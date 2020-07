Mladi napadalec dokončno postal član Domžal

Avstrijski nogometaš Arnel Jakupović bo tudi po izteku posoje iz italijanskega Empolije nosil dres nogometnega kluba Domžale. To je danes sporočil slovenski prvoligaš, ki je z 22-letnim napadalcem sklenil pogodbo do 31. maja 2023. Domžalske vrste pa je okrepil tudi Nick Hanik Horvat. Devetnajstletnik je doslej nastopal za moštvo Maribora, z domžalskim prvoligašem pa je podpisal triletno pogodbo.

Arnel Jakupović je v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije in pokalu dosegel 13 golov na 31 tekmah. Domžale so na spletni strani zapisale, da gre pri prestopu 22-letnega napadalca za rekordno odškodnino kluba, številk pa klub ni navedel. Jakupović je v Domžale prišel septembra lani, ko ga je v Slovenijo posodil Empoli. S tem italijanskim drugoligašem je imel Avstrijec veljavno pogodbo do konca sezone 2020/21, a so se z Domžalčani očitno dogovorili o višini odškodnine.

V svoji karieri je Jakupović nosil še drese mladinske ekipe Juventusa, Sturma in Middlesbrougha, za avstrijske mlajše selekcije pa je zbral 49 nastopov. Kariero je sicer začel pri dunajski Austrii. "Zelo sem vesel, da kljub izteku posoje ostajam v Domžalah. Kot sem dejal ob septembrskem prihodu, Domžale so moja življenjska priložnost, zato sem ponujeno zgrabil z obema rokama. Klub prav tako velja za zelo urejeno sredino, zato se prihajajočih izzivov že veselim," je ob podpisu dolgoročne pogodbe za klubsko spletno stran dejal napadalec Domžal.

Iz Maribora v Domžale

Potem ko se mu je iztekla mladinska pogodba pri vijoličastih, je mladi Nick Hanik Horvat danes postal prva domžalska poletna okrepitev. Za Mariborčane je 19-letni napadalec v mlajših selekcijah odigral 141 tekem in dosegel 94 zadetkov. Štirikrat je zaigral tudi za slovensko reprezentanco U15 in U16.

🎙 | “Domžale mladim nogometašem ponujajo veliko priložnosti za igro, zato sem prepričan, da je odločitev o prihodu pravilna,” ~ Nick Hanik Horvat #Since1920 #ToJeNasaZgodba #100LetRumeneDruzine Objavil/a NK Domžale dne Torek, 21. julij 2020

Domžalam v tej sezoni, ki se bo v prvi ligi končala s sredinim zadnjim, 36. krogom, še ne bo mogel pomagati. Varovanci Dejana Djuranovića so si že zagotovili osmo mesto v ligi in posledično obstanek med prvoligaško druščino.

V zadnjem krogu bodo doma igrali proti Triglavu iz Kranja.

