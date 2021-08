Kdo je gospodar Ljubljane? Obetajo se pestri dnevi …

Konec tedna ponuja pet izjemno zanimivih prvoligaških dvobojev. Danes bodo prvo zmago v tej sezoni lovili Aluminij in Domžale, Radomlje želijo v soboto prekrižati načrte Taboru, v večernem sobotnem derbiju se bosta za prvo mesto spopadla Koper in Maribor, v nedeljo čaka Olimpijo zahtevno gostovanje pri mestnih sosedih v Šiški, v sklepnem dejanju 6. kroga 1. SNL pa se bosta udarila zadnja prvaka, velika dolžnika iz te sezone, branilec naslova Mura in neprepričljivo Celje.

Prvoligaška karavana bo danes gostovala v Kidričevem. Na Štajerskem bo prisotna tehnologija VAR, nogometaši Aluminija in Domžal pa bodo ob 20.15 naskakovali pot do prve zmage v tej sezoni. Kidričani so se prelevili v specialiste za neodločene rezultate. Remizirali so že štirikrat. "Če zmagamo nad Domžalami, bo vse v redu. V tem primeru nihče ne bo govoril, da je kaj narobe," je trener Oskar Drobne prepričan, da bi današnja zmaga nad rumeno družino prinesla mir v slačilnico Aluminija. "Imamo priložnosti, a žoga preprosto noče v gol. Vedno nam zmanjka nekaj športne sreče," si nekdanji napadalec, v preteklosti je branil tudi barve Domžal, želi, da bi njegovi izbranci pokazali še več poguma in izzvali športno srečo.

Na drugi strani bo zelo motivirani tekmec, ki je zaradi zgoščene "evropske" sezone v 1. SNL za zdaj odigral le tri tekme, a se brez kapetana Senijada Ibričića ni najbolje znašel. Zdaj se nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine vrača na igrišče. Odslužil je kazen, njegove soigralce pa v Kidričevem zanima le eno. "Pričakujem tri točke," sporoča njegov rojak Enes Alić, ki se zaveda, da Domžalčane čaka naporno nadaljevanje sezone. V sredo bo v prestavljeni tekmi v mestu ob Kamniški Bistrici gostovala Olimpija, nato prihaja v goste še "ranjena" Mura. Ob zmagi nad Kidričani, pri katerih med vratnicama blesti Luka Janžeković, bi bilo vse skupaj lepše.

Radomljani po prvo "domačo" zmago

Izbranci Roka Hanžiča so na zadnji tekmi, ki je bila zaradi nevihte prekinjena, dvakrat zatresli mrežo Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sobota prinaša spopada v Domžalah in Kopru. Radomljanom gre v tej sezoni, njihovi tretji v 1. SNL v zgodovini kluba, presenetljivo dobro. Čeprav jih ni bilo malo, ki so napovedali, da so Radomlje prvi kandidat za izpad, so v štirih nastopih osvojili že pet točk, namučili marsikaterega favorita, med drugim tudi Muro, s katero so imeli do prekinitve zaradi hudega naliva v žepu dragoceno točko (2:2).

Zaradi neustreznosti stadiona v Radomljah tekmece gostijo v Športnem parku v Domžalah. Tam so remizirali z Olimpijo in tesno izgubili z Mariborom, zdaj pa se jim ponuja priložnost za prvo "domačo" zmago. Ob 17. uri jo bodo lovili nad Kraševci, ki ne morejo biti zadovoljni z zadnjimi rezultati. Po izjemnem vstopu v sezono, ko so kar s 3:0 presenetili branilce naslove v Fazaneriji, so na štirih tekmah osvojili le še točko, je pa tudi res, da so imeli opravka z (naj)močnejšimi slovenskimi tekmeci, nazadnje tudi vodilnim Mariborom.

Maribor želi ustaviti vzpon Kopra

Bonifika bo v soboto prizorišče derbija 6. kroga. Njene tribune bi bile lahko prijetno polne. Foto: Vid Ponikvar Vijolice v soboto zvečer čaka zelo zahteven spopad. Bonifika bo prizorišče velikega derbija 6. kroga prve slovenske nogometne lige. Obračun vodilnega dvojca, v katerem želijo Koprčani pod vodstvom Zorana Zeljkovića nadaljevati izjemen niz. Mladi ljubljanski strateg s kanarčki še ni izkusil grenkobe poraza, z novo zmago pa bi (ob odigrani tekmi manj) na lestvici poskočil na prvo mesto in prehitel tudi 15-kratne prvake.

"Za zdaj kaže dobro. Na fante ne pritiskamo, želimo si le, da vsako tekmo odigrajo stoodstotno. Veliko igralcev je prišlo iz druge lige (največ iz Krke), zato bo potrebnega še malce časa. Načrtujem, da se bomo v tej sezoni stabilizirali, nato pa z določenimi popravki v prihodnji sezoni javno napadli najvišja mesta," predsednik Ante Guberac noče obremenjevati nogometašev Kopra s pritiskom.

Tega ne manjka v mariborskih vrstah, saj želijo vijolice prekiniti dveletni niz brez osvojenih lovorik. Trener Simon Rožman je iz tedna v teden bolj zadovoljen z igro in rezultati. V tej sezoni se mu je zalomilo le na večnem derbiju v Stožicah (1:3), vse preostale tekme pa je Maribor dobil.

