Mandarića niso prizadele žaljivke navijačev Olimpije, ampak nekaj drugega

Prvi mož Olimpije, ki je v tej sezoni že nekajkrat skušal predati štafetno palico nasledniku, a se mu želja ni uresničila, saj zaradi takšnih in drugačnih zapletov ni prišlo do prevzema, je z odločitvijo o nenadni menjavi Safeta Hadžića razjezil navijače. Člani navijaške skupine Green Dragons so mu na nedavnem gostovanju v Domžalah s številnimi napisi in skandiranjem dali vedeti, kako se ne strinjajo z njegovo potezo. Nase so opozorili tudi s pirotehničnim vložkom, po katerem je sledila krajša prekinitev srečanja.

Dino Skender je v nedeljo prvič vodil Olimpijo in se veselil dragocene zmage z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Na koncu so se privrženci, tako kot Milan Mandarić na tribunah, le veselili treh točk, s katerimi je Olimpija zadržala prvo mesto. V zadnji minuti jih je zagotovil rezervist Haris Kadrić, osrečil novega trenerja Dina Skenderja in poskrbel, da se je v taboru Olimpije pred nedeljskim izzivom, velikim derbijem, ko v prazne Stožice prihaja v zadnjem času nepremagljivi Maribor, naselilo vsaj malce mirnosti.

Mandarić je v sporočilu za javnost obsodil tovrstno obnašanje navijačev in poudaril, kako za svojimi odločitvami stoji z vso odgovornostjo in denarjem, ki ga vlaga v Olimpijo. Ni mu jasno, kako nekaterim navijačem v zelo zahtevnem obdobju ni mar za klub. Pojasnil je tudi razloge, zaradi katerih je moral vroči trenerski stolček zapustiti Safet Hadžić. Po njegovem mnenju ekipa ni bila dobro pripravljena za nadaljevanje sezone, navijače pa prosi, da podprejo novega stratega in mu pomagajo do novih uspehov.

Navijači Olimpije so na dvoboju v Domžalah s pirotehničnim vložkom za kratek čas prekinili tekmo. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljanski klub pred večnim derbijem tudi prosi navijače, naj se vzdržijo podobnih dejanj, kot so jih storili na nedeljski tekmi. Olimpija se bo v spopadu za prvo mesto udarila z Mariborom. Z zmago bi se vijolice oddaljile na ''varne'' štiri točke prednosti, s porazom pa bi po dolgem času zapustile vrh lestvice in gledale v hrbet branilce državnega naslova.

Izjava predsednika po tekmi v Domžalah

Obnašanje dela naših navijačev na tekmi z Domžalami je obžalovanja vredno in ne prispeva k prizadevanjem kluba, ki se bori za uspešno dokončanje letošnjega prvenstva. Metanja bakel in petard na igrišče v času, ko je naš klub ogrožal nasprotnikov gol, ni mogoče razumeti kot dejanje iskrenih in dobronamernih prijateljev kluba. Žaljivi vzkliki nekaterih navijačev, namenjeni meni, me ne prizadenejo, vsakdo ima pravico misliti po svoje in to povedati na način, ki mu je najbližji. Konec koncev vse, kar počnemo in govorimo, največ pove o nas samih ter o tem, kakšni ljudje smo in kaj nam je pomembno. Veliko bolj me prizadene, ko vidim, kako malo je mar nekaterim za klub v času, ko nam ne gre, tako kot bi si želeli. Pravi navijači so vedno na strani kluba v dobrem in v slabem. Skupina, ki je v Domžalah delala škodo klubu, se zagotovo ne more ponašati s takim vedenjem.

Prvi mož Olimpije je spremljal dvoboj v Domžalah tudi v družbi "pomočnika" Sebastjana Cimirotića in športnega direktorja Mladena Rudonje. Foto: Vid Ponikvar

Ne pričakujem, da se vsi strinjajo z mojimi odločitvami, za njimi stojim sam z vso odgovornostjo in z denarjem, ki ga že leta vlagam v Olimpijo. Tudi v preteklosti so moje odločitve o menjavi trenerjev izzivale pomisleke v delu športne javnosti v Sloveniji, a uspehi, ki smo jih dosegli v teh letih, dovolj zgovorno pričajo o tem, kdo je imel prav.

Odločitve o menjavi trenerjev so rezultat mojega načina dela in večletnih izkušenj. Navsezadnje ne gre pozabiti niti tega, da so vsi trenerji, ki so se zvrstili v teh petih letih v našem klubu, prišli na moje povabilo in rasli v Olimpiji in z Olimpijo. Nekateri med njimi so pred tem bili zelo malo znani v slovenski športni javnosti. Nekateri so svojo vlogo opravili uspešno in zrasli v ugledne in uspešne trenerje. Vsi so bili sestavni del uspešne športne zgodbe o Olimpiji, ki smo jo gradili v teh letih in sočasno se lahko ti trenerji za svoje uspehe zahvalijo klubu, kot se lahko klub zahvali njim.

Odmevi po tekmi v Domžalah:

Za nami je obdobje, ki je bilo zaznamovano z eno največjih zdravstvenih kriz, ki je ustavila športno življenje. Po več kot dveh mesecih se prvenstvo vendarle nadaljuje. V prvih treh krogih smo videli igro naših fantov, ki ni bila takšna, kot si jo želimo in smo jo navajeni gledati. Več kot očitno je bilo, da se nismo pripravili za nadaljevanje prvenstva, tako kot bi se morali in to smo dragi plačali. Ne vem, zakaj je tako. Morda so nekateri res upali, da se prvenstvo ne bo nadaljevalo in da bomo zmagali za zeleno mizo in brez trdega dela. To za nas ni sprejemljivo, to ni v duhu Olimpije in to smo tudi jasno povedali javnosti. Je pa to tudi eden od razlogov, zakaj sem vodenje moštva zaupal novemu trenerju. Dobro je, da smo na že prvi tekmi pod njegovim vodstvom zmagali. Videli smo željo, videli smo žar in upanje, da je kriza za nami. Sedaj sledijo priprave na derbi in še osem odločilnih krogov do konca prvenstva. Borili se bomo za vsako točko, vse tekme so nam enako pomembne, vsaka zmaga šteje.

Podprimo trenerja, podprimo naše zmaje, skupaj bomo zmogli.

Milan Mandarić, predsednik