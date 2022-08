"Ko je prišel Albert Riera k nam v vaški klub, je bilo to nekaj nerealnega"

Trener Olimpije Albert Riera ruši rekorde. V kratkem času, odkar je prevzel vodenje zeleno-belih, je kot prvi v zgodovini ljubljanskega kluba v prvih štirih krogih v 1. SNL osvojil maksimalnih 12 točk, pri tem pa še ohranil mrežo nedotaknjeno. Španca smo podrobneje spoznali v sobotnem intervjuju . Kako pa so ga doživljali soigralci, ko se je leta 2015 senzacionalno pridružil Zavrču? O tem smo obujali spomine z Juretom Matjašičem, nekdanjim reprezentantom, ki se vrača po poškodbi in išče novega delodajalca.

V slovenskem prvenstvu je zaigralo že kar nekaj zvezdnikov mednarodnega kova. Večina se je na sončno stran Alp podala ob koncu kariere. Izjema ni bil niti Albert Riera. Nekdanji španski reprezentant, ki je navduševal v dresu številnih evropskih velikanov, tudi Liverpoola in Manchester Cityja, je leta 2005 presenetil javnost z odločitvijo, da bo kariero nadaljeval v Zavrču.

NK Zavrč je v prvi ligi nastopil trikrat. V sezonah 2013/14 in 2014/15 je osvojil peto mesto ter tako za malo zaostal za Evropo, sezono 2015/16 pa končal na devetem mestu in nato izpadel v drugo ligo. Foto: Vid Ponikvar

Izbral je klub iz ene najmanjših slovenskih občin, ki leži tik ob meji s Hrvaško. Včasih je veljal za "palčka", ki je znal mešati štrene največjim slovenskim klubom, tudi Mariboru in Olimpiji, pod vodstvom predsednika Mirana Vuka, bogatega podjetnika in župana, pa je iz sezone v sezono napovedal več. V Zavrču je zrasel spodoben nogometni objekt, na igralskem seznamu zeleno-rumenih se je pojavljalo vse več znanih imen.

Zavrč popestritev za prvo ligo

Ko je Albert Riera okrepil Zavrč, je bil trener Srb Slavko Matić. Foto: Vid Ponikvar Ko pa je prag ambicioznega kluba, katerega delovanje sta usmerjala brata Vuk, septembra 2015 prestopil še Riera, se je Zavrč čez noč uvrstil na zemljevid zanimanja (naj)večjih evropskih medijev. Takrat 33-letni Španec je poskrbel za promocijo 1. SNL, sledili so meseci, ko se je Zavrč omenjal v medijih kot še nikoli prej. Ali pozneje. To obdobje je na lastni koži občutil tudi zvezni igralec Jure Matjašič, takrat eden najboljših nogometašev Zavrča.

"Zavrč je zelo specifičen klub. Kot je vsem znano, je bil takratni predsednik Miran Vuk zelo temperamenten. Bili smo velika popestritev za prvo ligo, sestavili dobro, konkurenčno ekipo. Pri nas se je vseskozi dogajalo, ni nam bilo dolgčas. Prav tako ne navijačem," se rad spominja dogajanja v kraju v Halozah.

Profesionalna nogometna kariera Alberta Riere:

Ni hotel, da bi gledali nanj drugače

Albert Riera je v jesenskem delu sezone 2015/16 za Zavrč zbral 12 prvenstvenih in dva pokalna nastopa. Dosegel je dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar Celotna občina ima le devet zaselkov, ko pa je napočil čas za večjo nogometno tekmo, se je na tribunah zbralo tudi krepko več kot tisoč gledalcev. Zanimanje za ogled srečanj pa se je še povečalo, ko je dres Zavrča oblekel nekdanji španski nogometni as.

"Ko smo se z igralci v slačilnici pogovarjali, da bi se lahko zgodil ta prestop, se niti nismo zavedali, kako velik igralec prihaja k nam. Zdelo se nam je nepojmljivo. Da je prišel k nam v vaški klub tak igralec, kot je Albert Riera, je bilo res nekaj neverjetnega. To je bilo za tisti čas nekaj povsem nerealnega. A se je resnično zgodilo," ne bo nikoli pozabil vzhičenja, ki ga je čutil, ko je v slačilnico prvič vkorakal sloviti Španec.

