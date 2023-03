Znane kazni Kopru in Olimpiji zaradi nešportnega vedenja navijačev. Kakšna pa je usoda Riere?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je imel po 24. krogu Prve lige Telemach največ dela s tekmo med Koprom in Olimpijo. Obema kluboma je naložil denarne kazni. Med sklepi disciplinskega sodnika o kaznovanju (še) ni bila navedena usoda Alberta Riere, ki zaradi suspenza ne bo mogel voditi zmajev na sobotni tekmi proti Radomljam.

Koprčani bodo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, kamor spadajo metanje predmetov proti igralni površini, večkratno žaljivo skandiranje in prižig dimnih bomb, ter predkaznovanosti plačali 2.500 evrov, Ljubljančani pa bodo zaradi navijaškega večkratnega prižiganja bakel, večkratnega žaljivega skandiranja in predkaznovanosti ob 1.400 evrov.

Ob tem bo Koper še ob dodatnih 300 evrov zaradi treh rumenih kartonov in dveh prijav uradnih oseb. Ben Gasser, ki pri Kopru skrbi za analitiko, zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve, nešportnega in neetičnega ravnanja ne bo smel biti prisoten na klopi kanarčkov na eni tekmi.

Albert Riera je bil udeleženec burnega "tretjega polčasa" srečanja v Kopru, po katerem ni manjkalo obtožb iz koprskega tabora o njegovem obnašanju. Foto: Nik Moder/Sportida

Disciplinski sodnik ni sporočil, kakšna je usoda Alberta Riere. Trener Olimpije na naslednji tekmi ne bo smel voditi izbrancev, ni pa še znano, kakšna bo njegova odločitev glede morebitne kazni po vloženi prijavi zaradi njegovega vedenja.

Navijaško prižiganje bakel in predkaznovanost pa sta bila razlog za 750 evrov kazni za Maribor na tekmi proti Celju.