V živo: Dončić in Dallas zagospodarila na parketu

Luka Dončić in Dallas Mavericks se pravkar merijo na novi izjemno pomembni preizkušnji v končnici ligi NBA. Zasedba Jasona Kidda se na tretji tekmi prvega kroga končnice meri z Los Angeles Clippers. Izid v seriji je v zmagah poravnan na 1:1, je pa to za Mavse prva domača preizkušnja v American Airlines Areni v končnici. Luko Dončića na srečanju spremlja tudi predsednik Real Madrida Florentino Perez.

"Let's go Mavs! (Gremo, Mavs, op. p.)" je že nekaj minut pred začetkom srečanja bučno odmevalo v American Airlines areni pred prvo domačo tekmo Dallasa v letošnji končnici, na kateri je Luko Dončića spremljal tudi nekdanji "šef" in predsednik Real Madrida Florentino Perez. Pri Dallasu je bil pred tretjim obračunom praktično vse do prvega sodniškega meta pod vprašajem nastop Daniela Gafforda, ki ima težave s hrbtom in v četrtek ni treniral, a je stisnil zobe in se kot prvi na tekmi vpisal na rezultatsko tabelo ter Mavse popeljal v vodstvu z 2:0. Je pa tokrat le s tribune zaradi zvina gležnja dogajanje spremljal Tim Hardaway Jr.

🤍 Luka Doncic surprised by Florentino Perez who is in Dallas to support him. @_abigaiiiil pic.twitter.com/5hwlPTGSzn — Madrid Zone (@theMadridZone) April 26, 2024

Prve minute v domovanju zasedbe Jasona Kidda so napovedale izredno izenačen boj za vsako žogo, saj si nobeni izmed ekip ni uspelo priigrati prednosti višje od koša. Clippers, pri katerih je še drugo tekmo zapored kljub vprašanju pred srečanjem zaigral Kawhi Leonard, so nato dobre tri minute pred koncem prve četrtine po trojki Normana Powlla povedli z 19:14, na drugi strani pa je imel Dallas ogromno težav z metom z razdalje, saj so Mavs zgrešili prvih osem poskusov za tri, za nameček pa je ob enem izmed prodorov neugodno padel Dončić, ki je ob tem odšepal iz igrišča, se ob zapisnikarski mizi prijel za koleno in se z velikimi težavami podal do klopi svoje ekipe, a se nato na veselje domačih navijačev hitro vrnil na parket, James Harden pa je zatem ravno čez Dončića zadel trojko za vodstvo s 23:18, s katero je postavil tudi izid prve četrtine.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 14 točk, od tega dvanajst v drugi četrtini. Foto: Reuters

"Pravi MVP" je bil pričakovano tudi na tem obračunu tarča izjemno agresivne obrambe Clippersov, a je znova izjemno zaposloval svoje soigralce. V devetem poskusu je za prvo trojko Mavsov na začetku druge četrtine poskrbel Josh Green, nato je svojo prvo dosegel še Dončić, ki je znižal zaostanek Dallasa na 28:32 in s tem začel delni izid Dallasa 12:0, v katerem je slovenski as prispeval še eno trojko.

Ob tem je Dallas v drugi četrtini opravil izjemno delo v obrambi, v kateri so Mavsi zaklenili raketo, na račun tega pa je stekla tudi igra v napadu. Po asistenci Dončića je dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa po alley-oopu Dallas prvič na srečanju povedel z dvomestno razliko (49:39). Dallas je drugo četrtino dobil s kar 36:18, na glavni odmor pa se je podal s prednostjo 54:41. Dončić je prvi polčas končal s 14 točkami - dvanajst jih je dosegel v drugi četrtini - in šestimi skoki, točko manj je ob izjemnem sodelovanju z Dončićem dodal Dereck Lively II, 14 točk pa je na drugi strani prispeval Harden.

Indiana po podaljšku povedla z 2:1

Infarktno srečanje se je odvilo v Indiani, kjer so domači Pacers po podaljšku s 121:118 premagali Milwaukee Bucks, ki niso mogli računati na poškodovanega Giannisa Antetokounmpa, in v seriji po drugi zaporedni zmagi povedli z 2:1.

Indiana je sicer na začetku drugega polčasa še vodila s 17 točkami naskoka, a je Milwaukee do konca ujel priključek in se vrnil v boj za zmago. Za Pacers je sedem sekund pred koncem rednega dela za vodstvo s 111:108 dva prosta meta unovčil Aaron Nesmith, a je nato podaljšek s trojko iz zahtevnega položaja slabi dve sekundi pred koncem izsilil Khris Middleton. Ta je s trojko izid poravnal tudi osem sekund pred koncem podaljška (118:118), veliki junak Indiane pa je nato po samostojni akciji dve sekundi pred koncem s floaterjem postal Tyrese Haliburton, nad katerim je bil ob tem storjena še osebna napaka, Haliburton pa je nato s črte prostih metov le še potrdil veliko zmago Indiane.

Trojka Middletona za podaljšek:

Koš Haliburtona za zmago:

Myles Turner je ob zmagi gostiteljev dosegel 29 točk, pobral je devet odbitih žog, Haliburton je kljub skromnemu metu (1/12 za 3) obračun končal s trojnim dvojčkom – 18 točk, 10 skokov, 16 asistenc. Middleton je na drugi strani ob odsotnosti grškega orjaka prispeval 42 točk in deset skokov, 28 točk je dodal Damian Lillard, Bobby Portis pa je ob 17 točkah ujel 18 odbitih žog.

