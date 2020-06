"Imel sem srečo, da sem se učil od Zlatka Zahovića"

Minili so časi, ko se je Marko Šuler konec tedna potikal po karantenah in pripravljal na tekme. Korošec se je lani poslovil od zelenic, postal ambiciozni in predan predsednik Dravograda, danes pa bo z zanimanjem spremljal razplet večnega derbija v praznih Stožicah. Na stadionu, kjer ni z Mariborom na prvenstveni tekmi proti Olimpiji izgubil niti enkrat!

Ko smo ga zmotili za napoved srečanja, ki predstavlja vrhunec slovenskega klubskega dogajanja, se je na domu na Koroškem ravno pripravljal na družinski piknik. Na Koroškem uživa življenje v povsem drugačni luči, kot ga je bil vajen kot igralec, ko so bile sobote in nedelje praviloma zasedene za nogometne naloge. Takrat je lahko o tako prijetnih družinskih razvadah le sanjal.

''Zdaj je drugače, zdaj sem le še gledalec. Ni več napetosti, ki sem jo včasih čutil pred večnimi derbiji. Ne morem reči, da sem povsem ravnodušen, ni pa več adrenalina. Zdaj je veliko bolj umirjeno, kar mi, iskreno povedano, zelo paše,'' mu ustreza nov bioritem, povsem drugačen od tistega, ko je bil profesionalni nogometaš, in je lahko pozabil na takšne piknike.

Podatek, ki ni normalen v vrhunskem nogometu

Ne najde odgovora na vprašanje, zakaj sta Maribor in Olimpija v zadnjih sezonah na večnih derbijih uspešnejša v gosteh. Foto: Vid Ponikvar Danes zvečer si bo vzel čas in si ogledal dvoboj med Olimpijo in Mariborom. ''Čudno bo, ker ne bo gledalcev. Derbi bo malce izgubil na atraktivnosti, a bo vseeno prišel še kako prav. Toliko časa smo bili brez nogometa, ekipi sta na vrhu lestvice, imata nova trenerja, ekipa Maribora se je tudi kar dosti spremenila, tako da bo kaj za videti. Zanimivo bo spremljati,'' se veseli užitkov pred televizijskim ekranom.

Ko je v Stožicah gostoval z Mariborom, ni izgubil niti enkrat! Čeprav je nosil vijolični dres vrsto let, je vedno ostal nepremagan. Ko se je igral pokal, je bilo drugače, takrat so Mariborčani izgubili, ko pa se je dvoboj igral za točke, je Olimpija vedno naletela na (pre)visoko štajersko oviro.

Tudi zaradi dirigenta obrambe iz Koroške, ki je stadion in slačilnico v Stožicah temeljito spoznal že v reprezentančnem dresu. Povprašali smo ga o fenomenu, zakaj gre Mariboru tako dobro v Stožicah, Olimpiji pa v Ljudskem vrtu.

Pred večnim derbijem:

''Težko je biti pameten, a to je res čudno. To je zanimiv podatek, ki ni ravno normalen pojav v vrhunskem nogometu. Vprašanje je, zakaj se to dogaja. Derbi je derbi, Maribor pa je bolj navajen igrati tekme, kjer je več pritiska in medijske pozornosti. To zna biti eden izmed dejavnikov, ki lahko prevlada, je pa res, da je zdajšnja ekipa Maribora dodobra spremenjena. Dosti manj je igralcev, ki so igrali pred takšnimi kulisami. Izkušnje pa so največ, kar šteje v nogometu. Moraš jih znati le unovčiti,'' je nekdanji reprezentant prepričan, da bi lahko danes nogometašem Maribora, med katerimi je nekaj zelo izkušenih posameznikov, prišle izkušnje še kako prav.

Niso znali obrniti občinstva v svoj prid

Lani se je poslovil od mariborskega občinstva in se mu zahvalil za vso podporo. Foto: Grega Valančič/Sportida Vijolice sodeč po skromnih rezultatih na zadnjih večnih derbijih v Ljudskem vrtu niso znale izkoristiti izkušenj na domačih tekmah, ampak le v Ljubljani. Zakaj?