Simon Rožman želi z Mariborom zadržati vodilni položaj v prvi ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Koper ima dobre tranzicije, večjo hitrost v igri kot prej, znajdejo se na odprtem prostoru in to nam daje določena opozorila. Pritisniti moramo na njihove šibke točke in aktivirati svoje pozitivne lastnosti. Nakazali smo smer, v katero želimo iti, s povprečjem 15 udarcev na gol v posamezni tekmi. Pri gradnji moštva gremo korak po korak, ne zahtevamo preveč v kratkem času, a v okviru zmernih pričakovanj. Pričakujem zanimivo, odprto tekmo, v kateri bo pomembno, da tekmece držimo čim dlje od vrat. So polni samozavesti po dobrem začetku prvenstva, naš namen pa je, da njihov rezultatski vzpon ustavimo," sporoča strateg Maribora, ki bo zaradi zdravstvenih težav še vedno pogrešal Roka Kronavetra, se pa v ekipo vrača Vid Koderman.

Z Mariborom trenira tudi nekdanji napadalec Gorice Bede Amarachi Osuji. Je prosti igralec, vodstvo Maribora pa naj bi že v prihodnjih dneh odločilo, ali ga bo pridružilo Rožmanovi četi. Cilj Maribora je znan - premagati Koper in ohraniti vodilni položaj.

Kdo je nogometni gospodar Ljubljane?

Nogometaši Olimpije se podajajo na najbližje gostovanje, kar jih ponuja 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored ponuja najprej ljubljanski derbi. V Šiški, kjer je Olimpija začela sezono in tudi pozdravila edino evropsko zmago v tej sezoni, se bo odločalo o tem, kdo je nogometni gospodar Ljubljane. Bravo lahko pod vodstvom Dejana Grabića v prestižni dvoboj upravičeno vstopa samozavestno. Poleg Kopra je edini klub, ki se še lahko pohvali z neporaženostjo, na petih tekmah pa je prejel le dva zadetka, kar ni preveč dobra novica za napad Olimpije, pri katerem ima pomembno vlogo prav nekdanji član Šiškarjev Mustafa Nukić.

Zmaji so po izpadu iz Evrope odločeni dokazati svojo moč v domačem prvenstvu. Trener Savo Milošević je razloge za poraz proti Kopru iskal tudi v pomanjkanju energije, posledici utrujenosti, ki je Primorcem v drugem delu srečanja v Stožicah olajšala pot do preobrata. Po dvoboju z Bravom pa za zeleno-bele še ne bo konec utrujajočega ritma, saj jih bo že v sredo na zaostali tekmi pot vodila v Domžale. Pri Bravu bi lahko debitiral Nemanja Jakšić, ki je bil v zadnjih sezonah eden boljših bočnih branilcev 1. SNL, pri Olimpiji pa je vprašljiv nastop Michaela Pavlovića, ki si je proti Kopru poškodoval gleženj, a gre na srečo za lažjo poškodbo.

Spopad zadnjih slovenskih prvakov, ki sta pričakovala več

Mura je v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo doma izgubila proti graškemu Sturmu, Žiga Škoflek pa je dosegel prekrasen zadetek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sklepnem dejanju 6. kroga se bosta v Fazaneriji pomerila velika dolžnika sezone. Udarila se bosta zadnja slovenska prvaka, Mura in Celje, ki sta v zadnjih sezonah prekrižala načrte velikanoma in jima v zadnjem krogu "ukradla" državna naslova. Celjani so jo v zadnjem krogu sezone 2019/20 zagodli zmajem, muraši pa sezono pozneje Mariborčanom. Čeprav sta v sezono 2021/22 krenila zelo ambiciozno, ne moreta biti zadovoljna z doseženim.

Črno-beli se prvič preizkušajo kot branilci naslova, ob napornih tekmah v Evropi, kjer so dosegli zgodovinski uspeh, saj bodo zaigrali najmanj v skupinskem delu konferenčne lige in si napolnili blagajno, pa so v domačem prvenstvu, čeprav niso igrali slabo, praviloma ostajali brez točk. V štirih tekmah so izbranci Anteja Šimundže osvojili le dve točki, na zadnjem srečanju (prekinitev pri 2:2 proti Radomljam v 61. minuti) jim jo je zagodla še narava, tako da bodo morali dvoboj nadaljevati med reprezentančno akcijo v začetku septembra, zdaj pa so trdno odločeni, da si zagotovijo prvo zmago.

Celjani so v zadnjih treh krogih osvojili le eno točko, kar je bistveno manj od drznih napovedi klubskega vodstva pred začetkom sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po bolečem porazu s Sturmom, ko so namučili avstrijskega tekmeca in mu povzročili nemalo težav, a zapravili kar nekaj zrelih priložnosti (1:3), bodo poskušali spraviti navijače v boljšo voljo proti Celjanom. Pri teh pa ne bo manjkalo motivacije, saj so po prihodu številnih poletnih okrepitev pričakovali veliko boljše rezultate. Na zadnjih treh tekmah so osvojili le točko, zasedba Agrona Šalje tako slabega niza, odkar Ljubljančan vodi Celjane, še ni imela. Zato bodo vse sile usmerili v gostovanje v Murski Soboti, kjer želijo popraviti vtis in začeti nabirati točke, s pomočjo katerih bi se lahko vključili v boj za vrh. Ker pa imajo podobne načrte tudi gostitelji, velja v nedeljo zvečer pričakovati pravo prvoligaško poslastico z ogromnim vložkom.

1. SNL, 6. krog: Petek, 20. avgust:

20.15 Aluminij - Domžale Sobota, 21. avgust:

17.00 Radomlje - Tabor

20.15 Koper - Maribor Nedelja, 22. avgust:

17.00 Bravo - Olimpija

20.15 Mura - Celje