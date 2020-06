NZS razkrila težko pričakovan datum

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvoligaški nogometaši so izvedeli, kdaj se bo začela prihodnja sezona.

Prvoligaški nogometaši so izvedeli, kdaj se bo začela prihodnja sezona.

Prvoligaške nogometne klube čakajo zelo kratke poletne počitnice. Sezona 2019/20, ki se je zaradi epidemije covid-19 močno podaljšala, bo končana 22. julija, nova sezona 2020/21 pa se bo začela že 12. avgusta. Vmes bosta odigrani še tekmi dodatnih kvalifikacij, na katerih Gorica čaka tekmeca. To bo devetouvrščeni prvoligaš. Če bi se sezona končala zdaj, bi bil to kranjski Triglav.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da se bo nova sezona predvidoma začela 12. avgusta. Celotni koledar za prihajajočo sezono bo izvršni odbor krovne nogometne zveze potrdil na svoji seji prihodnji teden.

Ker se bo redni del sezone 2019/20 končal 22. julija, sodeč po razpletu pri vrhu ter tudi v boju za obstanek, pa velja pričakovati zelo zanimiv zaključek, bodo imeli nogometaši zelo kratke poletne počitnice. Odmora praktično ne bo, saj se bo nova sezona začela zgolj tri tedne po koncu aktualne. 12. avgusta naj bi se začelo tudi tekmovanje v drugi ligi, v ostalih ligah pod okriljem NZS pa se bo tekmovanje predvidoma začelo tri dni pozneje (15. avgusta).

Prvi evropski žreb 9. avgusta

Mura je edini slovenski klub, ki je še v igri za dvojno krono. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenske barve v Evropi bodo branili štirje klubi. To bodo trije najbolje uvrščeni klubi Prve lige Telekom Slovenije in pokalni zmagovalec. Če bi pokal osvojila Mura in se v prvenstvu prebila med najboljše tri klube, bi si potem nastop v kvalifikacijah za ligo Europa zagotovil tudi četrtouvrščeni prvoligaški klub.

Štirje klubi, ki bodo Slovenijo predstavljali v Evropi, bodo svoje nasprotnike dobili na žrebu evropskih tekmovanj 9. avgusta, 18., 19. in 20. pa jih že čakajo prve evropske preizkušnje. Prvak začenja v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, ostali pa v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa.

Prestopni rok do konca septembra

Klubi bodo lahko zaradi izrednih okoliščin, vpliva epidemije koronavirusa na vsa nogometna tekmovanja, trgovali z igralci bistveno dlje kot po navadi. Prestopni rok se bo začel 15. julija, trajal pa bo vse do konca septembra, a s pomembno podrobnostjo. Igralci bodo pravico nastopa za nov klub dobili šele po koncu tekoče sezone, torej s 1. avgustom 2020, še poroča NZS.

28. junija se bosta v Stožicah udarila večna tekmeca Olimpija in Maribor.

Predlog o spremembi poletnega prestopnega roka mora potrditi še izvršni odbor NZS. To naj bi storil na seji 29. junija, le dan po velikem derbiju Prve lige Telekom Slovenije, ko se bosta v Stožicah udarila vodilna Olimpija in branilec naslova Maribor. Osem krogov pred koncem imajo Ljubljančani pred večnim tekmecem iz Štajerske le še točko prednosti.