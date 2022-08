Za uvod pestro na Fazaneriji, zvečer obračun za drugo mesto

Na uvodni sobotni tekmi 5. kroga 1. SNL, ki se bo razpotegnil do ponedeljka, bo Mura ob 17.30 gostila Tabor, ob 20.15 pa bo pestro v Kopru, kjer bodo gostovali Radomljani. Obračun bo odločal o drugem mestu. Celjani so že v petek proti Bravu (1:0) prišli do svoje prve zmage v tej sezoni. Maribor bo v nedeljo poskušal končati skrb vzbujajoč niz petih zaporednih porazov v Domžalah, vodilna Olimpija pa v ponedeljek nadaljevati sanjski niz in v Stožicah preskočiti še novogoriško oviro.

1. SNL, 5. krog: Petek, 12. avgust:

Celje : Bravo 1:0 (1:0)

Gbamble 42. Sobota, 13. avgust:

17.30 Mura - Tabor

20.15 Koper - Radomlje Nedelja, 14. avgust:

20.15 Domžale - Maribor Ponedeljek, 15. avgust:

20.15 Olimpija - Gorica

Srbu Nikoli Petkoviću, junaku "infarktne" tekme z Domžalami, jo je zagodlo zdravje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška sobota se bo začela na Fazaneriji, kjer bo Mura na prenovljeni zelenici pričakala nepredvidljive Kraševce. Gledalci bi lahko prišli na svoj račun, črno-beli v tej sezoni navdušujejo z učinkovitim napadom, a tudi nezbrano obrambo. Tako se lahko pohvalijo z nenavadnim dosežkom, saj so dosegli, a tudi prejeli največje število zadetkov v 1. SNL. Na zadnjih tekmah ni manjkalo dramatičnih preobratov, tokrat pa se bodo v lov na nove točke podali brez poškodovanega napadalca Nikole Petkovića, ki mu je sreča pokazala hrbet, saj bo po prestani operaciji meniskusa odsoten z igrišč vsaj tri mesece.

Tabor prihaja v Prekmurje samozavesten, na zahtevnem gostovanju pa mu bo pomagal tudi povratnik Milan Kocić, ki je v zadnjih sezonah služil nogometni kruh v Romuniji. Ko sta Mura in Tabor lani odprla sezona na Fazaneriji, so Kraševci šokirali takratno zasedbo Anteja Šimundže s 3:0.

Koprčani željni maščevanja

Zoran Zeljković se bo v spopadu za drugo mesto pomeril z Radomljami. Foto: Nik Moder/Sportida Zvečer se bo na Bonifiki odločalo o drugem mestu. Koprčanom ne bo manjkalo dodatne motivacije, saj prihaja v goste neposredni krivec za to, da so kanarčki ob koncu prejšnje sezone zapravili prednost pred Mariborom. Izbranci Zorana Zeljkovića so po nesrečnem izpadu iz Evrope hitro ujeli zmagoviti niz, poleg Andreja Kotnika so začeli zadevati še njegovi soigralci. Po zmagah nad Mariborom in Gorico so se povzpeli na drugo mesto. Če bi povsem zasenčili Radomljane in jim napolnili mrežo, bi se lahko Koprčani celo povzpeli na vrh razpredelnice, a je takšen scenarij malodane neuresničljiv.

Radomlje igrajo pod vodstvom Nermina Bašića odlično. V 1. SNL so nazadnje izgubile pred štirimi meseci, nato pa nanizale 11 tekem brez poraza, kar je klubski rekord. Če bodo ohranile takšen ritem, bi se lahko v tej sezoni prvič, odkar sodelujejo v 1. SNL, potegovale tudi za nastop v Evropi. Kaj bi šele bilo, če mlinarjev pred neposrednim obračunom za drugo mesto ne bi v slabšo voljo spravila poškodba Ivana Čalušića, po kateri je postalo jasno, da bo moral posojeni nogometaš splitskega Hajduka počivati vsaj pol leta.