"Ko je prvič stopil v slačilnico, nam je takoj povedal, da noče, da bi nanj gledali kaj drugače. Poudaril je, da je prišel v Zavrč z namenom, da bo naš soigralec. Da bo del ekipe. To se mi je od njega zdelo zelo profesionalno. Pomagal mi je s številnimi nasveti, saj je v karieri igral tudi na mojem igralnem položaju, veliko smo se družili tudi po treningih. Odšli smo na kosilo, večerjo, pijačo. Alberta hranim v lepem spominu. Spominjam se, da smo z zanimanjem poslušali njegove zgodbe, zlasti tiste iz španske reprezentance. Ni manjkalo zanimivih prigod. Od njega smo lahko srkali veliko znanja. Premore ogromno izkušenj, njegovi prijatelji so znana nogometna imena. Že takoj smo videli, kako bogato znanje premore, hkrati pa je na mestu tudi kot osebnost."

Španec je za Zavrč v 1. SNL debitiral 23. septembra na stadionu Stožice, kjer deluje danes kot trener Olimpije. Haložani so presenetili ljubljanskega favorita z 2:0. Foto: Vid Ponikvar

"Ko sem imel takšnega soigralca na treningih, mi je bilo vedno v dodatno motivacijo dobro delati. Kako se je na treningih trudil šele on! Bil je vedno maksimalen profesionalec, na vsakem treningu. Ne glede na vreme, je dal vedno vse od sebe. Od njega sem se veliko naučil, še bolj pa so ga spoštovali in upoštevali mladi," je Riera navduševal Matjašiča s pristopom in delavnostjo.

Ko je Riera igral za Zavrč, je bil njegov konjiček igranje golfa. Rad se je sproščal na igrišču na Ptuju, od jeklenih vozičkov pa ni vozil ferrarija, kot je večkrat po prihodu v Ljubljano v prispodobi poimenoval ekipo Olimpije, ampak teslo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko ga sprejmejo še okolje in navijači Olimpije ...

Albert Riera ruši rekorde Olimpije. Postal je prvi trener v zgodovini kluba, ki je v prvoligaško sezono vstopil s štirimi zaporednimi zmagami brez prejetega zadetka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida To, da je pozneje postal trener, ga sploh ni presenetilo. "Ne. Ko je igral za Zavrč, se je takoj videlo, da kaže obris bodočega trenerja. Rad je dajal nasvete, bil zelo komunikativen, pomagal zlasti mlajšim igralcem. Zelo sem vesel zanj, da mu uspevajo tako lepe stvari pri Olimpiji," mu privošči še veliko zmag in pozitivnih trenutkov v slovenskem nogometu.

"Sestavil je simpatično in konkurenčno ekipo, v kateri se prepoznajo obrisi njegovega dela. To bo zelo uspešna zgodba, zlasti takrat, ko ga sprejmejo še okolje in navijači Olimpije. Takrat bodo vsi videli, da je res dober trener in da lahko naredi prekrasno zgodbo z Olimpijo."

Za Katančevo četo debitiral tistega leta, ko je Riera odšel v Koper

Jure Matjašič je uresničil otroške sanje leta 2016, ko je oblekel dres slovenske reprezentance na prijateljski tekmi s Turčijo. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Matjašič je bil v sezoni, ko si je delil slačilnico tudi z Riero, tako dober, da je njegovo vrednost prepoznal tudi takratni selektor Srečko Katanec in ga povabil v člansko reprezentanco. "Bil sem zelo vesel. In ponosen. Še bolj zato, ker mi je to uspelo kot nogometašu Zavrča, s katerim smo se takrat borili za obstanek. Navijači so bili zelo ponosni, da imamo reprezentanta."

