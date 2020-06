Seveda bo nedeljski obračun ob tem, da na tribunah ne bo gledalcev, zanimiv predvsem zaradi tega, ker bo zelo pomemben v lovu na prvenstveno lovoriko. Do konca prvenstvenega maratona, ki tokrat zaradi vsem znanih razlogov traja dlje, kot je kadarkoli, je še sedem tekem.

Olimpija je imela pred nadaljevanjem prvenstva na vrhu sedem točk prednosti pred Mariborom. Zdaj ima le še eno. Obeta se dramatičen finiš v lovu za najpomembnejšo slovensko nogometno lovoriko.

V Stožicah prvič brez Zlatka Zahovića

Potem bo derbi zelo poseben tudi zaradi tega, ker se bo prvič po dolgem času zgodilo, da na njem ne bo Zlatka Zahovića. Športnega direktorja, ki je tik pred nastopom izrednih razmer po 13 super uspešnih letih zapustil Ljudski vrt.

V Stožicah, ki so bile odprte leta 2010, se bodo morali Mariborčani brez njega znajti sploh prvič.

Maribor se bo na derbiju v Stožicah sploh prvič do zdaj moral znajti brez Zlatka Zahovića. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po letu 2007 debitanta na obeh straneh

Nasledil ga je Oliver Bogatinov in s prvo potezo, ki jo je povlekel, v klub pripeljal naslednika Darka Milaniča. Izbor je padel na Hrvata Sergeja Jakirovića.

Na Hrvaško je v iskanju človeka, ki bo zapolnil prazen trenerski stolček Safeta Hadžića, pogled usmeril tudi predsednik Olimpije Mladen Rudonja in v Stožice pripeljal mladega Dina Skenderja. Oba sveža trenerja največjih slovenskih klubov bosta torej akterja derbija prvič v trenerskih vlogah.

Nazadnje se je to pripetilo oktobra 2007, ko je bila Olimpija tretjeligaš in se je z Mariborom pomerila v pokalu. Tekma, ki sta jo v Ljudskem vrtu vodila Jani Pate na ljubljanski in Milko Djurovski na mariborski strani, se je končala z zmago vijoličastih s 3:1. Za oba trenerja je bil to prvi derbi.

Ivo Šušak (na fotografiji) in Mihajlo Petrović sta edina tuja trenerja, ki sta se med seboj pomerila na derbijih. Foto: Getty Images

Šele drugič dva tuja trenerja

Še bolj redko pa se je na derbijih do zdaj zgodilo to, da bi na klopeh obeh velikanov slovenskega nogometa sedela tujca, čemur bomo priče v nedeljo zvečer.

Od leta 1991 do danes smo bili takemu dogodku priče samo enkrat, in sicer septembra leta 2001, ko je v 10. prvenstvenem krogu Maribor pred domačimi navijači v zelo razburljivi tekmi z golom Mihe Pitamica v 84. minuti prišel do zmage s 3:2.

Na njegovi klopi je sedel Hrvat Ivo Šušak, ki ga je sezono pred tem popeljal do naslova prvakov. Trenerski sedež Olimpije je grel Srb z avstrijskim potnim listom Mihajlo Petrović.

140. skupno, 85. prvoligaški in četrti junijski

Tokratni derbi, ki bo 140. v zgodovini slovenske samostojnosti, upoštevajoč vsa tekmovanja, 85. prvoligaški in četrti, ko se bosta večna tekmeca udarila junija, bo torej zares nekaj posebnega.

Kaj pred njim pravijo v obeh taborih, pa si lahko preberete spodaj.

Pri česanju po zgodovini derbijev nam je tudi tokrat pomagal znani kronist NK Olimpije OptaŽabar, čigar zanimive statistične izseke iz preteklosti lahko spremljate na Facebooku, Twitterju in tudi Instagramu.

Kako se bo razpletel nedeljski večni derbi? z zmago Olimpije 1 +

z remijem 0 +

z zmago Maribora 2 + Oddanih 3 glasov

Iz tabora Olimpije: Vsi vemo, koliko nam ta tekma pomeni

Dino Skender Foto: Vid Ponikvar Harisa Kadrića v 90. minuti premagala Domžale, čaka šele druga tekma na klopi Ljubljančanov, a že takoj najtežja. Obračun z največjim rivalom, ki je tokrat za nameček izjemno pomemben v boju za naslov.



"Po tekmi z Domžalami smo se dvignili v morali in ekipnem duhu. Maribor bomo tako dočakali polni optimizma. Vsi se zavedamo, koliko nam ta tekma pomeni, zato smo nanjo popolnoma osredotočeni," je povedal Dino Skender, ki je še nekoliko manj izkušen od svojega rojaka na klopi Maribora. Šteje komaj 36 let, do zdaj pa je s klopi vodil le še hrvaškega prvoligaša Osijek.



"Fantje se morajo izkazati v izpolnjevanju dogovorjenih nalog. Pri tem ne smemo razmišljati preveč o končnem rezultatu, ampak o tem, da smo na igrišču kvalitetni in disciplinirani. Če se bomo tega držali, verjamem, da bomo na koncu nagrajeni z dobrim rezultatom, kot se je to zgodilo tudi v Domžalah," je še dejal drugi trener Olimpije v tej sezoni. Trenerja Olimpije, ki je v prejšnjem krogu prekinila črn niz in z golom rezervistav 90. minuti premagala Domžale, čaka šele druga tekma na klopi Ljubljančanov, a že takoj najtežja. Obračun z največjim rivalom, ki je tokrat za nameček izjemno pomemben v boju za naslov."Po tekmi z Domžalami smo se dvignili v morali in ekipnem duhu. Maribor bomo tako dočakali polni optimizma. Vsi se zavedamo, koliko nam ta tekma pomeni, zato smo nanjo popolnoma osredotočeni," je povedal, ki je še nekoliko manj izkušen od svojega rojaka na klopi Maribora. Šteje komaj 36 let, do zdaj pa je s klopi vodil le še hrvaškega prvoligaša Osijek."Fantje se morajo izkazati v izpolnjevanju dogovorjenih nalog. Pri tem ne smemo razmišljati preveč o končnem rezultatu, ampak o tem, da smo na igrišču kvalitetni in disciplinirani. Če se bomo tega držali, verjamem, da bomo na koncu nagrajeni z dobrim rezultatom, kot se je to zgodilo tudi v Domžalah," je še dejal drugi trener Olimpije v tej sezoni.

Iz tabora Maribora: Tekma kot vsaka druga

Sergej Jakirović Foto: Blaž Weindorfer/Sportida



"Začeli smo sijajno in naredili, kar smo si želeli. Zdaj upam, da bomo v podobnem slogu nadaljevali," dva dni pred derbijem sporoča Sergej Jakirović, ki je do zdaj na klopi Maribora stoodstoten. Štiri tekme, štiri zmage.



"Zmage prinašajo dobro vzdušje v klubu in okoli njega, zato je zdaj vse super. Derbi pa tekma kot tekma. Ne bo odločal o ničemer. Po tekmi v Stožicah nas čaka še šest zahtevnih izpitov. Na derbiju so na voljo tri točke, tako kot povsod drugje. Fantje so, tako kot vedno do zdaj, odlično trenirali in so pripravljeni na derbi. Zaostajamo točko za Olimpijo in imamo vse v svojih rokah. To je najbolj pomembno," je še povedal 43-letni Hrvat, ki lovi prvo lovoriko na svoji trenerski poti. Novopečeni trener serijskega slovenskega prvaka iz Ljudskega vrta je v najavi do zdaj najpomembnejše tekme na svoji trenerski poti ostal zvest samemu sebi in mirno razlagal o tem, da je pred njim tekma kot vsaka druga."Začeli smo sijajno in naredili, kar smo si želeli. Zdaj upam, da bomo v podobnem slogu nadaljevali," dva dni pred derbijem sporoča, ki je do zdaj na klopi Maribora stoodstoten. Štiri tekme, štiri zmage."Zmage prinašajo dobro vzdušje v klubu in okoli njega, zato je zdaj vse super. Derbi pa tekma kot tekma. Ne bo odločal o ničemer. Po tekmi v Stožicah nas čaka še šest zahtevnih izpitov. Na derbiju so na voljo tri točke, tako kot povsod drugje. Fantje so, tako kot vedno do zdaj, odlično trenirali in so pripravljeni na derbi. Zaostajamo točko za Olimpijo in imamo vse v svojih rokah. To je najbolj pomembno," je še povedal 43-letni Hrvat, ki lovi prvo lovoriko na svoji trenerski poti.

Kdo bo prvak? Olimpija 1 +

Maribor 0 +

nihče od naštetih 0 + Oddanih 1 glasov

Preberite še: