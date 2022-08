Koper s petardo končal niz Radomelj in na vrhu prehitel Olimpijo, Mura do točke v dodatku

Na uvodni sobotni tekmi 5. kroga 1. SNL, ki se bo razpotegnil do ponedeljka, je Mura v sodnikovem dodatku izvlekla točko proti Sežancem (2:2). Koprčani so zvečer s kar 5:0 premagali tretje Radomlje in na prvem mestu prehiteli Olimpijo. Maribor bo v nedeljo poskušal končati skrb vzbujajoč niz petih zaporednih porazov v Domžalah, Olimpija pa v ponedeljek nadaljevati sanjski niz in v Stožicah preskočiti še novogoriško oviro. Celjani so že v petek proti Bravu (1:0) prišli do svoje prve zmage v tej sezoni.

1. SNL, 5. krog: Sobota, 13. avgust:

Koper : Radomlje 5:0 (2:0)

Osuji 1., Kotnik 13./11m, 60., Parris 68., Jašaragić 90.+3 Mura : Tabor 2:2 (0:1)

Cipot 49., Shabanhaxhaj 90.+1; Stanković 25., Kocić 68. Nedelja, 14. avgust:

20.15 Domžale - Maribor Ponedeljek, 15. avgust:

20.15 Olimpija - Gorica Petek, 12. avgust:

Celje : Bravo 1:0 (1:0)

Gbamble 42.

Na večerni tekmi na Bonifiki so se Koprčani znesli nad Radomljani in končali njihov 11 tekem dolg niz neporaženosti. Goleada se je začela že v prvi minuti, ko je po podaji Ivana Novoselca Bede Osuji pobegnil obrambi gostov in matiral Emila Velića. V 12. minuti so domači po pregledu posnetka zaradi igranja z roko Stipa Markovića prišli do 11-metrovke, uspešno jo je izvedel najboljši strelec prvenstva Andrej Kotnik. V nadaljevanju je imel pri Radomljah, ki bodo pol leta pogrešale Ivana Čalušića, še drugo priložnost Nedim Hadžić, poskušal je z glavo, a se je izkazal Adnan Golubović.

V prvem polčasu je bil razigran Osuji, ki je enkrat stresel okvir gola, v začetku drugega pa znova ogrozil Velića, a je ta žogo odbil. Je pa klonil v 59. minuti, ko ga je povsem neoviran za svoj peti gol sezone premagal Kotnik. V 68. minuti so Koprčani po napaki Luke Gučka povedli s 4:0, v sodnikovem dodatku pa je končnih 5:0 postavil Anis Jašaragić.

Koprčani so se s četrto zmago na petih tekmah povzpeli na vrh lestvice, zdaj imajo enako točk kot Olimpija, a boljšo gol razliko. Radomljani, ki so izgubili prvič po štirih mesecih, so tretji.

Mura je v sodnikovem dodatku prišla do točke proti Taboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Muraši do točke v sodnikovem dodatku

Prvoligaška sobota se je začela na Fazaneriji, kjer je Mura brez poškodovanega napadalca Nikole Petkovića, ki mu je sreča obrnila hrbet, saj bo po prestani operaciji meniskusa odsoten z igrišč vsaj tri mesece, in Mirlinda Dakuja, ki je manjkal zaradi birokratskih zapletov na Kosovu, gostila nepredvidljive Kraševce. Tem je do točke z golom pomagal tudi povratnik Milan Kocić, ki je v zadnjih sezonah služil nogometni kruh v Romuniji.

Tabor je imel v prvem polčasu več razlogov za veselje, v 25. minuti je zadel Jakoslav Stanković, to je bil njegov tretji zadetek na tretji tekmi v tej sezoni slovenskega prvenstva. Kai Cipot je izgubil nadzor nad žogo, kar je izkoristil Stanković.

Že v začetku drugega polčasa pa je bilo zadovoljstvo tudi v domačem taboru, v 49. minuti je po podaji Luke Bobičanca s prostega strela z desne strani za izenačenje poskrbel Kai Cipot. Pod novo vodstvo gostov se je po strelu z roba kazenskega prostora v 68. minuti podpisal Kocić. Ko je že kazalo, da bi Tabor lahko vknjižil drugo zmago, je Dardan Shabanhaxhaj v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:2. To je še tretji zaporedni remi Mure, ki je po petih tekmah s šestimi točkami trenutno peta, Tabor pa sedmi.

