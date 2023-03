Fenomen, ki se lahko v Sloveniji ponovi šele leta 2027. Pa še to bi bil čudež.

V slovenskem nogometnem okolju, zlasti kar zadeva prvo ligo, že dolgo ni bilo stratega, ki bi vztrajal pri klubu tako dolgo, kot je Dejan Grabić pri Bravu. Mladi ljubljanski klub je vodil neprekinjeno skoraj šest let (2.140 dni) in ga iz tretje lige popeljal med elito. Ko je zapustil Šiškarje in prevzel vodenje Mure, je štafeto strokovnjaka, ki neprekinjeno vodi prvoligaša najdlje časa, predal dobremu prijatelju Zoranu Zeljkoviću. Če bi hotel Ljubljančan ponoviti njegov podvig, bi moral voditi Koper vse do 25. aprila 2027! To pa se v obdobju stalnih sprememb in menjav v 1. SNL zdi malodane neuresničljiv izziv.

Biti nogometni trener je vse prej kot preprosto. Pritiski so ogromni, zlasti v tako nepredvidljivi ligi, kot je 1. SNL. Ko napoči rezultatski neuspeh, se ponavadi kot prvi na seznamu za odstrel znajdejo trenerji. Tega se zavedajo, javnost večkrat v šali seznanjajo s kruto realnostjo svojega poklica prek pogostega izreka, češ, da jih narava svojega dela sili v to, da imajo doma vedno pripravljen kovček. Ker obstaja tudi možnost, da bi lahko izgubili službo že prihodnji dan.

Za odhode trenerjev pa niso krivi le slabi rezultati. Zaplete se lahko tudi pri denarju, odnosih s klubskim vodstvom, igralci, sponzorji, navijači in še kom, nasičenosti, pomanjkanju motivov in vizije, zdravstvenih težavah, pojavijo se lahko razne afere ali nepotrebne prigode, ki delo trenerja predstavljajo v manj prijetni luči. Razlogov za menjavo trenerja je ogromno, zato je skoraj šestletno obdobje, ki ga je na trenerskem stolčku Brava prebil Dejan Grabić, vredno globokega spoštovanja. Šiškarje je vodil kar 2.140 dni zapored.

Zelo spoštuje Šimundžo, zdaj želi iti po njegovih stopinjah

Ante Šimundža je neprekinjeno vodil Muro 1.655 dni. Prevzel jo je 17. junija 2017, zapustil pa 28. decembra 2021, ko je v Sloveniji osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Foto: Grega Valančič/Sportida Dvainštiridesetletni Dolenjec je dolgo kljuboval razlogom za menjavo. Z dobrim delom pri Bravu si je zgradil ugledno ime v slovenskih nogometnih krogih, zaradi katerega so ga v pozitivnem smislu omenjali številni akterji. Pri Bravu je poosebljal vizijo kluba, ki se naslanja na brušenje obetavnih mladih igralcev in željo, da postane finančno samozadosten. Klub je prevzel 21. aprila 2017, ko je tekmoval še v tretji ligi, nato pa podobno kot njegov stanovski kolega Ante Šimundža, ki ga zelo spoštuje, klub ekspresno popeljal med najboljše v Sloveniji.

Usoda je nato poskrbela, da se je iz Ljubljane po slabih šestih letih odpravil nikamor drugam kot na Fazanerijo, kjer Mura po odhodu Šimundže ni znala izkoristiti vsega potenciala in finančnega lagodja, ki mu ga je po nepozabnih uspehih črno-belih tako v Sloveniji kot tudi Evropi zagotovil današnji trener Ludogorca. Zdaj bo požar v Murski Soboti, Mura se je namreč znašla v težavah, saj se je nevarno oddaljila od mest, ki peljejo v Evropo, poskušal gasiti nekdanji zvezni igralec, vajen osvajanj lovorik. Tako kot igralec kot tudi trener, ki se je nazadnje v Spodnji Šiški veselil naslovu prvaka druge lige, nato z Bravom vselej obstal v prvoligaški druščini, lani pa za nameček postavil še največji uspeh v zgodovini kluba in popeljal izbrance v finale pokala.

Dejan Grabić je v tej sezoni vodilni Olimpiji, ki se ji nasmiha naslov državnega prvaka, saj ima pred najbližjim zasledovalcem Mariborom 14 točk prednosti, prisolil največjo zaušnico. V Spodnji Šiški je izbrance Alberta Riere jeseni odpravil s ''teniškim'' rezultatom 6:1. Foto: Sportida

Ko je nogometna javnost pričakovala, da bo Bravo v tej sezoni povzdignil tako ambicije kot tudi kakovost predstav in se skušal zasidrati v zgornjo polovico razpredelnice, pa je prišlo do težav. Kot da je Grabiću zmanjkalo motivacije in se je zadovoljil s povprečjem. Zimski prestopni rok je bil kar se tiče prometa v Spodnji Šiški izjemno tih, kot da bi se že vdali v usodo, predstave v spomladanskem delu pa so za zdaj Ljubljančanom na štirih tekmah zagotovile le eno točko. To je najslabši letošnji izkupiček v 1. SNL.

