Policija pripravljena na morebiten prihod Green Dragons in Viol

"Dejstvo je, da na policiji spremljamo dogajanje in bomo načrt varovanja prilagodili danim razmeram. Policistov bo dovolj, da zagotovimo javni mir in red. Organizator mora tudi spoštovati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in omejitve zbiranja ljudi. Glede na prejšnje derbije, ko so bile tribune večinoma povsem polne, bo tokrat povsem drugače. Ne glede na to pa bomo poskrbeli za varnost in tudi za dogajanje zunaj stadiona," je pojasnila Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana, poroča STA.

NK Olimpija organizira skupen ogled tekme

Viole bodo morale tokrat pozabiti na prihod na stadion Stožice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Trenutno je na športnih tekmovanjih dovoljeno zbiranje do 500 oseb, kar za domačo tekmo Olimpije pomeni, da lahko poleg osebja kluba in nasprotne ekipe na stadion sprejmemo še približno 350 oseb. Sicer Stožice to vsekakor omogočajo, vendar je poleg finančnega bremena odpiranja tribun za tako omejeno število ljudi tukaj prisotno tudi vprašanje varnosti. Po pogovoru z vsemi deležniki, ki upravljajo stadion, gostujočim klubom ter tistimi, ki na prireditvah skrbijo za varnost in red, smo prišli do zaključka, da odprta tekma tokrat žal ne bo mogoča. Težave ne povzroča zgolj dodelitev prostih mest ali zbiranje navijačev na tribunah, ampak tudi zbiranja zunaj zidov stadiona, natančneje na ploščadi oziroma v neposredni bližini Stožic," so sporočili iz Olimpije.

Če bo Olimpija v nedeljo ostala neporažena, bo zadržala prednost pred Mariborom. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V NK Olimpija Ljubljana smo se tako odločili spoštovati mnenja drugih deležnikov. Posledično bomo v času tekme namesto odprtih tribun ponovno organizirali skupen ogled tekme v Nogometni hiši zabave ter Pivnici Union," so dodali v ljubljanskem prvoligašu, ki na prvenstveni lestvici vodi s točko naskoka pred Mariborom. Tako majhna razlika v zaključku prvenstva bo dala dodatno draž velikemu derbiju.

Derbi v Stožicah se bo začel ob 20.45.