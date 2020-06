"Nihče si ne želi storiti napake, kot je bila v Srbiji"

Aleksandar Rodić kar ne more verjeti, da je od zadnje domače zmage Olimpije nad Mariborom v 1. SNL minilo že več kot šest let!

Navijači Olimpije so že skoraj pozabili na zadnjo domačo zmago proti Mariboru, ki je štela za točke. Zmaji so največjega rivala v Stožicah nazadnje premagali pred več kot šestimi leti! Takrat je velik delež k slavju Ljubljančanov prispeval Aleksandar Rodić, nekdanji reprezentant, ki se je lotil trenerskih izzivov, a je njegovo srce še vedno "obarvano zeleno".

Sliši se neverjetno, a Olimpija je nazadnje v prvenstvu premagala Maribor v Ljubljani pred več kot šestimi leti! Vijolice kot po tekočem traku ostajajo neporažene v Stožicah, Olimpiji pa gre imenitno v Ljudskem vrtu. Nenavadna tradicija večnih derbijev v zadnjih letih je tako poskrbela, da so zmaji nazadnje spravili na kolena Mariborčane 15. marca 2014, ko so zmagali z 2:0, dvoboj pa je potekal v okoliščinah, ki sovpadajo s tistimi, ki jim bo priča največji slovenski nogometni klubski dogodek v nedeljo!

Se bo ponovila zgodovina?

Za zmaje sta 15. marca 2014 v polno zadela Aleksandar Rodić in Damjan Trifković. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Večni derbi se je igral pred praznimi tribunami, sodil pa je Matej Jug. Tako bo tudi jutri, razlika je le v tem, da so bile takrat Stožice prazne zaradi kazni, povezane z navijaškimi izgredi privržencev Olimpije na prejšnji tekmi, tokrat pa ne bo občinstva zaradi novega koronavirusa.

''Šest let je že od zadnje zmage? Saj ne morem verjeti. To mi je pa res dalo misliti. Spominjam se naše dobre predstave, pa tudi turobnega vzdušja, ker ni bilo navijačev. Morda pa se ravno zaradi tega ponovi zgodovina in bo tudi zdaj, ko bodo Stožice prazne, zmagala Olimpija. Ne bi imel nič proti,'' se je nasmejal Aleksandar Rodić, veliki znanec slovenskih zelenic, saj je pred leti nosil dres članske reprezentance, v prvi ligi pa branil barve Gorice, Interblocka in Olimpije, ki ji je 15. marca 2014 z mojstrskim zadetkom po strelu z glavo zagotovil hitro vodstvo.

Podal mu je Damjan Trifković, danes kapetan velenjskega Rudarja, ki je po petkovem domačem porazu s Triglavom neslavno izpadel v drugo ligo. Ko je Trifković podvojil prednost, se Maribor ni več mogel vrniti. Zmaji so zmagali z 2:0, navijači Olimpije pa si niti v nočnih morah niso predstavljali, da bo to sploh zadnja domača zmaga zeleno-belih proti osovraženemu tekmecu.

Resda so v poznejših letih dočakali še dve zmagi, a le v pokalnem tekmovanju (obe leta 2017), v prvenstvu pa so gospodarji Stožic (p)ostali Štajerci. Na 12 tekmah so kar šestkrat zmagali, šestkrat pa se je dvoboj končal brez zmagovalca.

Nič nima proti Mariboru, a srce je še "zelene barve"

V dresu Olimpije je užival na večnih derbijih. Foto: Vid Ponikvar Olimpija tako v petletnem obdobju, odkar je predsednik Milan Mandarić, doma v 1. SNL sploh še ni premagala Maribora. Nazadnje ga je dobro leto pred prihodom bogatega Američana srbskih korenin v Stožice.

''Takrat smo odigrali res izjemno tekmo. Nadigrali smo Maribor, bili smo boljši vseh 90 minut. Vzdušje je bilo malce čudno, vse si slišal, kar se je vpilo na igrišču, a nas to ni motilo. Takrat so bili takšni časi, da so bili Mariborčani v prvenstvu krepko pred nami. Imeli so ogromno točkovno prednost. Zdaj, ko gre bolj tesno, bi si želel, da bi zmagala Olimpija,'' Rodić ne skriva naklonjenosti ljubljanskemu klubu.

''Igral sem za Olimpijo, rad imam Ljubljano. Nič nimam proti Mariboru. Vsa čast Mariborčanom, tudi Maribor je velik klub, a moje srce je, ko se igrajo večni derbiji, še zelene barve,'' je pojasnil 40-letni nekdanji reprezentant.

