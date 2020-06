NK Olimpija sporoča: Večni derbi z Mariborom brez gledalcev

Ko se bosta 28. junija v velikem derbiju Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah udarila Olimpija in Maribor, bodo tribune največjega nogometnega stadiona v Sloveniji prazne. Ljubljančani so namreč sporočili, da zaradi varnostnih omejitev in logistike delitve prostih mest v povezavi z zadovoljstvom vseh upravičenih imetnikov ne bodo odpirali vrat stadiona. S tem je odpadla možnost, da bi večni derbi v Stožicah spremljalo vsaj 500 oseb.

Odkar je država sprostila ukrepe pri športnih prireditvah, na katerih se lahko zadržuje do 500 oseb, so vrata stadiona navijačem odprli le pri kranjskem Triglavu. Konec tedna, ko se bodo igrale tekme 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije, bo mogoč ogled dvobojev v Kranju (Triglav - Aluminij), Ljubljani (Bravo - Mura) in Domžalah (Domžale - Olimpija), kjer bodo imeli prednost imetniki letnih vstopnic, v Celju (Celje - Tabor) in Mariboru (Maribor - Rudar) pa bodo tribune samevale.

Skenderjev debi na stadionu duhov

Dino Skender bo prvič vodil Olimpijo v nedeljo v Domžalah, nato ga čaka večni derbi proti Mariboru. Foto: NK Olimpija Ljubljana Največji praznik slovenskega klubskega nogometa, dvoboj velikih tekmecev iz Ljubljane in Maribora v 30. krogu, bo spadal med tiste tekme brez gledalcev. Večni derbi bo 28. junija pred praznimi tribunami. Dvoboj med vodilno Olimpijo in branilcem naslova Mariborom bo neposredno vplival na položaj pri vrhu razpredelnice. To bo tudi prva domača tekma Olimpije, odkar jo je prevzel hrvaški strateg Dino Skender.

Njegovo krstno srečanje v Stožicah bo brez gledalcev, v ljubljanskem klubu pa so navijačem, vsem ljubiteljem nogometa, ki so upali, da bo 28. junija na večnem derbiju vendarle mogoč ogled dvoboja, podali daljšo obrazložitev. Prilagamo jo v njenem polnem obsegu.