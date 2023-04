Ni še konec, Olimpija lahko poruši tudi slovenski rekord

V Sloveniji je že znan prvak. To je Olimpija. A to še ne pomeni, da bo do konca sezone dolgčas. Ravno obratno. Potekal bo goreč boj tako za Evropo kot tudi za obstanek. Pestro bo že v soboto, ko se bo Koper mudil pri Radomljah, Mura v Sežani, ranjeni Maribor pa bo gostil Domžale, ki v tej sezoni parajo živce vijolicam. V nedeljo se pričakuje invazija navijačev zmajev v Novo Gorico, kjer bo vrtnice prvič vodil Agron Šalja, Bravo pa bo pričakal Celjane.

Bogatinov letos že spravil v slabo voljo Zeljkovića

Prvoligaška karavana se bo v soboto najprej podala v Športni park ob Kamniški Bistrici, najbolj pogosto prizorišče tekem 1. SNL v tej sezoni. V Domžalah poleg istoimenskega prvoligaša igrajo domače tekme tudi Radomljani. So edini klub, ki ne sme igrati na svojem stadionu, a se v Domžalah kot gostitelji ne znajdejo najbolje, saj so od 15 ''domačih'' tekem zmagali le dvakrat. Gre pa Radomljam v spomladanskem delu vendarle veliko bolje kot jeseni.

Zoran Zeljković in Oliver Bogatinov sta v prejšnji sezoni sodelovala pri Kopru kot trener in športni direktor. Kanarčki so osvojili pokal, v prvenstvu pa zaostali le za prvakom Mariborom. V soboto se bosta še drugič v tej sezoni pomerila kot tekmeca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Matematično resda še ni konec muk glede (ne)zagotovljenega obstanka v prvoligaški druščini, bi jih pa lahko bilo ob novem pozitivnem rezultatu, za Radomljane je dragocena vsaka točka, konec že zelo kmalu. Sploh ob predpostavki, da prihaja v goste Koper, ekipa, ki jo trener Oliver Bogatinov pozna do potankosti. To je dokazal že 21. februarja, ko je osvojil Bonifiko (2:1) in spravil v slabo voljo nekdanjega sodelavca Zorana Zeljkovića.

Primorci so težko sprejeli poraz, po njem jih je sledilo še nekaj na domači zelenici, a so si na srečo kanarčkov kar nekaj spodrsljajev privoščili tudi neposredni tekmeci v boju za Evropo. Zlasti tisti, ki gledajo v hrbet Kopru. Kanarčkom se tako še vedno nasmiha Evropa, kar bi bila lepa nagrada za ekipo, ki že nekaj časa nima sreče z zdravjem. Poškodbe so osiromašile izbor trenerja, zato bo tokrat, ko se osmič v zgodovini 1. SNL podaja na gostovanje k Radomljam, petkrat je že zmagal, zelo zahtevno priti do želene zmage.

Tabor za obstanek, Mura za Evropo

Ob 17.30 se bosta v Sežani pomerila Tabor in Mura. Kraševcem gori pod nogami, na lestvici že nekaj časa zasedajo zadnje mesto, a se sosedom iz Nove Gorice na njihovo srečo ne godi kaj bolje. Po remiju v Celju, s katerim je Dušan Kosić osrečil Olimpijo in ji omogočil možnost, da si zagotovi naslov prvaka že v nedeljo, kar so zmaji pozneje tudi izkoristili, so se Sežančani približali vrtnicam na točko zaostanka. Če bi se izkazali proti Muri, bi se najmanj do nedelje povzpeli na deveto mesto, ki ponuja dodatne kvalifikacije za 1. SNL.

