Najstnik Olimpije, o katerem se ogromno govori #video

Nogomet piše nepredvidljive zgodbe. Za eno izmed njih je poskrbel Matija Burin. Obetavni branilec je pred slabim letom dni, ko je zmaje vodil še Robert Pevnik, debitiral za člansko zasedbo Olimpije. Imel je komaj 17 let in se zapisal v zgodovino ljubljanskega kluba. Postal je prvi nogometaš, rojen leta 2001, ki je oblekel dres in zaigral na prvoligaški tekmi. Kmalu za tem je nastopil še enkrat. Skupno je zbral dva nastopa, doma proti Celju (2:0) in v gosteh proti Triglavu (1:2), še štirikrat sedel na klopi, nato pa izgubil stik s člani.

Hadžić še razmišlja, a ...

Ko je Matija Burin nazadnje nastopil v članskem dresu Olimpije, so zmaji izgubili v Kranju z 1:2. Foto: Vid Ponikvar Vrnil se je med mladince, za katere je igral v jesenskem delu, zdaj pa se je ponovno znašel v ožjem izboru strokovnega vodstva članske zasedbe. Kazen, zaradi katere bosta v soboto v Ljudskem vrtu v obrambni vrsti odsotna Miral Samardžić in Macky Bagnack, je poskrbela za ogromno vrzel.

Trener Safet Hadžić še razmišlja, kako jo zapolniti. Omenja, da ima v mislih dve ali tri različici in še ni povsem odločen, kdo bo sestavljal obrambni dvojec. A če gre verjeti zadnjim pripravljalnim tekmam, pa tudi prizoru pred četrtkovim treningom, ko je pred novinarske mikrofone sproščeno stopil mladi Izolan in predstavil svojo zgodbo, se bo Olimpija mariborskega napada na derbiju lotila tudi prek mladega reprezentanta.

Tako se je lani s soigralci na krstni tekmi za Olimpijo veselil domače zmage nad Celjem. Foto: Vid Ponikvar

Bi bila lahko to prevelika odgovornost za 18-letnega Primorca, zaradi katere bi čutil pritisk? Čeprav je pojasnil, da se na tekmo z Mariborom pripravlja podobno kot na vsako drugo, je več kot jasno, da bi bil to njegov največji obračun kariere.

O večnem derbiju v soboto:

''Trenutno sem zelo miren in povsem osredotočen na svoje naloge. Za Olimpijo sem že debitiral, takrat je bila prisotna trema. O največjem derbiju sanjam vse od otroštva. Želim igrati velike tekme na polnem stadionu. To bo nekaj novega zame. Pred 10 ali 15 tisoč ljudmi še nisem igral. Še nikoli nisem bil v takem položaju. Igral sem že veliko močnih tekem na reprezentančni ravni, a je to vseeno nekaj drugega,'' je eden najmlajših Hadžićevih izbrancev dal vedeti, da ga v soboto čaka dvoboj, kakršnega v karieri še ni izkusil.

Kamy je bolj tihe narave

Daniel Kamy je podobno kot Matija Burin resen kandidat za nastop v prvi enajsterici. Foto: NK Olimpija Ljubljana Zelo mogoč scenarij je, da bo njegov tesni sodelavec v zadnji vrsti Daniel Kamy. Temnopolti zimski novinec, ki že dalj časa ni igral resnejšega dvoboja z uradnim tekmovalnim nabojem, se pospešeno uigrava z Burinom. Primorec se s Kameruncem, ki ima tudi francosko državljanstvo, sporazumeva v angleškem jeziku. Bosta lahko slišala drug drugega v bučnem Ljudskem vrtu?

''Dalo se bo sodelovati,'' je eden največjih biserov v podmladku Olimpije prepričan, da zaradi hrupa ne bo večjih težav pri komunikaciji. Kako pa doživlja novega obrambnega partnerja? ''Kamy je bolj tihe narave, tako da je treba marsikaj vleči iz njega. Upam, da bo na tekmi drugače in bova v Mariboru našla skupen jezik ter si pomagala do čim boljše predstave,'' je predstavil željo in dodal, kako ga, kar se tiče sobotnega gostovanja na Štajerskem, spremlja dober občutek.

Samardžić njegov vzornik

Miral Samardžić mora izpustiti večni derbi zaradi kazni rumenih kartonov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pri podajanju nasvetov, s katerimi ga hranijo starejši soigralci, rad omenja Mirala Samardžića, nekdanjega reprezentanta, pa tudi nekdanjega obrambnega stebra Maribora. ''Miral je pravi vzornik. Dobro dela na treningu in ima svoj čas za zabavo, ko pa se trenira, se trenira na polno. Brez zafrkavanja in vsega ostalega,'' občuduje disciplino izkušenega Jeseničana.

