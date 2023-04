Nogometaše Olimpije presenetil zvezdniški obisk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so prejšnji teden postali državni prvaki, a to še ne pomeni, da je za njih sezone že konec. Pod vodstvom Alberta Riere želijo zelo uspešno sezono oplemenititi z dvojno krono. Da dober glas o podvigu zmajev v 1. SNL seže daleč, je dokazal tudi eminentni obisk na sobotnem treningu. Zeleno-bele je obiskal legendarni Brazilec Julio Cesar, pred leti eden najboljših vratarjev, kar jih pozna svetovni nogomet.

V zmajevem gnezdu se vneto pripravljajo na nedeljsko srečanje v Novi Gorici, kjer bodo izbranci Alberta Riere prvič deležni šampionskega špalirja. V čast državnega naslova, ki so si ga tudi matematično zagotovili že pet krogov pred koncem po sladki zmagi na večnem derbiju proti Mariboru (2:0), jim ga bodo postavili nogometaši Gorice. Olimpija je v soboto v sončni Ljubljani opravila zadnji trening pred dvobojev v mestu vrtnic, na njem pa jih je obiskovalo prav posebno ime svetovnega nogometa.

Danes smo imeli posebno družbo! Na treningu nas je obiskal legendarni brazilski vratar Julio Cesar. 🇧🇷😎 pic.twitter.com/FkjNG9kh8F — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) April 22, 2023

Novopečene slovenske prvake je pozdravil Julio Cesar, dolgoletni brazilski reprezentant in eden najboljših vratarjev na svetu. Največji pečat je pustil pri milanskem Interju, s katerim je pred 13 leti osvojil tudi ligo prvakov. To je bil zadnji evropski naslov katerega koli italijanskega kluba, letos pa bi bilo lahko suše konec, saj bodo slovenski zahodni sosedi v finalu lige prvakov spremljali na delu svojega predstavnika. V polfinalu se bosta namreč v mestnem spektaklu za vozovnico za finale udarila milanska velikana Inter in Milan.

Milanski Inter, takrat ga je vodil Jose Mourinho, je pred 13 leti osvojil trojno krono, nato pa postal še svetovni klubski prvak. Foto: Guliverimage

Julio Cesar v družbi najboljšega vratarja 1. SNL, slovenskega reprezentanta Matevža Vidovška. Foto: NK Olimpija Ljubljana Julio Cesar je bogato kariero, v kateri je z Interjem postal kar petkrat italijanski državni prvak, leta 2012 pa ga je na San Siru nasledil slovenski čuvaj mreže Samir Handanović, sklenil pred petimi leti. Poslovil se je pri 38 letih, za brazilsko izbrano vrsto je zbral 87 nastopov, zadnjo tekmo v karieri pa je branil za Flamengo, pri katerem je tudi začel nogometno pot. V zadnjih letih opravlja vlogo nogometnega posrednika, dober glas o podvigu Olimpije, ki je suvereno postala slovenski prvak, pa je segel tudi do 43-letnega Brazilca.

V soboto je tako obiskal trening Olimpije, kjer je njegovim nasvetom z veseljem prisluhnil prvi vratar Ljubljančanov Matevž Vidovšek, zagotovo pa sta si imela veliko za povedati tudi s trenerjem Riero ter športnim direktorjem Goranom Boromiso, katerega čaka poleti še kako pestro delo, saj iz tujine ne manjka zanimanja za najboljše igralce zmajev. Slednje čaka v nedeljo tekma 32. kroga 1. SNL, gostovali bodo pri vrtnicah, ki se potegujejo za obstanek, zaradi invazije nekdanjih in zdajšnjih generacij pripadnikom navijaške skupine Green Dragons pa bo v slovenskem Las Vegasu še kako pestro.