''V zadnjem času vlada pritisk tekem v Ljudskem vrtu. Ko ga dvigneš s pravo energijo, ti stoji ob strani, a tega v zadnjih letih nismo znali unovčiti v svoj prid. Ubadali smo se z drugimi stvarmi, ki niso bile prave. Občinstvo, laiki ali pa strokovnjaki, vseeno, nekaj pozna. Sledijo ekipi, tako ti vračajo. Velik del krivde je na ekipi, enostavno nismo znali obrniti publike v svoj prid,'' je spregovoril o mučnem obdobju, ki jezi navijače Maribora, saj v Ljudskem vrtu kot po nesojenem pravilu ostajajo brez zmage proti zeleno-belim.

Ko si zmagovalec, je lahko biti gospod

Na večnih derbijih je imel kot branilec Maribora opravka tudi s pokrivanjem izjemno nevarnega napadalca Olimpije Andraža Šporarja. Foto: Vid Ponikvar Šulerju se je kot branilcu Maribora v Stožicah smejalo na prvenstvenih tekmah, v pokalnem tekmovanju pa je izkusil, kako je izgubiti v gosteh z Olimpijo.

''To je šport. Noben ni večni zmagovalec. Nihče ne zmaguje večno. Zaradi tega je šport nepredvidljiv in zanimiv, pri eni zmagi ali porazu je prisotno ogromno dejavnikov. Odločajo inteligenca, izkušnje igralcev, njihov odziv. Večinoma imamo z Olimpijo pozitivno razmerje, kdaj pa se tudi zgodi tudi poraz. Trenutek, ko nismo bili pravi, nasprotnik pa je imel svoj dan. Takrat moraš športno priznati poraz. Tako se vedejo veliki športniki. Olimpija je spoštovanja vreden tekmec. Spomnite se le, ko so nas v Mariboru premagali s 3:0. Dali smo jim roko in naredili vse, da jih naslednjič premagamo. Bilo je kar nekaj velikih zmag, a tudi grenkih porazov. Vse to je del športa, navijači to doživljajo še bolj strastno in boleče. To moraš prenesti kot profesionalec,'' se mu zdi pomembno, da znaš športno prenesti poraz.

''Spoštovanje. Vse se začne pri spoštovanju nasprotnika. Veliko bolj cenim ljudi, ki znajo pokazati obraz, kadar jim ne gre. Ko so poraženci. Ko si zmagovalec, je lahko biti gospod, ko pa si na tleh, pa se točno vidi, kdo ima veliko kakovost športnikov,'' najbolj ceni tiste, ki jim po porazu ni težko čestitati zmagovalcu in mu izkazati spoštovanje.

Zlatko ima to v malem prstu

Hvaležen je Zlatku Zahoviću, da ga je naučil marsikatere nogometne "modrosti". Foto: Vid Ponikvar Danes bo Maribor prvič po dolgih letih gostoval v Stožicah brez Zlatka Zahovića. Nekdanji športni direktor je bil znan po tem, da je znal s svojo retoriko preusmeriti pozornost drugam. Zlasti, če Mariboru ni šlo najboljše na igrišču. Tako je bilo tudi leta 2017, ko je Olimpija v finalu kar dvakrat doma premagala vijolice. Takrat je znal zaščititi igralce celo z besedami, da za pokalno tekmo ni bilo zanimanje ne v mestu, ne v klubu in tudi ne v slačilnici. Zahović je tako po neuspehu v pokalu znal obrniti ploščo drugam, češ da je pokal manj pomemben od prvenstva in Evrope.

''Zlatko je bil mojster, ne bom rekel ravno manipulacije, a je znal poraz ali zmago pospremiti na tak način, da se je preusmerila energija. Res je bil mojster, kako dvigniti ekipo ali pa jo spraviti na tla, ko je bila evforija. To ima v malem prstu. Imel sem srečo, da sem se učil od njega. Če znaš pravilno izbirati stvari, lahko obračaš stvari v svoj prid, v drugačno smer.''

Maribor gre z Bogatinovom po pravi poti

Oliver Bogatinov bo prvič v Stožicah na derbiju kot športni direktor Maribora. Pred petimi leti je bil pomočnik trenerja Olimpije Marijana Pušnika. Foto: Vid Ponikvar Zahovića je v odgovorni vlogi športnega direktorja v Ljudskem vrtu nasledil Oliver Bogatinov, s katerim Šuler, od začetka leta predsednik Dravograda, ki se kot vse kaže seli v tretjo ligo, zgledno sodeluje.

