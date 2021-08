Mura v izdihljajih srečanja do prve ligaške zmage v sezoni

Obračun zadnjih dveh državnih prvakov je v izdihljajih tekme pripadel izbrancem Anteja Šimundže. Prekmurci so prišli do svoje prve zmage v sezoni in se povzpeli na sedmo mesto, s tega pa so na zadnje zdrsnili izbranci Agrona Šalje po četrtem porazu.

Mura, ki ima tekaj težav s poškodbami, manjkal je tudi Luka Bobičanec, je že v prvi minuti zagrozila, ko je bil Amadej Maroša le malce prekratek po podaji z leve strani. Pri Celju pa so prav tako takoj imeli nekaj težav, saj je že po minuti moral iz igre Tamar Svetlin zaradi poškodbe.

Kljub temu so Celjani nase opozorili že v peti minuti, ko je Žan Medved s strelom z glavo oplazil vratnico. Pozneje sta obe ekipi prišli do nekaj nevarnejših zaključnih strelov, posebej domači vratar Matko Obradovič je moral nekajkrat posredovati, najbližje zadetku pa je bil Murin Mitja Lotrič v 30. minuti, ko je žogo po njegovem strelu z golove črte izbil Žan Flis.

Že na začetku srečanja so gostje ostali brez Tamarja Svetlina. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura nevarna v uvodu v drugi del, Cipot junak povsem ob koncu

V 46. minuti je bil blizu uspeha tudi Tomi Horvat, ko se je odločil za strel s slabih 20 metrov in zadel vratnico. Le malce zatem bi po slabem posredovanju Florijana Raduhe kaj lahko domači zadeli, a jim ni uspelo sprožiti pravega strela, ko pa so ga, je celjski vratar popravil vtis in ohranil mrežo nedotaknjeno.

Sobočani so v tem delu igre prevladovali, medtem ko Celjanom ni uspelo izpeljati resne akcije. V 70. minuti je sicer do strela prišel Adam Jakobsen, a je streljal prešibko, pred tem pa je Advan Kadušić preslabo izvedel zadnjo podajo po obetavnem napadu.

V 77. minuti je Mihael Klepač v vse močnejšem dežju poskusil z novim močnim strelom od daleč, Raduha pa je bil na mestu. Na drugi strani je takoj zatem Jon Šporn za malo zgrešil cilj. V 85. minuti se je malo zaiskrilo med Kevinom Žižkom in Janom Gorencem, posledično pa sta oba dobila rdeči karton.

Nekaj več prostora so nato za zmagoviti zadetek izkoristili Sobočani. Klepač je prodrl po levi strani, poslal žogo v sredino, Žan Zaletel jo je preusmeril v vratnico, odbito žogo pa je nato pred golom v mrežo pospravil Kai Cipot za minimalno zmago.

Mura : Celje 1:0 (0:0) Stadion Fazanerija, sodniki: Glažar, Salkić, Šumer.

Strelec: 1:0 K. Cipot (90.).



Mura: Obradović, Pucko, Maruško, Gorenc, Šturm, Horvat, Lotrič, Kous, Maroša (od 82. K. Cipot), Mandić (od 73. Karničnik), Škoflek (od 57. Klepač).

Celje: Raduha, Zaletel, Zec, Šporn, Flis, Svetlin (od 5. Vrbanec), Begić (od 75. Kerin), Brecl (od 46. Kadušić), Majevski, Medved (od 75. Žižek), Sokler (od 64. Jakobsen).



Rumeni kartoni: Pucko; Brecl, Kadušić, Sokler, Medved, Majevski.

Rdeča kartona: Gorenc (85.), Žižek (85.).

Mura bo v 7. krogu v nedeljo gostovala v Domžalah, Celje pa bo že v petek gostilo Radomlje.