Za Slovenijo je kot nogometaš Zavrča debitiral leta 2016. Ravno tistega leta, ko je klub zapustil Riera in se skupaj s številnimi sodelavci, tako trenerjem Slavkom Matićem kot tudi športnim direktorjem Dušanom Petkovićem, preselil v Koper. Tam si je kmalu po krstnem nastopu, usoda je hotela, da je zadnjo tekmo odigral ravno na gostovanju v Stožicah, poškodoval mišico. Ni se več vrnil na zelenico, začela so se pojavljati tudi nesoglasja s Petkovićem. Na koncu je zapustil Bonifiko, dve leti pozneje pa uradno naznanil, da je končal kariero.

V Športnem parku Zavrč, kjer so med letoma 2013 in 2016 gostovali najboljši slovenski klubi, se zdaj igrajo tretjeligaške tekme. Še vedno najbolj prisega na igralce, ki prihajajo iz bližnjega, še kako bogatega in širokega nogometnega bazena, vse od Ptuja do Varaždina. Foto: Matej Leskovšek

Kaj pa se je dogajajo z Zavrčem po odhodu nekdanjega zvezdnika španskega nogometa? "Žal samo čudne stvari. Na žalost se je zgodila tista zadeva s predsednikom (Mirana Vuka je zadela srčna kap, po kateri je dolgo okreval, Zavrč pa je konec oktobra 2016 razpustil člansko moštvo, op. p.). Nihče ni hotel prevzeti njegove vloge. Zavrč je vendarle mala vas, brez njega se v prvi ligi preprosto ni zdržalo," se z žalostjo spominja padca Zavrča, ki je zdrsnil v drugo ligo. Matjašič se je ravno takrat preselil v Domžale in užival ob igranju za dvakratnega slovenskega prvaka, pozneje ga je kariera ponesla celo v ZDA (Sacramento), v drugi najmočnejši klubski razred, nato pa je nosil še dres Aluminija in Celja.

Maribor se bo hitro pobral iz krize

Jure Matjašič je med letoma 2016 in 2018 igral v Domžalah in pomagal rumeni družini do odmevnih evropskih rezultatov. Foto: Grega Valančič/Sportida Ima veliko izkušenj iz prve lige. Je Olimpija zdaj, ko je nanizala štiri zmage in si že priigrala ogromno prednost pred branilcem naslova Mariborom, prvi favorit za naslov?

"To je nehvaležno napovedati. Sami veste, kako potekajo stvari pri Olimpiji. Če se bodo neke stvari umirile in bo Albert imel na voljo dovolj časa, da bo ostal s temi igralci, bo Olimpija eden glavnih favoritov za naslov. So pa tukaj še Mura, ki ima zelo močno moštvo, Koper, nikdar pa ne smemo odpisati Mariborčanov. Čeprav imajo zdaj težave, se bodo hitro pobrali iz krize in dvignili po lestvici. O tem sem prepričan. Če bi v Helsinkih napredovali še v Evropi, bi se hitro pozabilo na stvari, ki so se jim dogajale v zadnjih tednih. Imeli so veliko težav s poškodbami," Matjašič želi hitro okrevanje vsem, najbolj pa nekdanjemu klubskemu soigralcu Aleksu Pihlerju, ki ga že dalj časa, čeprav bi ga Maribor v tem zgoščenem ritmu srečanj še kako potreboval na igrišču, pestijo zdravstvene težave.

V 1. SNL, kjer je zbral že 212 nastopov, na katerih se je med strelce vpisal 14-krat, je izkušeni zvezni igralec nazadnje igral za Aluminij iz Kidričevega. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Matjašič je star 30 let. Nazadnje je v prvi ligi nastopal za Aluminij, zdaj pa čaka na novega delodajalca. Pogovarja se z določenimi klubi, koleba še med Slovenijo in tujino, prvi cilj pa je, da povsem odpravi težave, nastale po poškodbi rame. "Želim igrati še nekaj sezon. Počutim se pripravljenega," sporoča, da noče kar tako prekiniti stika z vrhunskim nogometom. Morda pa se vrne v slovensko prvo ligo, kjer bi lahko srečal svojega nekdanjega soigralca iz Zavrča in z zelenice ocenil, kako dober trener je postal nekdaj najbolj znani tujec v dresu Haložanov.