''Poznam ga zelo dobro. Maribor v tem trenutku ni mogel izbrati boljšega kandidata. Znanja, motiva in energije ima ogromno. Res je, da je prišel v težkem času, ko se igra drugačen nogomet, kot smo ga bili navajeni. Kakor kaže, dobro ve, kaj dela. Dela preudarne izbire, njegovih ogromno ur študija zagotovo ni naključnih. Verjamem mu. Maribor gre z njim po pravi poti, na koncu pa bo čas pokazal, kaj si delal prav in kaj narobe. Lahko gledaš le za nazaj, nikakor pa za naprej.''

V ekipi je zaznati še kopico izkušenih igralcev, ki so si vrsto let delili slačilnico tudi s Šulerjem, nekaj pa je tudi novincev. Nekdanji branilec je to pričakoval: ''Maribor je šel v neko pomladitev, seveda pa ne moreš povsem obrniti stvari na glavo. Maribor je ena institucija, en brand, ki mora te stvari delati preudarno. Ne more si privoščiti sezone ali dve za eksperimente. Rezultati so prvi cilj, postavljeni so visoko. Zato moraš zadržati določene fante. Mariborska srajca, vijolični dres, ima svojo težo. Marsikateri jo je izkusil, a ji ni bil kos. Moraš najti pravo mešanico, najti tiste, ki bodo vlekli voz naprej, ko ne bo šlo tebi, pa boš uspešen,'' poudarja, kako si Maribor ne more privoščiti določenega obdobja, v katerem bi izdatneje preizkušal novosti.

Novi trener Olimpije minus za Maribor

Sergej Jakirović se lahko pred derbijem pohvali s stoodstotnim izkupičkom za Maribor, Podobno velja v primeru Olimpije za Dina Skenderja. Foto: Grega Valančič / Sportida Hrvaški strateg Sergej Jakirović bo iskal pot do pete zaporedne zmage z vijolicami. Na drugi strani ga bo čakal mlajši rojak Dino Skender.

''Maribor je v psihološki prednosti. Ima izjemen niz rezultatov, stvari se postavljajo na svojo mesto, roka trenerja je vidna. Glede širine kadra sem že pred petimi leti nazaj poudarjal, kako lahko pride do izraza, pa me niso resno jemali. V derbijih je to idealna priložnost, da obrneš stvari na glavo,'' verjame, kako lahko rezervisti Maribora prinesejo na igrišče več znanja kot njihovi stanovski kolegi pri Olimpiji. Glede zmajev je želel izpostaviti še nekaj, kar ni najbolj všeč Jakiroviću.

''V Ljubljani imajo novega stratega, pri katerem pa težko veš, kaj bo naredil. Ogromno je neznank. Maribor se je znal vedno dobro pripraviti na nasprotnika. Zato je to en minus na strani Maribora, saj mu nasproti stoji nekaj novega. Pri Olimpiji pa minus predstavljajo ogromne turbulence, ki so jih igralci Olimpije pokazali na tekmi z Bravom. Takšna tekma ima lahko vpliv na naslednje,'' se boji, da bi lahko izrazita nemoč, ki so jo zmaji kazali proti Bravu, vplivala še na kakšen spodrsljaj.

Prvenstvo se po derbiju še ne bo končalo

Aktualni predsednik NK Dravograd je prepričan, da bo naslov za prvaka napet do konca. Foto: Vid Ponikvar Pri Olimpiji, ki ni doma v 1. SNL premagala Maribora vse od 15. marca 2004, se bodo potrudili, da bi bilo drugače. Boljše predstave zmajev pričakuje tudi Roman Bezjak, velik znanec Šulerja.

''Je dober prijatelj, Korošec. Ker pa igra proti mojemu klubu, so stvari deljene. Ko gledam iz laične strani, naj zmaga na koncu tisti, ki je boljši in si to zasluži. Prvenstvo se po derbiju še ne bo končalo, trajalo bo še nekaj časa. Upam, da bo napeto do konca. Verjamem pa tudi v uspešne nastope slovenskih klubov v Evropi,'' navija, da bi se slovenski klubi po stresni sezoni, v kateri usodo kroji novi koronavirus, izkazali tudi na evropskih zelenicah. Ko je še igral za Maribor, je bil tega vajen ...