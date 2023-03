Olimpija ogroža rekord Maribora, ki se je zdel nedotakljiv

Nogometaši Olimpije pod vodstvom Alberta Riere suvereno marširajo proti državnemu naslovu. Točke nabirajo tako marljivo, da bi lahko prvi "kanti" po letu 2018 nazdravljali s šampanjcem že krepko pred 20. majem, ko bodo odigrane zadnje tekme. Do konca sezone nas čaka namreč zgolj še 11 krogov, Ljubljančani pa so največjemu tekmecu Mariboru pobegnili na kar 17 točk.

O morebitni krizi zeleno-belih ni ne duha ne sluha. Poraz Olimpije na večnem derbiju v Ljudskem vrtu (0:2) je tekmece očitno polnil zgolj z lažnim upanjem. Zmaji so se hitro vrnili k starim navadam, nizanju zmag na "manjših" tekmah, v zadnjem času pa jih znova odlikuje tisto, kar so najraje počeli že jeseni. Premagujejo tekmece, obenem pa Matevž Vidovšek ohranja mrežo nedotaknjeno.

Tako dobro ni šlo Olimpiji še nikoli

Matevž Vidovšek se je vrnil k starim navadam in na zadnjih dveh tekmah zaklenil vrata, Olimpija pa je premagala Koper in Radomlje z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Šampionska podoba Olimpije je vse bolj očitna, do danes pa so si zeleno-beli priigrali tako ogromno prednost, da si lahko v zadnjem delu sezone privoščijo kar pet porazov, a bi še vedno zadržali vodilni položaj. Če kdo sploh v takšen razplet verjame, saj so zmaji v tej sezoni izgubili le trikrat (v gosteh pri Celju, Bravu in Mariboru), trikrat še remizirali (v gosteh pri Gorici ter doma s Celjem in Muro), preostalih 19 tekem pa dobili.

Po 25 krogih imajo kar 60 točk. Tako uspešne točkovne bere navijači Olimpije ne pomnijo. Statistični guru zmajev OptaŽabar je zapisal, da se je to zgodilo prvič v zgodovini kluba, ki je v zadnjem stoletju zaživel v različnih klubskih preoblekah, navijače pa je vedno povezovala ljubezen do zelene in bele barve. OptaŽabar je dodal en podatek, ki priča o nadvladi ljubljanskega kluba. V tem trenutku v državnih prvenstvih v Evropi ni kluba, ki bi se lahko pohvalil s tako veliko prednostjo pred najbližjim zasledovalcem. S kar +17.

Maribor je v sezoni 2011/12, ko ga je vodil Darko Milanič, športni direktor pa je bil Zlatko Zahović, prehitel drugouvrščeno Olimpijo za rekordnih 20 točk. V sezoni je izgubil le trikrat, enkrat v Stožicah (1:4), le nekaj dni po nepozabnem slavju v Glasgowu, ko se je prvič uvrstil v skupinski del evropske lige. Grenkobo poraza je pod taktirko Darka Milaniča izkusil le še doma proti Nafti (0:2) in na gostovanju pri Triglavu (1:2), Olimpijo, ki so jo v tisti sezoni vodili Dušan Kosić, Bojan Prašnikar in Ermin Šiljak, pa prehitel za izjemnih 20 točk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vijolice takšnega zaostanka niso vajene. V zgodovini 1. SNL še nikoli, ko so sezono končale na drugem mestu, niso gledale vodilni ekipi v hrbet s takšnim minusom. Kakor se razpletajo zadeve, je tako ogrožen celo absolutni rekord Maribora, ki je bil v sezoni 2011/12 tako prepričljiv, da je najbližjega zasledovalca, to je bila ravno Olimpija, prehitel za okroglih 20 točk. Darko Milanič je takrat z neustavljivim vijoličastim vlakom navduševal tako doma kot tudi v Evropi. Maribor je v vsej sezoni izgubil le trikrat, bil več razredov boljši od vseh in na koncu postavil mejnik, za katerega se je zdelo, da ga bo zelo težko preseči. Zlasti, če bi nekdo s tako veliko prednostjo prehitel Maribor.

Največja prednost ob koncu sezone v zgodovini 1. SNL: +20 Maribor pred Olimpijo (sezona 2011/12)

+19 Maribor pred Gorico (1999/00)

+17 Domžale pred Gorico (2006/07)

+13 Gorica pred Domžalami (2004/05)

+13 Maribor pred Gorico (2016/17)

Če bo Olimpija ohranila ritem ...