Od gledališkega vzdušja v Ljubljani do strastnih navijačev v Prekmurju

Dejan Grabić verjame, da bi lahko Muro popeljal do osnovnega cilja, preboja v Evropo. Foto: Vid Ponikvar Prednost Brava pred tremi najslabšimi klubi se je nevarno skrčila, Grabić pa si je za nameček privoščil podajanje javnih kritik na račun neatraktivne, a pragmatične igre tekmeca, ki jih je v gosteh premagal z 2:0.

Izkazoval je nemirnost in nezadovoljstvo ter s tem še dodatno podžgal govorice, da bi lahko po dolgem času vendarle prišlo do tistega, kar so mnogi pričakovali že prej. Da bo po zaslugi uspešnega dolgoletnega krmarjenja na čelu Brava prejel povabilo katerega izmed klubov, ki predstavlja nov izziv in je tako kakovostno kot tudi organizacijsko stopničko višje od Šiškarjev. Slednje bo v nadaljevanju sezone skušal med elito zadržati Aleš Arnol, nekdanja desna roka Grabića in dolgoletni vodja mladinske šole.

Grabića na drugi strani čaka zahtevno delo pri Muri. Dragocen bo premor, ki bo zaradi reprezentančnih akcij nastopil čez slabe tri tedne, do takrat pa se bo moral hitro privaditi novim razmeram. Iz kluba, kjer je na domačih tekmah vladalo gledališko vzdušje, ritem navijanja pa so z otroškimi glasovi dvigovali le najmlajši privrženci, klubski podmladek, se je preselil k Muri, kjer vladajo drugačne okoliščine.

Dejan Grabić je zadnjič vodil Bravo 25. februarja, ko je v Ljubljani remiziral z Muro. S svojim zdajšnjim delodajalcem, ta je nekaj dni po tekmi v Ljubljani končal sodelovanje z Damirjem Čontalo. Foto: Nik Moder/Sportida

To je klub, znan po zvestobi in strasti navijačev, ki jih je v zadnjih sezonah razvajala šampionska zasedba pod taktirko Šimundže, v zadnjem času pa niso bili najbolj zadovoljni z delom Damirja Čontale. Mura ne nazadnje čaka na zmago v 1. SNL že predolgo. Grabić bo moral biti zelo uspešen v prvenstvu, saj je Mura v pokalu že zapravila svojo priložnost. Jeseni je izpadla proti Celjanom (1:2). Zanimivo je, da v pokalu še vztraja Bravo, žreb pa mu je bil naklonjen, tako da se bo v osmini finala pomeril z drugoligašem iz Slovenske Bistrice.

Zdaj se lahko z najdaljšim stažem pohvali Zeljković

Zoran Zeljković in Dejan Grabić sta bila soigralca pri Interblocku, Domžalah in na Cipru, lani pa sta obračunala za pokalno lovoriko. Praznih rok je ostal trener Brava. Foto: Grega Valančič/Sportida Na lestvici trenerjev, ki najdlje neprekinjeno vodijo prvoligaški klub, se je tako po selitvi Grabića na vrh 1. SNL zavihtel Zoran Zeljković. Dober prijatelj in nekdanji soigralec novopečenega trenerja Mure, ki mu v spomladanskem delu ne gre vse po načrtih. Privoščil si je kar tri domače poraze, zgodile so se tudi spremembe na položaju njegovih pomočnikov, saj sta Denis Halilović in Jaka Štromajer zapustila klub, prišel pa je nekdanji slovenski reprezentant Džengis Čavušević, s katerim se je na zadnji tekmi zapletel v spor trener Olimpije Albert Riera.

Klubsko vodstvo Kopra ne glede na slabše rezultate verjame v dolgoročno Zeljkovićevo delo. Če bi hotel Ljubljančan ponoviti podvig Grabića in tako dolgo neprekinjeno voditi kanarčke, kot je ''Graba'' Šiškarje, bi moral ostati prvi trener Kopra vsaj do 25. aprila 2027. Torej še dobra štiri leta. Tako bi ponovil tako dolgo obdobje, kot ga je neprekinjeno na stolčku Brava preživel Grabić. Zato bo potreboval kar manjši čudež, saj tako dolgo na trenerskem položaju pri klubu, ki želi vztrajati pri vrhu in je pri njem, v nasprotju z Bravom, prisoten še neprimerno večji pritisk, večje je tudi število navijačev, ponavadi strokovnjaki ne zdržijo. Ne nazadnje je v tej sezoni zamenjala trenerje že polovica klubov. Do sprememb bi lahko prihajalo le pri Olimpiji, Celju, Kopru, Domžalah in Taboru.

Če bi hotel Zeljković ponoviti Grabićev podvig, bi mu moralo vodstvo Kopra stati ob strani in z njim nadaljevati sodelovanje vsaj do pomladi 2027. Foto: Grega Valančič/Sportida

V tem trenutku je znanih devet trenerjev klubov 1. SNL. Desetega naj bi v bližnji prihodnosti potrdila Gorica, po odhodu Mirana Srebrniča, ko trenutno vodi klub vršilec dolžnosti trenerja Florijan Debenjak, pa je najbližje sklenitvi sodelovanja z zelo izkušenim trenerjem Edyjem Rejo, zamejskim Slovencem, ki je v bogati karieri deloval v Italiji, Albaniji in na Hrvaškem.