Roman Pilipčuk je le dočakal prvo zmago, odkar je prevzel vodenje slovenskega prvaka iz leta 2020. Foto: Vid Ponikvar

Celjani do prve zmage

Prvoligaški ples se je začel v petek z obračunom klubov, ki sta v tej sezoni velika dolžnika. Tako Celje kot Bravo nista mogla biti zadovoljna z dosežki iz prvih štirih krogov, a danes je ukrajinski strateg Roman Pilipčuk vendarle dočakal prvo zmago, odkar je prevzel vodenje slovenskega prvaka iz leta 2020. Celjani zdaj niso več edini prvoligaški klub, ki v tej sezoni sploh še ni okusil slasti zmage, z 1:0 so premagali Bravo, edini gol na tekmi je zabil 20-letni vezist iz Slonokoščene obale Bi Nene Junior Gbamble.



Šiškarji pa so najmanj učinkovit prvoligaš. Tudi na peti tekmi izbranci Dejana Grabića niso dosegli gola, v tej sezoni 1. SNL so le pri enem samcatem golu, kar ne more biti v ponos mlademu ljubljanskemu klubu.

Se bo Maribor izognil šestemu zaporednemu porazu?

Simon Rožman bo poskušal podaljšati neslaven niz Maribora, kluba, ki ga je vodil še v prejšnji sezoni. Foto: NK Maribor Edino nedeljsko dejanje bo v Domžalah. Obeta se obračun z ogromnim vložkom, v osrednjih vlogah pa bosta nekdanja sodelavca Simon Rožman in Radovan Karanović. Lani sta na kratko združila moči v Ljudskem vrtu, nato pa je odhod mladega stratega iz Štor ponudil Karanoviću priložnost kariere. Ni se je ustrašil, vijolice je popeljal do tako želenega državnega naslova, po ogromnih spremembah, ko se je šampionska zasedba hitro prevetrila, pa je sredi napornega poletnega ciklusa padel v krizo. Nanizal je kar pet porazov, kar se je Mariboru v obdobju državne samostojnosti zgodilo le še leta 2006.

Karanović, ki mu klubsko vodstvo stoji ob strani in verjame, da se bo rezultatska krivulja sčasoma obrnila na bolje, se noče vpisati v zgodovini kluba kot prvi, ki bi si privoščil šest zaporednih ničel. To bi tudi pomenilo, da bi vijolice ostale na neprijetnem zadnjem mestu, kar bi bila slaba popotnica za zadnjo možnost zagotovitve daljše evropske jeseni, ko jih v četrtek čaka obračun z romunskim prvakom Clujem.

Rumena družina, ki je v sredo v dobrodelnem srečanju občutila moč letošnjega udeleženca lige prvakov, ukrajinskega velikana Šahtarja iz Donecka (0:3), želi po drugi strani nadaljevati pozitiven trenutek, ki ga je ujela z nedavno zmago v Spodnji Šiški (1:0), posvečeno poškodovanemu napadalcu Slobodanu Vuku. Od zadnje domače prvenstvene zmage nad Mariborom so minila že tri leta.

Stoodstotna Olimpija proti vrtnicam

Zmaji so prejšnji teden v Ljudskem vrtu spravili v slabo voljo Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Peti krog bo sklenil ponedeljkov spopad med Olimpijo in Gorico, na katerem bodo poskušali vodilni zmaji podaljšati niz neporaženosti. Vratar Matevž Vidovšek je, če se upošteva še zadnji krog prejšnje sezone, med vratnicama zmajev nepremagan že 450 minut. Trener Albert Riera podira rekorde, a tudi pridobiva simpatije s svojim delom in znanjem, s katerim je nogometaše hitro pridobil na svojo stran. Nekdanji španski reprezentant pa po vseh uspehih opozarja, da bodo v nepredvidljivem svetu nogometa nastopili tudi trenutki, ko zmajem ne bo šlo vse kot po maslu.

Njihov niz bo poskušala prekiniti Gorica, ki je izgubila zadnjih šest medsebojnih srečanj z zmaji! Srebrničeva četa je v sezono kot povratnik med elito vstopila z zmago nad Bravom, nato pa pokvarila vtis s tremi zaporednimi porazi. Čeprav je bilo vedno blizu, je ostala praznih rok proti Mariboru (2:3), Radomljami (0:1) in Kopru (1:2), zdaj pa želi pokvariti načrte Ljubljančanov.