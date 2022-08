Zmaga na derbiju in maksimalnih 12 točk po uvodnih štirih tekmah prve lige. Dobra igra in po besedah kapetana Timija Maxa Elšnika trener, kot ga še ni imel. Pa vendarle obstaja strah za ekipo in navijače: Elšnik želi nazaj v tujino.

Danes 24-letnik Timi Max Elšnik je kot najstnik odšel iz Aluminijeve akademije v Anglijo, v Derby. Kalil se je v več angleških nižjeligaših, tudi pri Franku Lampardu in Stevu McLarnu. Danes pravi, da se noben njegov dosedanji trener ne more primerjati z Albertom Riero. Na začetku leta 2020 se je po poškodbi vrnil v Slovenijo in v zelo kratkem času zablestel v dresu Olimpije. Mariborčan se je prikupil navijačem in postal še kapetan. A znanja ima toliko, da si lahko ustvari uspešno kariero tudi v tujini. In zdaj ga spet vleče v večji klub, v močnejšo ligo. Po zmagi na večnem derbiju, ko je zabil za končni izid 2:0, je tako v smehu dejal: "Ja, zdaj sem ga na derbiju zabil, zdaj bi se moral prodati."

"Vem, da bom pripravljen za tujino, če se enkrat zgodi"

Timi Max Elšnik se spogleduje z odhodom nazaj v tujino. Foto: Grega Valančič/Sportida Za zdaj bo še naprej dajal vse za Olimpijo, zatrjuje. "Kot kapetan bom dajal sto odstotkov. Vsekakor pa je moja želja, da bi šel v tujino, na višjo raven, si nekaj ustvaril v karieri. To pa ne pomeni, da bi si zaprl vrata nazaj za prvo slovensko ligo in Olimpijo. A dandanes se mora v nogometu veliko 'poklopiti', da mi uspe. Tudi v klubu mi morajo iti na roko. Če pride določena ponudba, da me bo pripravljen spustiti." Elšnik pravi, da ima Olimpija dovolj dobrih igralcev v vezni vrsti, ki ga lahko zamenjajo.

"Trener je prvi, ki je rekel, da če ima kdo priložnost, nas bo spustil na višjo raven, ker želi, da napredujemo. Do konca prestopnega roka je še nekaj časa. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Meni je zdaj pomembno, da napredujem, dokler sem tukaj. Predvsem trener je zaslužen za to. Vem, da bom potem bolj pripravljen za tujino, če se enkrat zgodi. Mogoče pozimi oziroma kadarkoli že. Bi mi pa bilo malo žal, če bi zdaj šel in bi potem Olimpija postala prvak. Ker že nekaj časa lovim ta naslov." Začel je svojo četrto ligaško sezono v Olimpiji. Doslej je v prvi ligi za ljubljanski klub odigral 63 golov (v minuli sezoni je zaradi poškodbe izpustil skoraj polovico tekem) in zabil šest golov.