Dušan Kosić in Dejan Grabić sta si pred leti delila tudi slačilnico pri Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar

V trenerskem obračunu se bo Kosić pomeril s starim znancem Dejanom Grabićem, ki s črno-belimi za zdaj ni ustvaril pričakovanega skoka na lestvici, s katerim bi Muro približal Evropi. V zadnjih šestih letih, ko je zvesto vodil Bravo, se ni nikoli prebil do evropskih tekmovanj, a ni bil nikoli soočen s tovrstnim pritiskom, na delu v Prekmurju, kjer računa na bučno podporo zvestega občinstva, pa je drugače. Zato bi bil s tem, če se črno-beli ne uvrstijo v Evropo, zelo nezadovoljen. Tabor sicer ni premagal Mure že slabe dve leti. Na stadionu Rajka Štolfa bo pravico delil najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Edini, ki ga Maribor še ni premagal

Maribor bo v soboto zvečer nastopil prvič po mučnem porazu v Stožicah, ki je Olimpiji tlakoval pot do zagotovitve naslova in živahnega proslavljanja lovorike. Vijolice so morale čestitati največjemu rivalu, s katerim pa bi se lahko kaj kmalu pomerile še enkrat, a ne v prvenstvu, ampak 3. junija v finalu pokalnega tekmovanja. Maribor in Olimpija sta v polfinalu proti drugoligaškemu tekmecu absolutna favorita, tako da bi lahko še peti večni derbi v tej sezoni preprečila le senzacija Aluminija (v Ljubljani) ali Bistrice (v Slovenski Bistrici).

Domžalčani so v jesenskem delu premagali Maribor v gosteh kar s 3:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izbrance Damirja Krznarja bolj kot neuspeh v Ljubljani peče način, kako so Olimpiji dovolili, da si je priigrala tri točke, z njimi vred pa tudi naslov. Po zadetku Davida Sualeha je raven njihove igre doživela strm padec, v nadaljevanju jim niso pošle le moči, ampak se je izgubil tudi pogum za bolj tvegano napadalno igro. Tokrat se Mariborčanom ponuja možnost, da se navijačev predstavijo v boljši luči in dokažejo, kako ena slaba tekma ne more pokvariti solidnega vtisa predstav v zadnjih mesecih, ko je Maribor nizal zmage, Žan Vipotnik pa zadetke.

Za vijolice prihaja zdaj velik izziv zrelosti, saj v tej sezoni sploh še niso premagale Domžal. To je edini klub v Sloveniji, ki je v tej sezoni ostal še neporažen proti Mariboru. Na treh tekmah je pod taktirko Simona Rožmana, še pred lani stratega vijolic, osvojil sedem točk. S pomlajeno zasedbo še ni rekel zadnjega v boju za Evropo, zato zadnjih pet krogov doživlja kot pet finalov. To pa za Maribor ne pomeni nič dobrega.

Šalja prvič na stolčku Gorice, invazija navijačev Olimpije v mesto vrtnic

Nedelja se bo začela z nogometnim spektaklom v Novi Gorici. Spopadla se bosta kluba, ki sta poleg absolutnega rekorderja Maribora (16 naslovov) osvojila največ lovorik. Zmaji so jih sedem, od tega tri v novi klubski preobleki po vrnitvi v 1. SNL leta 2009, Gorica pa je bila najboljša v državi kar štirikrat. Slavnega obdobja, ko je spadala med najmočnejše slovenske ekipe, hkrati pa razvila kar nekaj pomembnih reprezentantov, je bilo že davno konec. Vrtnice v zadnjih letih tarejo finančne težave, borba za preživetje. Plešejo med drugo in prvo ligo, podobno se dogaja tudi v tej sezoni. Za nameček se je klubsko vodstvo odločilo, da legendarnega Edoarda Rejo, ki mu je v zadnjih tednih ponagajalo zdravje, na položaju trenerja zamenja Agron Šalja.

Agron Šalja je nazadnje v 1. SNL vodil Celjane. Gorica je sicer zadnjič premagala Olimpijo 21. julija 2018 z 2:0. Na naslednjih desetih tekmah je zaman čakala na zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vesel in hvaležen sem, da sem dobil povabilo kluba. Ne glede na situacijo na lestvici je to klub, ki je že veliko naredil za slovenski nogomet. Ima velik potencial. Upam in verjamem, da bomo tudi v naslednji sezoni igrali v tem rangu tekmovanja," je ob prevzemu odgovornega položaja v Novi Gorici dejal Šalja.

