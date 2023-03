Oboroženi zamaskiranci brutalno fizično obračunali z navijači Radomelj

Nogometni klub Radomlje je šokiral slovensko javnost s sporočilom o incidentu, ki se je zgodil po sobotnem dvoboju med Radomljami in Taborom. Zamaskirani neznanci, podprti tudi s topim orožjem, so zahrbtno napadli člane navijaške skupine Mlinarji. Trije so jo skupili tako hudo, da so jih morali oskrbeti v ZD Domžale, zamaskiranci pa so poškodovali tudi starša mladega nogometaša Radomelj. Predsednik Radomelj Matjaž Marinšek v imenu kluba ostro obsoja nesprejemljivo kršitev javnega reda in miru ter verjame, da bodo policisti lahko identificirali storilce in jih primerno kaznovali.

"V soboto so se takoj po odigrani prvenstveni nogometni tekmi med Radomljami in Taborom na parkirišču v okolici stadiona dogajale popolnoma nesprejemljive in obsojanje vredne kršitve javnega reda in miru ter brutalno fizično obračunavanje. Domačo navijaško skupino (Mlinarji) je na parkirišču, v svojih avtomobilih, pričakala tolpa zamaskirancev in nič hudega sluteče navijače napadla s kiji in drugim topim orožjem," je v uvodu sporočila za javnost, v katerem so Radomljani obsodili zahrbten napad zamaskiranih neznancev na njihove navijače, zapisal predsednik Radomelj Matjaž Marinšek.

Radomljani letos še niso izgubili dvoboja v 1. SNL. Nazadnje so remizirali s Taborom, po tekmi pa je nogometaše pretresel dogodek, v katerem so kratko potegnili njihovi navijači. Foto: Nik Moder/Sportida

Radomljani so edini slovenski prvoligaški klub, ki domačih tekem ne more igrati na svojem stadionu. Gostujejo v Domžalah na Športnem parku ob Kamniški Bistrici, kjer dogajanje na tekmah z navijanjem redno popestri navijaška skupina Mlinarji. Pogosto se odpravlja tudi na gostovanja. Ko so člani navijaške skupine po sobotnem dvoboju s Taborom (0:0) zapuščali stadion in se vračali k svojim jeklenim vozičkom, pa jih je pričakalo neprijetno presenečenje. Napad zamaskiranih neznancev, v katerem so utrpeli ogromno bolečine in poškodb. "Napadalci so napadali in tolkli vsepovprek in povzročili hude poškodbe oseb, ki so bile napadene – tri navijače navijaške skupine Mlinarji so oskrbeli v ZD Domžale, medtem ko je zastavonoša s hujšimi poškodbami končal v UKC Ljubljana. Zamaskiranci so hudo poškodovali tudi starša našega mladega nogometaša, ki se je v tistem trenutku znašel na kraju dogodka. Ker so bili storilci zamaskirani, je bilo skoraj nemogoče ugotoviti njihovo identiteto, vendar predvidevamo, da so storilci člani navijaške skupine konkurenčnega kluba, ki nastopa v Prvi ligi Telemach. Verjamemo, da je policistom uspelo pridobiti kakšne dokaze in da bodo storilce lahko identificirali ter primerno kaznovali," je prvi mož NK Radomlje postregel s šokantnimi podatki o številu pretepenih oseb, ki se jih je lotila oborožena skupina neznancev.

Radomljane v soboto zvečer čaka zahtevno gostovanje pri vodilnem prvoligašu Olimpiji, ki ga ne bo smel voditi Albert Riera. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V klubu ostro obsojamo vsako nasilje in neprimerno vedenje in bomo ukrepali na vseh institucijah, ki lahko pomagajo, da se podobni izgredi ne zgodijo nikoli več. O dogodku smo takoj obvestili policijsko enoto Domžale in prijavili dogodek. Stopili smo tudi v stik z NZS kot vodjem tekmovanja, ker želimo preprečiti podobna dogajanja ne samo ob tekmah NK Kalcer Radomlje, ampak tudi na drugih prizoriščih nogometnega tekmovanja. V imenu kluba lahko zagotavljam, da bomo naredili vse potrebno, da se podobne zadeve ne bodo ponavljale. Dogodek močno in iskreno obžalujemo, poškodovanim pa želimo čim hitrejše okrevanje," si predsednik Radomelj Marinšek želi, da bi podobne dogodke izkoreninili iz slovenskega nogometnega dogajanja.

Foto: Sportida

Radomljani, ki v letu 2023 pod vodstvom novega trenerja Oliverja Bogatinova še niso izgubili, na štirih tekmah pa osvojili šest točk in se povzpeli na "varno" osmo mesto, bodo konec tedna gostovali v Stožicah, kjer jih bo pričakala vodilna Olimpija.