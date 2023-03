Mura končala serijo Maribora, Olimpija pobegnila na +17

V 25. krogu 1. SNL je Mura na zadnji tekmi z 2:1 ugnala Maribor, Dejan Grabič pa je tako uspešno debitiral na vročem stolčku prekmurske ekipe. Vodilna Olimpija je v soboto brez kaznovanega Alberta Riere z 1:0 ugnala Radomlje in Mariboru ušla na neverjetnih +17. Nogometaši Tabora so v nedeljski matineji z 1:1 remizirali z Bravom, ki ga je prvič vodil Aleš Arnol. Domžale in Koper sta se v soboto razšla brez zadetkov, Gorica pa je pripravila veliko presenečenje v Celju (1:0).

1. SNL, 25. krog:

Sobota, 4. marec:

Nedelja, 5. marec:

Mura z Grabičem ugnala Maribor

Vrhunec 25. kroga je minil v znamenju spopada med Muro in Mariborom. Med zadnjima prvakoma Slovenije. Domači nogometaši, ki jih je prvič vodil nekdanji strateg Brava Dejan Grabić, so pred lepo polnimi tribunami prekinili mariborski niz desetih tekem brez poraza, hkrati pa so sami prišli do prve po sedmih obračunih. To pa predvsem po zaslugi drugega strelca lige Mirlinda Dakuja, ki je dosegel dva gola in je zdaj pri 13 oziroma pri enem manj od Žana Vipotnika, ki tokrat tako kot soigralci ni imel svojega dne.

Mura je povedla v 20. minuti, ko je bil po protinapadu in podaji Filippa Tripija natančen Daku. A sledil je hiter odgovor Maribora, v 27. minuti je z zadetkom odgovoril Martin Milec in izenačil na 1:1. Domači so protestirali, češ da je Max Watson vplival na igro v prepovedanem položaju, vendar je zadetek obveljal tudi po pregledu z Varom. Tik pred koncem prvega polčasa pa je znova zapretila Mura. Po predložku Lazarja Zličića je v 43. minuti z glavo še drugič na tekmi v polno meril Daku, s tem pa je postavil tudi končni izid tekme.

Mura : Maribor, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

Maribor tako za Olimpijo zaostaja 17 točk na drugem mestu, Mura pa se je točkovno izenačila s petouvrščenim Koprom.

Remi v Sežani ob debiju Arnola

V času nedeljskega kosila sta se v "matineji" Tabor in Bravo razšla z remijem (1:1). Zasedba Dušana Kosića v spomladanskem delu še ni doživela poraza, strateg Brava Aleš Arnol pa je svoj prvoligaški debi v vlogi glavnega trenerja začel s točko. Je pa njegova ekipa brez zmage že od 16. kroga, kljub temu pa je na relativno varnem sedmem mestu s petimi točkami prednosti pred Radomljani in današnjimi tekmeci.

Kraševci so povedli v 34. minuti, Sacha Marasović je najprej zgrešil žogo na vrhu kazenskega prostora, a je ta nekoliko srečno ostala pri njem, v drugo pa je Orbanića premagal po tem, ko je na poti proti golu žoga zadela še enega Bravovih branilcev in spremenila smer.

Tabor : Bravo, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 48 2 / 48 3 / 48 4 / 48 5 / 48 6 / 48 7 / 48 8 / 48 9 / 48 10 / 48 11 / 48 12 / 48 13 / 48 14 / 48 15 / 48 16 / 48 17 / 48 18 / 48 19 / 48 20 / 48 21 / 48 22 / 48 23 / 48 24 / 48 25 / 48 26 / 48 27 / 48 28 / 48 29 / 48 30 / 48 31 / 48 32 / 48 33 / 48 34 / 48 35 / 48 36 / 48 37 / 48 38 / 48 39 / 48 40 / 48 41 / 48 42 / 48 43 / 48 44 / 48 45 / 48 46 / 48 47 / 48 48 / 48

V drugem polčasu je v 50. minuti najprej Gašper Trdin poskusil z glavo, vendar Koprivec ni imel veliko dela, je pa Bravo po Kalebajevem vlečenju Matije Kavčiča dobil najstrožjo kazen. To je v 69. minuti izkoristil Martin Kramarič za 1:1 in svoj deveti gol sezone.