Ljubljančan se je leta 2021 že izkazal za imenitnega rešitelja, ko je Celjanom po klavrnih rezultatih predhodnikov zagotovil obstanek. Zdaj bo kot trener Gorice debitiral ravno proti Olimpiji. Njegovi izbranci bi lahko v čast novopečenim prvakom pripravili šampionski špalir, nato pa na zelenici ne bo več ''prijateljstva'', saj Novogoričani nujno potrebujejo točke. Jeseni so jo že zagodli zeleno-belih (0:0). Takrat je veliko prahu dvignil sporen prekršek Matevža Vidovška nad Alenom Krajncem, ko mu je sodnik pogledal skozi prste in pokazal le rumeni karton. Kako bo v nedeljo?

Nogometaši Olimpije so si v nedeljo dali duška po osvojitvi državnega naslova, nato jim je glavni trener Albert Riera odobril dva dni dopusta, od srede dalje pa se vneto pripravljajo na Gorico. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija bi lahko, ker nima rezultatskega imperativa, zaigrala tudi z rezervisti ali malce bolj osveženo zasedbo, a je trener Albert Riera kmalu po zmagi nad Mariborom dal vedeti, da bodo njegovi varovanci prvoligaške naloge oddelali zavzeto do konca. O tem jih bo skušal vsaj prepričati. Podobno razmišlja tudi kapetan Timi Max Elšnik, ne nazadnje lahko Olimpija poruši tudi slovenski rekord (končna razlika Maribora v sezoni 2011/12 je znašala +20). O tem, da dvoboja ne bodo vzeli z levo nogo, pa bi jih lahko prepričali tudi navijači. V mesto vrtnic se odpravlja veliko število, zbrale naj bi se različne generacije pripadnikov navijaške skupine Green Dragons. Tako da bo v nedeljo zelo bučno in pestro − kot si prvaki tudi zaslužijo.

Največja prednost ob koncu sezone v zgodovini 1. SNL: +20 Maribor pred Olimpijo (sezona 2011/12)

+19 Maribor pred Gorico (1999/00)

+17 Domžale pred Gorico (2006/07)

+13 Gorica pred Domžalami (2004/05)

+13 Maribor pred Gorico (2016/17)

Nenavadna statistika v korist gostiteljev

Šiškarji so si že skoraj zagotovili obstanek, Aleš Arnol vse bolj suvereno preskakuje ovire, v nedeljo pa velja glede na statistiko pričakovati zmago gostiteljev. Zakaj? Zadnjih osem medsebojnih tekem so vedno dobili gostitelji. To je neverjeten niz, pri čemer Šiškarji izstopajo še toliko bolj, saj so doma dobili pet zaporednih srečanj!

Bravo je v zadnjem krogu prekrižal načrte Domžalam in v gosteh osvojil točko (2:2). Foto: Grega Valančič/Sportida

Najmanjše prvoligaško igrišče v 1. SNL tako dokazano ne ustreza Celjanom, ki želijo zadržati zelo ugoden položaj v boju za Evropo. So blizu uspeha, a nočejo ničesar prepustiti naključju. Z mladim ljubljanskim klubom dobro sodelujejo, kar ne nazadnje potrjuje tudi posoja Tamarja Svetlina, ki se bo po koncu sezone vrnil v knežje mesto.

Celjani bodo v nedeljo dobro odpočiti, saj med tednom nismo imeli tekme. Prejšnji teden so trpeli. Po maratonskem boju v pokalu so izpadli proti Olimpiji, nato pa osvojili le točko doma proti zadnjeuvrščenemu Taboru. Zapravljeno bodo skušali nadoknaditi v Ljubljani, a statistika ni njihov zaveznik.