Vse bolj diši po državnem naslovu Olimpije, prvem po letu 2018. Foto: Nik Moder/Sportida Po dobrem desetletju pa je omenjeni podvig vijolic resno ogrožen. Če bo Olimpija ohranila zmagoviti ritem in tekmece tako pogosto premagovala tudi v bolj toplih spomladanskih mesecih, bi lahko Maribor, ki ga čaka še kopica dokazovanj v neposrednih obračunih s preostalimi slovenskimi klubi, ki si želijo zaigrati v Evropi, za Ljubljančani kmalu zaostal celo več kot 20 točk.

To pa bi pomenilo, da bi Olimpiji uspel zgodovinski met, saj bi v sezoni, v kateri je pokazala spoštovanja vredno nizko stopnjo ranljivosti, popravila rekord, ki se je v preteklosti, zlasti v zlati eri NK Maribor ob prelomu tisočletja in tisti, ki jo je pozneje zaznamoval športni direktor Zlatko Zahović, zdel nedotakljiv. Da bi lahko Maribor na drugem mestu za kom zaostajal tako veliko točk? In to v sezoni, v kateri brani naslov prvaka? Tudi to je mogoče, če imaš opravka s tako prepričljivo Olimpijo, ki pod vodstvom nekdanjega zvezdnika španskega nogometa natanko ve, kaj potrebuje za osvajanje točk.

Na srečo bo lahko Olimpija svoje znanje razkazovala tudi v Evropi, saj ji je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi neizpolnjevanja zapadlih obveznosti za zdaj izrekla le finančno kazen. V prihodnji sezoni bo lahko igrala v Evropi, bo pa morala v tisti sezoni dokazati, da je izpolnila vse zahteve glede plačilne sposobnosti. Pri Olimpiji tako ni pestro le na igrišču, ampak tudi v klubskih pisarnah, kjer vodstvo s svojim delovanjem za zdaj še ni prepričalo (vseh) navijačev.

Olimpija je po porazu v Mariboru (0:2) nanizala tri zmage. Spomladi je tako na petih tekmah osvojila 12 točk in je najuspešnejši klub v letu 2023. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na zelenici je drugače. Tam je Olimpija tako prepričljiva, da lahko navijači z nasmeškom na obrazu že hladijo penino, neodgovorjeno pa ne ostaja vprašanje, kdo bo prvak, ampak le vprašanje, kolikšna bo končna razlika. Če sklepamo po tem, kar spremljamo v zadnjih krogih, je Olimpija na dobri poti, da sezono 2022/23 zaznamuje tudi z rekordno prednostjo pred podprvakom. Maribor za zdaj zaostaja 17, Celje 19, Domžale 21, Koper in Mura 23, Bravo 36 točk …

Razlika v točkah med prvakom in podprvakom v 1. SNL:

Sezona Prednost prvaka pred podprvakom 1991/92 Olimpija +12* (+7) pred Mariborom 1992/93 Olimpija +8* (+4) pred Mariborom 1993/94 Olimpija +10* (+6) pred Muro 1994/95 Olimpija +5* (+2) pred Mariborom 1995/96 Gorica +3 pred Olimpijo 1996/97 Maribor +5 pred Primorjem 1997/98 Maribor +9 pred Muro 1998/99 Maribor +4 pred Gorico 1999/00 Maribor +19 pred Gorico 2000/01 Maribor +2 pred Olimpijo 2001/02 Maribor +6 pred Primorjem 2002/03 Maribor +7 pred Celjem 2003/04 Gorica +1 pred Olimpijo 2004/05 Gorica +13 pred Domžalami 2005/06 Gorica +2 pred Domžalami 2006/07 Domžale +17 pred Gorico 2007/08 Domžale +12 pred Koprom 2008/09 Maribor +7 pred Gorico 2009/10 Koper +11 pred Mariborom 2010/11 Maribor +8 pred Domžalami 2011/12 Maribor +20 pred Olimpijo 2012/13 Maribor +8 pred Olimpijo 2013/14 Maribor +8 pred Koprom 2014/15 Maribor +9 pred Celjem 2015/16 Olimpija +6 pred Mariborom 2016/17 Maribor +13 pred Gorico 2017/18 Olimpija +0 pred Mariborom 2018/19 Maribor +9 pred Olimpijo 2019/20 Celje +2 pred Mariborom 2020/21 Mura +0 pred Mariborom 2021/22 Maribor +3 pred Koprom 2022/23 Olimpija +17** pred Mariborom

*Ob upoštevanju, da bi bila zmaga vredna tri, ne pa dve točki (v oklepaju končna razlika, ki je takrat veljala).

**Do konca sezone je še 11 krogov.