Leta 2021 do A licence Pri drugoligašu iz Dekanov pomaga Alenu Šćulcu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Slovenijo je prišel iz Bosne in Hercegovine, po odličnih nastopih v dresu Gorice prejel slovensko državljanstvo in imel veliko čast, da je zaigral za člansko izbrano vrsto. V bogati karieri je deloval s številnimi klubskimi velikani iz različnih držav, okušal klubski nogomet tako v Srbiji, Belgiji, Angliji, Turčiji, Bolgariji, Italiji in celo na Kitajskem, zdaj pa želi bogate izkušnje prenašati na mlade kot trener. ''Trenutno sem v Dekanih pomočnik Alenu Šćulcu. Igralsko kariero sem zaključil v nižjih ligah v Italiji. Nisem mogel več. Leta so bila prisotna, pa tudi poškodba. Zdaj delam trenersko A licenco. Rad bi jo prejel naslednje leto,'' je razkril cilj, ki mu bo omogočil večje izzive v trenerskem svetu.

Grabić in Šimundža sta ga očarala

Ante Šimundža je letos popeljal Muro do pokalne lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Odkar s trenerskim očesom spremlja dogajanje v Prvi ligi Telekom Slovenije, ima največ pozitivnega mnenja o Bravu.

''Všeč mi je, kako igra. Z Grabićem, aktualnim trenerjem Brava, sem si delil slačilnico pri Interblocku. Je zelo perspektiven trener, predstavlja pravo poživitev za slovenski nogomet, všeč mi je zlasti njegova usmeritev k mlajšim posameznikom. Bravo ima res pravo ekipo, zato me ne čudi njegova neporaženost v tem letu. Podobno bi dejal tudi za Muro. Ante Šimundža je eden od najboljših trenerjev v Sloveniji. Njegovi rezultati me ne presenečajo,'' je pohvalil tudi stratega Mure, ki je nedavno popeljal črno-bele do pokalnega naslova.

Zanimivo, ko je Olimpija s pomočjo Rodića nazadnje doma premagala Maribor, je goste treniral prav Ante Šimundža. Takratni trener Olimpije je bil Srb Milorad Kosanović, ki pa ni pustil večjega pečata, ampak se zaradi skromnih rezultatov kmalu poslovil. To je bilo še obdobje, ko je bil predsednik Olimpije Izet Rastoder, takrat pa se je z vlogo športnega direktorja, opravljal jo je le kratek čas, spoprijel Sašo Udovič.

Zadnjih 12 domačih tekem Olimpije proti Mariboru v 1. SNL: Olimpija : Maribor 2:4 (28. september 2019)

Olimpija : Maribor 0:0 (16. marec 2019)

Olimpija : Maribor 0:3 (19. avgust 2018)

Olimpija : Maribor 2:3 (19. maj 2018)

Olimpija : Maribor 1:1 (31. marec 2018)

Olimpija : Maribor 0:0 (27. avgust 2017)

Olimpija : Maribor 0:0 (28. april 2017)

Olimpija : Maribor 1:3 (15. oktober 2016)

Olimpija : Maribor 1:2 (7. maj 2016)

Olimpija : Maribor 2:2 (21. november 2015)

Olimpija : Maribor 0:0 (8. april 2015)

Olimpija : Maribor 0:1 (4. marec 2015)

Olimpija (pre)hitro menja trenerje in prodaja igralce

Olimpija je v Domžalah zmagala z 1:0 in prekinila niz dveh porazov brez doseženega zadetka. Foto: Vid Ponikvar Kako pa Rodić razmišlja pred večnim derbijem, ki bo v nedeljo odločal o tem, kdo bo vodilni prvoligaš?

''Kar se tiče Olimpije mi niso všeč neprestane turbulence. Menjave trenerjev, prodaje igralcev, tega je preveč. Je pa treba priznati, da ima Olimpija dobro ekipo. Upam, da se trenerju Skenderju, ki je prevzel ekipo v nehvaležnem obdobju, saj je prišel namesto Safeta Hadžića, priljubljenega pri navijačih, posreči na derbiju, in da bo Olimpija lažje zadihala,'' bi Rodić Dinu Skenderju, ki je na vročem stolčku zmajev debitiral prejšnjo nedeljo z dramatično zmago v Domžalah, privoščil novo zmago.

''Ne bom napovedoval rezultata, važno je le, da Olimpija zmaga. Dovolj je tudi 1:0,'' opozarja na velik vložek srečanja, saj se bosta spoprijela kluba, ki sta po njegovem mnenju edina kandidata za naslov prvaka. Navdušujeta ga tudi Celje in Mura, a naj se ne bi vmešala v boj za prvo mesto.

