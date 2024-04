Po uvrstitvi v finale v Novi Gorici še veliki lokalni derbi

Samo še štirje krogi so do konca druge slovenske nogometne lige, odločitev o prvaku in potniku v prvo pa ni nič jasnejša. Prve štiri ekipe namreč ločijo le štiri točke. Nafta vodi s 54 točkami, a po uvrstitvi v finale pokalnega tekmovanja bodo nogometaši Gorice, ki so drugi z 51 točkami, samo še samozavestnejši. Sledijo Beltinci in Primorje s 50 točkami.