Verjame, da mu trema v Mariboru ne bo delala težav. Pred krstnim nastopom v 1. SNL, ko se je spopadel s Celjem, jo je odpravil že med ogrevanjem. Podobno namerava storiti tudi na Štajerskem. ''Soigralci so prijazni in mi pomagajo. Včasih tudi dvignejo glas na treningu, kar je dobro, saj pomagajo mlajšim,'' je hvaležen starejšim soigralcem, da ga usmerjajo in delajo še boljšega.

Tomislav Tomić o mlademu soigralcu Burinu: ''Ima kakovost. Vemo, da je kapetan mladinske selekcije. Če bo igral, bo to dober test zanj, da bo lahko presodil, kje se nahaja. Starejši soigralci mu bomo pomagali, da se čim bolje vklopi v ekipo in odigra čim boljše,'' je o Burinu povedal Tomislav Tomić, zadnji zvezni igralec Olimpije, ki v primerjavi največjih slovenskih klubov pravi, da imajo Ljubljančani boljšo prvo enajsterico, Maribor pa večjo širino kadra in daljšo klop.

Družinski prijatelj Darka Milaniča

Ko je bil mlajši, se je njegova družina pogosto družila z Darkom Milaničem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Ljubljano se je iz Kopra preselil pred tremi leti. Je v tem času že postal ''napol žabar''? ''Ne, vedno bom Primorec, sem pa vzljubil mesto in klub. Za zdaj se dobro počutim tukaj,'' je zadovoljen, ker se je odločil za selitev v slovensko prestolnico.

Ga je v mlajših letih, ko je bil Maribor na vrhuncu evropske moči in se pogosto uvrščal v skupinski del največjih tekmovanj, kaj mikalo, da bi oblekel vijolični dres? ''Spomini me vežejo tudi na Maribor. Dobro se namreč poznamo s trenerjem Darkom Milaničem, s katerim smo družinski prijatelji. Tako sem tudi obiskal tekmo lige Europa med Mariborom in Tottenhamom (1:1 leta 2012, op.p.). To je nekaj posebnega, ampak bo treba to v soboto dati na stran in razmišljati samo o Olimpiji ter mojih nalogah,'' je pojasnil povezanost z Mariborom.

O prijateljstvu z Darkom Milaničem:

Na vprašanje, ali se bo kdaj s trenerjem Darkom Milaničem med sezono družil neformalno, je pred treningom na Kodeljevem odgovoril: ''Ne verjamem. Ko smo bili mlajši, smo bili redno skupaj, zdaj pa že lep čas ne. Zdaj je vsak v svojih vodah. On vodi Maribor, sam igram za drugi klub, tako da na igrišču ne bo prijateljskega odnosa,'' odločno zagotavlja, da je v ospredju želja za dobrim rezultatom Olimpije.

To bi bila prelomnica kariere

S Safetom Hadžićem je sodeloval že pri mladinski vrsti. Foto: SPS/Sportida Pri jesenskih prvakih sodeluje s Safetom Hadžićem, ki mu je z nasveti veliko pomagal že kot vodja mladinskega pogona. ''Upam, da mi bo zaupal in mi omogočil nastop v soboto. To bi bila prelomnica moje kariere. Vem, kaj me čaka, pripravljen sem na njihove napadalce in cilj, da osvojimo pozitiven rezultat v Ljudskem vrtu,'' komaj čaka začetek večnega derbija.

Katera je po njegovem mnenju glavna prednost Olimpije na sobotnem derbiju? ''Posest žoge. Imamo odlično vezno linijo, ki zna povezati obrambo in napad. To je naša največja prednost.''

Težav z "Lukcem" ne bi smelo biti

Luka Zahović bi se lahko v soboto nameril na najstnika v dresu Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Mariboru bi ga lahko čakala zelo zahtevna naloga, neposredni dvoboji z najboljšim strelcem Maribora zadnjih sezon, Luko Zahovićem. ''Glede na to, da sva z Lukcem enako visoka, težav v zračnih dvobojih ne bi smelo biti. Je pa fizično zelo močen in spreten igralec, tako da bo treba biti zelo pozoren,'' je samozavesten pred sobotnim spopadom, ki si ga bo moč v večernih urah v neposrednem prenosu ogledati na Planet TV. Burin je prepričan, da bi lahko, če bo zaigral tako, kot zna, ustavil mariborske napadalce. Tudi tiste, ki so še višji od Zahovića.

''Če sem stoodstotno pripravljen, lahko preskočim tudi najvišje. Denimo Mešanovića in Kronavetra,'' zaupa v svoje sposobnosti. To bi bil njegov tretji nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije.