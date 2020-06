Velenjskemu Rudarju gre v sezoni 2019/20 marsikaj narobe. Ljudje v Šaleški dolini pa se sprašujejo, ali je posredi črna magija. Knapi se trudijo, na treningih je zaznati požrtvovalnost in veliko željo, zato trenerja Domna Beršnjaka, že petega stratega, ki se je v tej stresni sezoni preizkusil na vročem zeleno-črnem stolčku, še bolj čudi klavrnost rezultatov. Po petkovem domačem porazu s Triglavom (0:1), na tej tekmi je knapom obrnila hrbet tudi sreča, je postalo tudi matematično jasno, da v prihodnji sezoni v Velenju ne bo prvoligaških tekem. Kaj to pomeni za moštvo, ki ga vodi nekdanji slovenski reprezentant Beršnjak? Več o tem nam je zaupal v pogovoru.

Velenjski Rudar bo odigral v prvi ligi še šest tekem, nato pa se bo preselil med drugoligaše. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Čudeža v Velenju vendarle ne bo. Knapi ste v pokoronsko obdobje krenili z ogromnim zaostankom, po nadaljevanju črnega niza, kjer ste nanizali kar pet porazov, pa ga še povečali in že šest krogov pred koncem ostali brez vseh možnosti za obstanek.

Po izpadu se počutim tako kot takrat, ko sem prišel k Rudarju (pred začetkom priprav na spomladanski del, op. p.). Po eni strani smo vedeli, da je to misija nemogoče, me pa po eni strani veseli, da smo se dosledno držali tistega, kar smo obljubljali. Bili smo agresivni, si ustvarjali priložnosti, tako da nam ne bo mogel nobeden očitati, da nismo poskušali. Rezultati so izostali izključno zaradi nas.

Pa tudi pomanjkanje sreče? V petek ste proti Triglavu kar dvakrat zatresli okvir vrat.

Nisem take vrste oseba, da bi se izgovarjal na pomanjkanje sreče. Res je, v nogometu je pomembna, a si jo sam krojiš. Treba jo je izzvati. Moramo si priznati, da smo imeli nešteto izrazitih priložnosti, ki niso bile toliko odvisne od sreče. Po drugi strani pa smo bili kaznovani skoraj za vsako napako.

S kakšnim pristopom boste krenili v nadaljevanje sezone?

Fantom sem dal dva dni prosto, da si malce zbistrijo glave, drugače pa bomo delali še naprej tako, kot smo do zdaj. Še vedno sem istega mnenja, da bodo igrali tisti, ki na treningu kažejo najboljšo formo. Še naprej se bomo trudili in jo nekomu že zagodli. To je tudi naš namen.

Uvedli smo tudi štiri mlade igralce, a zdaj ne bo naš imperativ pomladitev. Še naprej bomo razvijali domače igralce, ne bomo pa zdaj uvrstili v ekipo 11 mladih, ki niti niso prej delali z nami. Moramo ostati pošteni do drugih, do lige, do samih igralcev. Verjamem, da je njim še huje. V glavah se jim je naselila apatičnost. Težko je. Morda bi jih poneslo, če bi na kakšni tekmi dosegli prvi zadetek, a tega nisem dočakal.

Vseeno skušamo ostati pozitivni. Fantje so na treningih prizadevni, največ "klofut" pa so dobili preko samih tekem. Še sami ne vedo, zakaj se jim to dogaja. Zakaj ne prejmejo vsaj malce nagrade za opravljen trud? Da se jim vsaj malce poplača? Nogomet je specifična zadeva. Igralci so pošteno delali, a jih to ni nagradilo. Najbolj mi je žal zaradi njih. Niti enemu ne morem očitati pomanjkanja odnosa do dela, želje. Se pa normalno zgodi na tekmi trenutek, ki jih potolče. Ko se zavejo, koliko dela so vložili, a ni rezultata. Jih povsem razumem.

Velenjčani so po 30 krogih še vedno brez zmage. Če jim to ne bi uspelo do konca sezone, bi postali prvi klub v zgodovini 1. SNL po Jadranu Dekani s tem neslavnim "presežkom". Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vam bo motivacijo kljub izpadu dvigovalo vsaj dejstvo, da želite vsaj enkrat zmagati in se izogniti sramoti?

Seveda. To je naš cilj že od vsega začetka, odkar sem tukaj. Moramo zmagati vsak enkrat. Razumem pa igralce, kakšno škodo jim mentalno povzroča spoznanje, da so že 30 krogov brez zmage. Vsa vprašanja, ki jih dobivam od njih, so bolj kot ne povezana s tem. Podajanje odgovorov je že monotono, ponavljam pa, da moramo pokazati pravi odnos, pristop in željo, če hočemo vsaj enkrat zmagati. To ne sme izostati. To, da nismo zmagali niti enkrat, me osebno ni potrlo. Je pa poskrbelo za dodatno delo, saj bo zdaj ekipo težje pripraviti v psihološkem smislu.

Čeprav verižno izgubljate tekme, so vam tekmeci namenili ogromno komplimentov in poudarili, kako ste jim otežili delo. Vam godejo pohvale denimo trenerjev Maribora Sergeja Jakirovića in Celja Dušana Kosića?

Neka kakovost je opazna, a je ekipa na žalost toliko načeta, da se to pozna. Kar pa se tiče pohval drugih strokovnjakov, gre v prvi vrsti zahvala igralcem. Brez igralcev ne bi bili trenerji. Oni naredijo trenerja.

Muri je igranje v tretji in drugi ligi po svoje koristilo. Beršnjak upa, da bo podobno veljalo tudi za knape in razvoj kluba. Foto: Mario Horvat/Sportida

Boste ostali v klubu in vodili Rudar tudi v drugi ligi?

O tem se moramo še pogovoriti. Moramo narediti sistematično analizo in se iz teh napak, ki se ponavljajo, nekaj naučiti. Dobro bi bilo zadržati okostje ekipe, njeno tekmovalnost, z glavnim ciljem, da se vrne v prvo ligo. Velenje si zasluži prvoligaški status. Seveda, brez zmage v tem trenutku, je to utopija, glede na tradicijo kluba, pa vsekakor. Skupaj z vodstvom moramo narediti dober načrt. Druga liga je postala kakovostna, brez konstante nimaš velike možnosti, da se uvrstiš nazaj v prvo ligo.

Trener Mure Ante Šimundža mi je dal glede tega dober nasvet. Dejal mi je, kako druga liga sploh ni tako slaba. To pa zaradi tega, ker moji igralci v njej mogoče ne bodo kaznovani kot zdaj, hkrati pa lahko razvijamo igralce za prvo ligo. Njemu in Muri sta tretja in druga liga koristili, saj so se potem dobro pripravili, naredili načrt in zelo dosti odnesli. Začeli so postopno postavljati temelje, rasli in zrasli v odlično ekipo. Le želim si lahko, da bi kaj podobnega uspelo tudi Rudarju.