Celjani do prve zmage

Prvoligaški ples se je začel v petek z obračunom klubov, ki sta v tej sezoni velika dolžnika. Tako Celje kot Bravo nista mogla biti zadovoljna z dosežki iz prvih štirih krogov, a danes je ukrajinski strateg Roman Pilipčuk vendarle dočakal prvo zmago, odkar je prevzel vodenje slovenskega prvaka iz leta 2020. Celjani zdaj niso več edini prvoligaški klub, ki v tej sezoni sploh še ni okusil slasti zmage, z 1:0 so premagali Bravo, edini gol na tekmi je zabil 20-letni vezist iz Slonokoščene obale Bi Nene Junior Gbamble. Roman Pilipčuk je le dočakal prvo zmago, odkar je prevzel vodenje slovenskega prvaka iz leta 2020. Foto: Vid Ponikvar



Šiškarji pa so najmanj učinkovit prvoligaš. Tudi na peti tekmi izbranci Dejana Grabića niso dosegli gola, v tej sezoni 1. SNL so le pri enem samcatem golu, kar ne more biti v ponos mlademu ljubljanskemu klubu.

Se bo Maribor izognil šestemu zaporednemu porazu?

Simon Rožman bo poskušal podaljšati neslaven niz Maribora, kluba, ki ga je vodil še v prejšnji sezoni. Foto: NK Maribor Edino nedeljsko dejanje bo v Domžalah. Obeta se obračun z ogromnim vložkom, v osrednjih vlogah pa bosta nekdanja sodelavca Simon Rožman in Radovan Karanović. Lani sta na kratko združila moči v Ljudskem vrtu, nato pa je odhod mladega stratega iz Štor ponudil Karanoviću priložnost kariere. Ni se je ustrašil, vijolice je popeljal do tako želenega državnega naslova, po ogromnih spremembah, ko se je šampionska zasedba hitro prevetrila, pa je sredi napornega poletnega ciklusa padel v krizo. Nanizal je kar pet porazov, kar se je Mariboru v obdobju državne samostojnosti zgodilo le še leta 2006.

Karanović, ki mu klubsko vodstvo stoji ob strani in verjame, da se bo rezultatska krivulja sčasoma obrnila na bolje, se noče vpisati v zgodovini kluba kot prvi, ki bi si privoščil šest zaporednih ničel. To bi tudi pomenilo, da bi vijolice ostale na neprijetnem zadnjem mestu, kar bi bila slaba popotnica za zadnjo možnost zagotovitve daljše evropske jeseni, ko jih v četrtek čaka obračun z romunskim prvakom Clujem.

Rumena družina, ki je v sredo v dobrodelnem srečanju občutila moč letošnjega udeleženca lige prvakov, ukrajinskega velikana Šahtarja iz Donecka (0:3), želi po drugi strani nadaljevati pozitiven trenutek, ki ga je ujela z nedavno zmago v Spodnji Šiški (1:0), posvečeno poškodovanemu napadalcu Slobodanu Vuku. Od zadnje domače prvenstvene zmage nad Mariborom so minila že tri leta.

Stoodstotna Olimpija proti vrtnicam

Zmaji so prejšnji teden v Ljudskem vrtu spravili v slabo voljo Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Peti krog bo sklenil ponedeljkov spopad med Olimpijo in Gorico, na katerem bodo poskušali vodilni zmaji podaljšati niz neporaženosti. Vratar Matevž Vidovšek je, če se upošteva še zadnji krog prejšnje sezone, med vratnicama zmajev nepremagan že 450 minut. Trener Albert Riera podira rekorde, a tudi pridobiva simpatije s svojim delom in znanjem, s katerim je nogometaše hitro pridobil na svojo stran. Nekdanji španski reprezentant pa po vseh uspehih opozarja, da bodo v nepredvidljivem svetu nogometa nastopili tudi trenutki, ko zmajem ne bo šlo vse kot po maslu.

Njihov niz bo poskušala prekiniti Gorica, ki je izgubila zadnjih šest medsebojnih srečanj z zmaji! Srebrničeva četa je v sezono kot povratnik med elito vstopila z zmago nad Bravom, nato pa pokvarila vtis s tremi zaporednimi porazi. Čeprav je bilo vedno blizu, je ostala praznih rok proti Mariboru (2:3), Radomljami (0:1) in Kopru (1:2), zdaj pa želi pokvariti načrte Ljubljančanov.