Riera: Uživajte, saj je življenje kratko in zelo lepo

Trener Olimpije Albert Riera se je dan po obtožbah iz Kopra, češ da jih je zmerjal s cigani, znova oglasil prek družbenih omrežij. Piše, da bo še naprej izražal svoja mnenja, in sporoča svetu: "Uživajte, saj je življenje kratko in zelo lepo."

Albert Riera, ki je z Olimpijo prepričljivo vodilni v prvi slovenski nogometni ligi, se je prek družbenih omrežij oglasil tudi po ponedeljkovih obtožbah iz nogometnega kluba Koper. Ti trdijo, da jih je po sobotni zmagi z 1:0 zmerjal s cigani. "Mnenja vseh so vedno dobrodošla. Včasih se strinjamo, včasih razmišljamo drugače," je zapisal in napovedal, da bo še naprej podajal svoja mnenja, češ da ima vsaj pravico povedati svoje. Pretekli teden je bil glasen tudi ob več mejnih sodniških odločitvah, tudi po tekmi med Domžalami in Mariborom. "Uživajte, saj je življenje kratko in zelo lepo," je sklenil.

Las opiniones de todos son bienvenidas💡

A veces estamos de acuerdo, a veces lo contrario, otras para reflexionar 🤔 y porque existe libertad de expresión.

“Al que le guste bien, y al que no también“ dicen…

Y como tú tienes esa libertad, deja a los demás también.

A disfrutar 🥳 pic.twitter.com/LQxjhSeEq3 — Albert Riera (@11RIERA11) February 28, 2023

NZS je v ponedeljek Rieri dosodila tekmo prepovedi vodenja ekipe (še preden je Koper objavil sporočilo za javnost). Po dvoboju na Bonifiki mu je zavrela kri in je poskušal obračunati s člani strokovnega vodstva Kopra. V izjavi v prenosu na televiziji se je nemudoma opravičil. Ali bo sledila še dodatna kazen, za zdaj še ni jasno.

Nekdanji nogometaš Mallorce, Espanyola, Manchestra Cityja, Liverpoola in še nekaj evropskih velikanov ima na Twitterju več kot 50 tisoč sledilcev, na Instagramu pa skoraj 180 tisoč. Konec marca ga na Anfieldu znova čaka tekma legend Liverpoola.