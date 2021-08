Kidričani zapravljali priložnosti, Ibričić navdušil z mojstrovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Aluminija so v 6. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Domžalam z 0:1 (0:1). To je prva zmaga dvakratnih slovenskih prvakov v tej sezoni, Kidričani pa še vedno ostajajo brez nje.

Aluminij : Domžale 0:1 (0:1) Športni park, sodniki: Ponis, Žunič, Habibović.

Strelec: 0:1 Ibričić (25.). Aluminij: Janžekovič, G. Pečnik, Martić, Marinšek (od 90. Medved), Bizjak (od 64. Kadrić), Kidrič, Prša (od 64. Bolha), Petek (od 20. Nkama), Brest (od 64. T. Pečnik), Krefl, Azemović.

Domžale: Mulalić, Žinič (od 87. Markuš), Klemenčič, Ibričić, Käit, Šoštarič Karič, Podlogar, Martinović (od 67. Dobrovoljc), Jakupović, Alić, Husmani. Rumeni kartoni: Prša, G. Pečnik, Nkama, Marinšek; Käit.

Rdeči karton: /.

Šesti krog Prve lige Telemach sta odprli ekipi, ki sta čakali na prvo zmago. Te pa so se danes veselili Domžalčani, ki so z golom Senijada Ibričića ugnali najmanj učinkovito ekipo dosedanjega dela prvenstva.

Bizjak zadel okvir vrat

Prvi polčas je ponudil precej razburljivo predstavo, v kateri so bili uvodoma precej konkretnejši Kidričani, a prvi nevarnejši strel je v deseti minuti sprožil Ibričić, poskus kapetana Domžal pa je ukrotil Luka Janžekovič.

Sledile so nevarne akcije domačih, v 16. minuti je Marko Brest streljal, Ajdin Mulalić pa je žogo odbil, v 19. minuti je Jaka Bizjak zadel okvir vrat, isti igralec je nato v 25. minuti poskusil s "škarjicami", a je bil spet na mesto domžalski vratar.

Varovanci Oskarja Drobneta imajo v tej sezoni ogromne težave z učinkovitostjo v napadu. Foto: Vid Ponikvar

Še v isti minuti pa so gosti povedli, potem ko je Ibričić prišel do žoge na polovici Aluminija in nato z dobrih 20 metrov zadel v zgornji desni kot vrat domačih za 1:0.

Le dve minuti zatem je bil spet na drugi strani nevaren Bizjak, a je žogo iz ugodnega položaja poslal le malenkost čez gol.

Uvod drugega polčasa je bil mirnejši in brez večjih priložnosti, šele v 72. minuti so domači poskusili s strelom Tilna Pečnika od daleč, a Mulalić ni imel veliko dela.

Dobrih pet minut pozneje je Tilen Pečnik poskusil še z glavo, domžalski vratar pa je žogo brez posebnih težav ujel. V 80. minuti je bilo spet malce bolj vroče pred domžalskimi vrati, a znova brez uspeha.

Matej Podlogar in Senijad Ibričić sta se razveselila prve zmage Domžal v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar

V 81. minuti je Aluminij prek Roka Kidriča tudi zadel, toda takrat je bil napadalec domačih v prepovedanem položaju. Dve minuti pozneje je Tilen Pečnik spet streljal, toda Mulalić je žogo ujel.

Domači so pritiskali tudi v končnici tekme, toda neuspešno, tako da so tri točke odšle v Domžale.

Aluminij bo v 7. krogu prihodnjo nedeljo gostoval pri Olimpiji, Domžale pa bodo gostile Muro.