"Nihče si ne želi storiti napake, kot je bila v Srbiji"

Na večnih derbijih je imel opravka tudi z Markom Šulerjem. Foto: Vid Ponikvar Glede Maribora pa je izpostavil podatek, ki ga je med prvimi v Sloveniji poudaril nekdanji športni direktor vijolic Zlatko Zahović in se je do zdaj izkazal za še kako resničnega. ''Maribor ima nekaj, kar Olimpija močno pogreša. Pri Olimpiji je morda 12, največ 13 igralcev, ki lahko nekaj naredijo, Maribor pa ima široko klop. To je največja razlika med kluboma. Daljša klop Maribora bi se lahko v nedeljo izkazala za veliko prednost,'' ocenjuje, da bi lahko branilci državnega naslova v nedeljo zvečer v Stožicah dobro izkoristili pravilo petih menjav.

Če bi bili drugačni časi, bi Rodića mikalo, da si večni derbi ogleda v živo v Stožicah, tako pa ga bo spremljal prek ekranov. ''Seveda bi me zanimalo, da bi šel na tekmo. Ko pa gledamo druge lige, nemško, špansko ali italijansko, pa niti ne vem, zakaj bi mi imeli mi odprte stadione. Tam se igra brez gledalcev. Nihče si ne želi storiti napake, kot je bila v Srbiji, s polnimi tribunami na nogometnih tekmah, pa potem zapirati meje. Nogomet se igra zaradi navijačev, a v tej situaciji je bolje, da se igra pred praznimi tribunami.

Kdaj bo "Jasko" nehal braniti?

Jasmin Handanović bi lahko pri 42 letih v nedeljo začel večni derbi proti Olimpiji! Foto: Getty Images Ko je primerjal napadalce v vrstah večnih tekmecev, je spoznal, da lahko Maribor računa na več nevarnih orožij, kar pa še ne pomeni, da Olimpija v nedeljo ne bi mogla priti do velikega cilja, sladke zmage nad tekmecem.

''Vukušić? Videl sem, kako je proti Celju zgrešil gol s pol metra, pa proti Domžalam zadel vratnico. Verjamem, da se mu bo kmalu odprlo. Olimpija trenutno nima boljšega. Je najboljši strelec prvenstva, verjamem, da se mu bo odprlo. Pri Mariboru je lažje. Če ne gre Zahoviću, pride Tavares, če ne gre njemu, je tu Mešanović. Trener Jakirović ima širok izbor igralcev, tako da mu je lažje delati,'' meni nekdanji napadalec, ki se je v karieri večkrat pomeril proti Jasminu Handanoviću, svežemu rekorderju 1. SNL, saj je postal njen najstarejši aktivni udeleženec.

''Kdaj bo pa Jasko nehal igrati?,'' se je vprašal v šali in se poklonil vratarju, s katerim je v Kopru stkal veliko prijateljstvo. ''Vse čestitke, da še vedno brani tako odlično. Nisem verjel, da bo letos še branil, a Maribor verjetno ni zadovoljen s Pirićem, ki si je privoščil nekaj napak, ki si jih ne bi smel,'' bi sam, če bi o tem seveda odločal, v nedeljo med vratnici Maribora postavil izkušenega Ljubljančana.

Ni mu všeč klubska politika Olimpije

Aleksander Rajčević je branil barve Maribora tudi 15. marca 2014, ko so vijolice v Stožicah izgubile z 0:2. Foto: Vid Ponikvar Od imen, ki so kandidirala za tekmo iz leta 2014, zadnjo domačo prvenstveno zmago Olimpije nad Mariborom, je v taboru zmajev prisoten le še veliki osmoljenec Nik Kapun, ki nima sreče z zdravjem, medtem ko imajo pri vijolicah več "znancev". Takratni poraz v Stožicah so izkusili tako Jasmin Handanović, ki je v prejšnjem krogu postavil nov slovenski rekord in bi lahko branil tudi v Stožicah, kapetan Marcos Tavares, pa Martin Milec, Aleksander Rajčević, Luka Zahović in Amir Dervišević. Pri Olimpiji je takrat igral še Nemanja Mitrović, zdajšnji obrambni steber vijolic, ki pa bo zaradi zloma nosu tokratni večni derbi v rojstnem mestu izpustil.

''Po tem, kako veliko je istih igralcev pri Mariboru, se vidi, kako deluje klubska politika. Kako prodajajo in kupujejo igralce. Pri Olimpiji so igralci le leto ali dve, potem pa že zapustijo klub. To mi ni všeč. Niti igralec niti njegov trener se tako ne moreta dovolj razviti. Morali bi ostati dlje,'' bi si želel, da bi Olimpija dlje časa zadržala okostje ekipe.

To pa je vprašanje, o katerem bo vodstvo zmajev razmišljalo nekoliko pozneje. Zdaj se ukvarja le z enim vprašanjem. Kako prekiniti šestletni post in končno doma premagati Maribor?