Mandarić segel v roke z novim trenerjem in mu obljubil vso podporo

Nad Stožicami se je danes pokadil beli dim. Predsednik Milan Mandarić je segel v roke 36-letnemu hrvaškemu strategu Dinu Skenderju, v katerem je prepoznal trenerja, ki lahko Olimpije popelje do slovenskega naslova. ''Skušal bom čim prej odpraviti začasno krizo,'' napoveduje naslednik Safeta Hadžića, ki bo s strani vodstva po besedah Mandarića užival vso podporo in ustrezne pogoje za delovanje.

Vodilni prvoligaš Olimpija, ki je v ponedeljek prekinil sodelovanje s Safetom Hadžićem, ima novega trenerja. Zeleno-beli so sprva načrtovali druženje s predstavniki sedme sile, na koncu pa sklenitev sodelovanje z Dinom Skenderjem potrdili prek sporočila za javnost, v katerem sta svoje misli predstavila prvi mož ljubljanskega kluba in mladi hrvaški strateg, katerega čaka zahtevno delo, saj bo Olimpija v zgoščenem ritmu odigrala zadnjih osem krogov in branila tesno prednost pred motiviranimi zasledovalci.

Skender: Prvenstvo lahko zaključimo na najboljši način

Skender je lani vodil Osijek šest mesecev in ga popeljal do tretjega mesta na Hrvaškem. Foto: NK Olimpija Ljubljana Mladi hrvaški strokovnjak se je v Slovenijo preselil iz Osijeka, kjer je lani nabiral izkušnje v prvoligaškem nogometu kot trener NK Osijeka (šest mesecev), nato pa se kot vodja mladinskega pogona posvetil delu s klubskim podmladkom.

''Zame je to velika čast in izziv. Hvaležen sem predsedniku Milanu Mandariću, da mi je ponudil to možnost, da se izkažem in upravičim zaupanje. Olimpija je veliko ime v slovenskem nogometu, klub ima veliko dobrih nogometašev in mi lahko to prvenstvo zaključimo na najboljši način. Z ustreznim psihološkim pristopom in trdim delom bomo skušali čim prej odpraviti začasno krizo, ki je po moji oceni posledica spleta okoliščin,'' je novi strateg Olimpije, že tretji v tej sezoni (na zadnji tekmi je po odhodu Hadžića proti Bravu ''razglašene'' zmaje vodil Nikica Milenković, ki v prihodnje ne bo sodeloval z rojakom Skenderjem), razkril prvi cilj.

Vsi trenerji Olimpije od leta 2015, odkar je predsednik Milan Mandarić:

Igralce želi psihološko razbremeniti, dvigniti in jih pripraviti na nedeljski sosedski obračun v Domžalah, kjer bo Olimpija branila prvo mesto. Če bo nadaljevala črni niz, na zadnjih dveh tekmah je brez doseženega zadetka ostala brez točk (proti Celju in Bravu), obstaja velika nevarnost, da bi po dolgem času zdrsnila s prvega mesta.

Mandarić: Pred nami so odločilni dnevi

Milan Mandarić želi moštvo čim prej vrniti v formo. Foto: Vid Ponikvar Predsednik Milan Mandarić od novega trenerja pričakuje veliko. Poleg uspešnega zaključka letošnjega prvenstva, v katerem zanima Američana srbskih korenin le naslov slovenskega prvaka, bil bi že tretji, odkar je leta 2015 prišel v Ljubljano, ga zanima tudi delo z mladimi. Olimpija je v sporočilu za javnost zapisala, da si ljubljanski klub brez nadaljnjega razvoja vizije o pomenu lastne nogometne šole in afirmacije mladih nogometnih upov ne more zagotoviti varne prihodnosti.

Predsednik, ki je v petih letih napravil že 15 trenerskih menjav, je poudaril, kako Skenderja čaka veliko dela. ''S strani kluba bo imel vso podporo in ustrezne pogoje za delo. Pred nami so odločilni dnevi, moštvo je treba čim prej vrniti v normalno tekmovalno formo in nadaljevati zmagovalno pot do konca prvenstva. Potem pa se lotiti priprav na evropska tekmovanja,'' ostaja Mandarić prepričan, da bo Olimpija najprej uresničila cilje v domačem prvenstvu, nato pa še na evropskih zelenicah.

Skender se bo prvič predstavil na delu v nedeljo na gostovanju v Domžalah, danes pa bo že vodil prvi trening. Pri delu mu bosta pomagala rojaka. Njegov pomočnik bo Matko Novak, kondicijski trener pa Ivan Zorić.