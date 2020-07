Olimpiji za tekmo vseh tekem le peščica vstopnic, prodaje ne bo

Če bi obveljal sanjski scenarij, derbi neposrednih tekmecev za osvojitev državnega naslova v zadnjem krogu vsekakor predstavlja imenitno izhodiščno točko, bi jutri tribune stadiona Z'dežele pokale po šivih. Objekt, ki je najbolj veličastne trenutke doživljal v prejšnjem desetletju, ko je bil večkrat poln na reprezentančnih tekmah, nepozabni sta zlasti tekmi z Italijo in Nizozemsko, na klubskih dvobojih Celja bolj ali manj sameva.

Celjani bi lahko pozdravili rekord, a ...

Navijači Celja bodo v sredo na stadionu Z'dežele v veliki večini. Foto: Vid Ponikvar Kapaciteta je krepko nad deset tisoč, povprečen obisk pa znaša manj kot tisoč gledalcev na tekmo. V sredo bi bilo lahko drugače. Zelo drugače.

"Zanimanje je tolikšno, da bi lahko napolnili cel stadion," nam je sporočil Alen Hodžić, predstavnik celjskega kluba za stike z javnostjo, a nato v isti sapi dodal, da se to žal ne bo zgodilo. Zaradi upoštevanja odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in ob doslednem upoštevanju ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom sars-cov-2 bo lahko na dvoboju, ki ga željno pričakuje vsa Slovenija, na stadionu prisotno le 500 ljudi.

Kako so Celjani v nedeljo premagali Rudar v Velenju?

Ker pa se v tovrstno število prištevajo tudi udeleženci, ki bodo o državnem naslovu odločali na zelenici, ter njihovo strokovno vodstvo in preostalo klubsko osebje, tu so še novinarji in posebni gostje klubov, je končna številka "navijačev", ki bodo lahko v sredo zvečer prestopili prag celjskega stadiona, manjša od 500.

Prodaje vstopnic ne bo, na stadion nikakor brez maske!

Za Celjane bodo v sredo na stadionu stiskali pesti dolgoletni podporniki kluba, lastniki sezonskih vstopnic 2019/2020 in navijaška skupina Celjski grofje. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Na žalost vseh ljubiteljev nogometa, navijačev Celja in Olimpije, prodaje vstopnic ne bo. Celjski klub sporoča, da je kapaciteto 500 udeležencev že zapolnil z obveznimi in zvestimi udeleženci.

"Ob predstavnikih Nogometne zveze Slovenije in protokolarnih osebah si bodo srečanje med Celjem in Olimpijo na stadionu Z'dežele ogledali tudi dolgoletni podporniki kluba, lastniki sezonskih vstopnic 2019/2020 in navijaška skupina Celjski grofje. Vsi, ki bodo imeli čast ter privilegij spremljati vrhunec sezone 2019/20, bodo morali obvezno nositi zaščitno masko od začetka do konca prireditve, hkrati pa upoštevati varnostno razdaljo, pravila higiene kašlja in umivanja rok. Pri tem jim bo v pomoč sedežni red, ki bo vključeval pravilo o razdalji. Obiskovalci ga bodo morali upoštevati, zato bodo gledalci na tribunah celjskega stadiona razkropljeni v različnih vrstah.

Ljubljančani prejeli 30 vstopnic

Če bi bile drugačne okoliščine in nogometni svet ne bi trpel posledic zaradi novega koronavirusa, bi bil stadion v knežjem mestu v sredo morda poln do zadnjega mesta. Foto: Vid Ponikvar V Celju bodo tako pesti za gostitelje, ki bodo lovili zgodovinsko priložnost, saj lahko Celjani prvič postanejo državni prvaki v obdobju samostojne Slovenije, stiskali pripadniki navijaške skupine Celjski grofje. Navijači Olimpije, združeni v skupino Green Dragons, ki se v knežje mesto odpravljajo v velikem številu, na drugi strani ne bodo imeli takšne možnosti. Pričakala jih bodo zaprta vrata stadiona.

Nogometni klub Olimpija je namreč po besedah Petra Damjanića, predstavnika za stike z javnostjo pri zmajih, prejel le 30 vstopnic. Takšno število je bilo nenazadnje tudi za pričakovati, znaša deset odstotkov celotnega števila, do katerega so upravičeni gostje prvoligaških tekem.

Največ vstopnic bo razdeljenih med igralce, ki bodo tako v največji meri določili, kateri privrženci ljubljanskega kluba bodo lahko spremljali veliki finale Prve lige Telekom Slovenije na celjskem stadionu.

Odmevi po domačem porazu Olimpije proti Taboru:

Začel se bo ob 20.45. Če bi bile okoliščine drugačne in bi se, recimo, pisalo leto 2019, bi v sredo doživeli rekorden obisk prvoligaškega srečanja v Celju, številka bi bila zagotovo petmestna, tako pa bo tekmo, ki bo podala novega prvaka, v živo spremljalo največ 500 ljudi, veliko prednost, kar zadeva bučno podporo, pa bodo imeli gostitelji.