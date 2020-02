Predsednik Olimpije si za konec misije želi le eno

V zimskem prestopnem roku ni bilo veliko prihodov, a predsednik je z dvema pridobitvama zadovoljen. Poleg Romana Bezjaka je prišel še ganski branilec Daniel Kamy. ''Cilj je vedno oblikovanje zmagovalne ekipe, in kljub temu da v času prestopnega roka ni prišlo do velikega števila prihodov, naši novi pridobitvi kažeta na to, kakšno kvaliteto si v klubu želimo in h kakšnim ciljem stremimo. Sem zadovoljen s kadrovanjem. Najbolj zadovoljen pa bom, če nam uspe osvojiti prvenstvo. To bi bila zares pika na i v tej sezoni. Seveda je bil to tudi moj cilj, in ker gre za zadnje leto mojega delovanja, bi si želel svojo misijo zaključiti z uspehom,'' je še dopolnil misel iz uvoda.

Kdo bo najboljši v Prvi ligi Telekom Slovenije ob koncu sezone? Olimpija. 62,55% +

Maribor. 32,75% +

Aluminij. 2,18% +

Kdo drug. 2,51% +

Vse, kar počnemo, počnemo v dobro slovenskega nogometa

Olimpija je svojemu kadru dodala novega slovenskega nogometaša, kar se Mandariću zdi zelo pomemben podatek. ''Vse, kar počnemo, počnemo za dobro slovenskega nogometa, Ljubljane in ne nazadnje Olimpije. Želimo si zmagovalne ekipe s kvaliteto in ne samo rezultatom. Torej, želimo si kvalitetno igro, zmagovalno mentaliteto ter željo po zadevanju golov. Roman Bezjak bo kot posameznik te kvalitete v igro vsekakor vnesel. Dejstvo, da je Slovenec, pa je za vse nas samo še dodaten plus, namreč smo slovenski klub in pomembno je, da imamo tudi slovenske igralce,'' je še dodal.

Olimpijo že v soboto čaka večni derbi v Ljudskem vrtu, ki ga zmaji pričakujejo s prednostjo štirih točk.