Olimpija brez Riere na klopi do minimalne zmage

Nogometaši Olimpije so v soboto vpisali devetnajsto zmago v Prvi ligi Telemach in na vrhu razpredelnice še povišali prednost pred zasledovalci, saj imajo 17 točk prednosti pred Mariborom. Radomlje so doživele prvi poraz v spomladanskem delu prvenstva, z 19 točkami pa ostajajo tik nad mesti, ki vodita v kvalifikacije za obstanek oziroma v drugo ligo. Po točkah so izenačeni s Taborom iz Sežane, pred Gorico pa imajo točko prednosti.

Tokrat na klopi zmajev ni bilo Španca, ki je na zadnjem srečanju v Kopru prejel rumeni karton. Ker se to ni zgodilo prvič v tej sezoni, je moral dvoboj z Radomljami spremljati s tribun, ekipo pa je vodil njegov pomočnik Pablo Remon Arteta, sicer bratranec trenerja vodilnega angleškega premierligaša Arsenala Mikela Artete. Riera sicer še čaka na izrek morebitne kazni zaradi spornih dogodkov, ki so sledili po koncu burnega srečanja v Kopru.

Mario Kvesić je zadel za zmago Olimpije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Čeprav je imela Olimpija v prvem polčasu 66 odstotkov časa žogo v svoji posesti (na koncu 62-38), tri udarce več iz kota kot tekmec (na koncu 8-1), so Radomlje v okvir domačih vrat po statistiki 1. SNL sprožile štiri udarce več od Ljubljančanov (na koncu 20-8), a to na koncu ni igralo pomembnejše vloge. Za zmago Olimpije je bil na začetku drugega polčasa natančen Mario Kvesić. Napadalec iz BiH je na dvanajstih metrih prišel do žoge in jo z natančnim strelom poslal v levi kot vratarja Velića. To je bil njegov deseti gol v sezoni in tretji na zadnjih treh tekmah.

Oslabljeni Koprčani do točke v Domžalah

Sobotni spored se je nadaljeval v Domžalah, kjer so se domači izbranci Simona Rožmana brez zadetkov razšli s Koprom. Domžale so ostale na četrtem mestu, Koper je peti. Domžale so tako vpisale drugi zaporedni remi na domačem stadionu in osmo točko v petih tekmah spomladanskega dela, Koper pa je v drugem delu prvenstva še brez zmage. To je bila šele njegova druga točka na zadnjih petih tekmah.

Domžale : Koper, foto: Nik Moder/Sportida:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Gorica do presenečenja v Celju, a brez Reje na stolčku

Edy Reja ima bogate izkušnje iz Italije, kjer je v serie A vodil tudi tako velike klube, kot so Lazio, Napoli in Atalanta. Foto: Getty Images Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v Celju, kjer je na stadionu Z'dežele veliko presenečenje pripravila do tega kroga zadnjeuvrščena ekipa 1. SNL. Edini zadetek na srečanju je v 49. minuti po asistenci Zvonimirja Petrovića dosegel Luka Stankovski in vrtnicam priskrbel zmago. Po tretji zmagi v tej sezoni Gorica sicer ostaja na zadnjem mestu, a za Radomljami in Taborom zaostaja le za točko.

Goričanom se je tako obrestovala šok terapija po menjavi trenerja, kruto ceno je plačal legendarni klubski delavec Miran Srebrnič. Vrtnice so nedavno sklenile dogovor s priznanim strategom Edyjem Rejo. Zamejski Slovenec, nazadnje selektor Albanije, se pri 77 letih že počasi spogleduje z zadnjimi leti trenerskega poklica, a je še kako motiviran, da Gorici pomaga do uresničitve zadanega cilja − obstanka med najboljšimi. Tokrat Reja sicer še ni debitiral na vročem stolčku, je pa temeljito spremljal dvoboj, na katerem so vrtnice prišle do dragocenih točk. Gorico so v Celju vodili Florijan Debenjak, Saša Ranić in Aleksandar Rodić. To je bil že 104. celjsko-novogoriški spopad. Celjani so namreč edini poleg Mariborčanov, ki niso še nikoli izpadli iz prve lige. Novogoričani so to že doživeli, a bi se v tej sezoni radi izognili novemu razočaranju.