Uefa kaznovala Olimpijo. To je zadnje opozorilo pred izključitvijo.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v zadnjem letu trikrat (julija 2022, oktobra 2022 in januarja 2023) podrobno ocenila plačilno sposobnost klubov, ki nastopajo v tekmovanjih pod njenim okriljem. Zaradi finančne nediscipline, ponavljajočih se ali vsaj 90 dni zapadlih obveznosti, je kaznovala 11 klubov.

Na seznamu so se znašli Aris Solun (Grčija), Astana in Kyzyl-Zhar Petropavlovsk (oba Kazahstan), Borac Banja Luka (BiH), CFR Cluj (Romunija), Floriana (Malta), Konyaspor (Turčija), Valmiera (Latvija), Osijek in Rijeka (oba Hrvaška) in Olimpija (Slovenija), ki je lani v Evropi odigrala štiri tekme in v kvalifikacijah za konferenčno ligo izpadla proti romunskemu Sepsiju. Klubom je naložila kazen izključitve iz evropskih tekmovanj, v katere bi se sicer prek domačih tekmovanj uvrstili v naslednjih treh sezonah.

Nogometaši Olimpije so v tej evropski sezoni izpadli v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti Sepsiju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

To ne pomeni, da bo Olimpija zaradi neizpolnjevanja Uefinih licenčnih meril izključena iz evropskih tekmovanj. Poseben odbor Uefe v svojem poročilu dodaja, da je pri določenih klubih upoštevana izjema. Olimpija, Astana, Aris in Rijeka so deležni nove priložnosti, da se izognejo kazni. Če bodo v naslednji sezoni (2023/24) odpravili finančno nedisciplino, potem ne bodo izključeni iz Evrope. Če pa bo Uefa prišla do ugotovitve, da omenjeni klubi tudi v sezoni 2023/24 ne izpolnjujejo zapadlih obveznosti, bo moral ljubljanski klub za nekaj časa pozabiti na dokazovanja v Evropi. To pa je ravno eden osrednjih ciljev zeleno-belih, ki želijo v prihodnosti postati eden najboljših klubov na tem delu Evrope.

Olimpija bo morala zaradi neizpolnjevanja zapadlih obveznosti plačati 100 tisoč evrov. Najvišjo tovrstno kazen je prejel romunski prvak Cluj (250 tisoč evrov), ki ima podobno kot hrvaški Osijek posebno ugodnost, saj jima je Uefa ponudila možnost, da lahko odpravijo finančno nedisciplino do konca sezone 2024/25. Da pa z Uefo ni šale, potrjuje usoda Rijeke in Osijeka, hrvaških prvoligašev, ki bosta morala vrniti evropski krovni zvezi vse prejemke, prislužene ob sodelovanju v tej evropski sezoni. Vrniti bosta morala 450 tisoč evrov.