Ljubljani se obeta spektakularen večer, bo imel napako?

Pred slovenskimi prvoligaši so še trije prvenstveni krogi v tej sezon. Na vrhu sta odlepljena Olimpija, ki ima deset točk prednosti pred tokratno gostjo Muro, in Maribor, ki ima še štiri točke več. Ljubljančani, ki pod vodstvom Zorana Barišića še ne poznajo poraza, se bodo skušali do konca leta približati vijoličastim, a bodo morali za kaj takega zmagovati.

Danes bodo še posebej motivirani, saj bodo skušali z novimi tremi točkami svojim najzvestejšim navijačem, slavljencem Green Dragons, čestitati za 30. rojstni dan. V Ljubljano naj bi prišlo tudi skoraj dva tisoč gostujočih navijačev, tako da se obeta nogometni spektakel.

Bo Mariboru prvič uspelo zmagati tretjič v nizu?

V soboto bosta na sporedu dve tekmi. Najprej bodo Celjani, ki so trenutno šele na sedmem mestu, a imajo le dve točki manj kot Mura na tretjem mestu, gostili Rudar. To je obračun ekip, ki v zadnjih dveh krogih nista zmagali, in obračun znanih nogometnih imen v trenerskih vlogah, Dušana Kosića in Marijana Pušnika.

Darko Milanič z Mariborom, ki je na prvem mestu, cilja na tretjo zmago v nizu, kar mu v tej sezoni še ni uspelo. Foto: Sportida

Potem se bo dogajanje preselilo v Ljudski vrt, ki bo zadnjič letos gostil tekmo Maribora. Igral bo proti Krškemu, ki je na zadnjem mestu in je medtem zamenjal trenerja, in upal, da prvič v tej sezoni zmaga tretjič v nizu.

V nedeljo se bo začelo v Kranju, kjer bo pri Triglavu, ki je na osmem mestu, z Domžalami gostoval Simon Rožman. Domžalčani sicer v zadnjem času težko izgubljajo, a tudi težko zmagujejo. Na zadnjih petih tekmah jim je to uspelo le enkrat, štirikrat pa so remizirali. Zdaj seveda ciljajo na tri točke in uspešen zaključek prvega dela sezone, v katerem so močno zaostali za pričakovanji.

Krog bosta sklenila Gorica in Aluminij. Novogoričani so po sijajnem začetku sezone v zadnjem času nekoliko popustili in bodo tokrat naredili vse, da zmagajo.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura),

8 - Dino Hotić (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje),

7 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor),

5 - Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor), Milan Tučić (Rudar)

