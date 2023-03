Črnoglede napovedi so se uresničile, hud udarec za Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gregor Sikošek je pomagal Mariboru do velikega niza, ko so vijolice na zadnjih devetih tekmah osvojile kar 25 točk.

Gregor Sikošek je pomagal Mariboru do velikega niza, ko so vijolice na zadnjih devetih tekmah osvojile kar 25 točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Maribora do jeseni ne bodo mogli računati na pomoč Gregorja Sikoška. Levi bočni branilec, ki se je ustalil v udarni enajsterici slovenske reprezentance, si je na nedeljskem štajerskem derbiju proti Celju (2:0) huje poškodoval koleno. ''Ni prijetno, težko se je sprijazniti s takšno novico,'' je dejal 29-letni Posavec.

Da bi lahko Gregor Sikošek staknil hujšo poškodbo, ki bi ga za dlje časa oddaljila od igrišč, je izkušeni branilec dal vedeti že po srečanju s Celjem. ''Slab občutek sem imel že ob odhodu z igrišča, takoj sem vedel, da bo poškodba najbrž hujše narave, a sem seveda upal na najboljše,'' se spominja predčasnega odhoda z igrišča, ko je moral zaradi bolečin v kolenu zapustiti igrišče že po 32 minutah.

Z igrišč bo odsoten predvidoma šest mesecev

Sikošek je zadnjič v tej sezoni nastopil v nedeljo proti Celju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Dodatne preiskave so razkrile, da bo 29-letni branilec izpustil klubske in reprezentančne tekme v prihodnjih mesecih. ''Gre za poškodbo sprednje križne vezi in notranjega meniskusa. Potrebna bo operacija, ki bo zahtevala daljše mirovanje. Gregor Sikošek bo z igrišč odsoten predvidoma šest mesecev,'' je za klubsko stran pojasnil dr. Matjaž Vogrin, vodja zdravniške službe NK Maribor.

Tako Sikošek ne bo mogel pomagati soigralcem v nadaljevanju prvenstva, v katerem bodo skušale vijolice zadržati izjemen ritem. V zadnjih devetih krogih so kar osemkrat zmagali, remizirali pa le na gostovanju pri nekdanjem Sikoškovem klubu v Domžalah. Z izjemnim nizom so se na lestvici prebili na drugo mesto, za vodilno Olimpijo zaostajajo 14 točk, v nedeljo pa jih čaka derbi na Fazaneriji, ko se bodo pomerili proti Muri, katero bo prvič vodil Dejan Grabić.

❗️Diagnoza je znana: črnoglede domneve so se uresničile. Gregor Sikošek zaradi poškodbe sprednje križne vezi in notranjega meniskusa na operacijo, z igrišč bo odsoten 6 mesecev.



➡️ https://t.co/iQJ8HkoPMf



Drži se, Siko!#MiSkupajEnoSmo #SikoViola pic.twitter.com/d5rpq17unW — NK Maribor (@nkmaribor) March 1, 2023

Zdaj bo goreč navijač Maribora in reprezentance

Sikošek pa ne bo mogel pomagati tudi slovenski izbrani vrsti, ki jo čez tri tedne čaka začetek kvalifikacij za Euro 2024. Kekova četa bo najprej gostovala v Kazahstanu, nato pa v Stožicah pričakala San Marino. Tako bo izostanek Sikoška velik udarec tudi za selektorja Matjaža Keka, saj se je Sikošek ustalil v začetni enajsterici reprezentance, katera je nepremagana na zadnjih šestih tekmah in v nov kvalifikacijski ciklus vstopa optimistično z jasnim ciljem, da se v druščini Danske, Finske, Severne Irske, Kazahstana in San Marina uvrsti na Euro 2024.

Sikošek je postal standardni slovenski reprezentant. Za izbrano vrsto je zbral 11 nastopov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Zdaj je, kar je. Ni prijetno, težko se je sprijazniti s takšno novico. Moram se soočiti z dolgim premorom, vmes pa bodo misli usmerjene k uspešnem okrevanju. Trdo bom delal in upošteval vsa navodila zdravstvene službe. Vse z namenom, da bi se čim prej vrnil, v prihodnjih tekmah pa bom med najbolj gorečimi navijači in moštvu želim zmagovito nadaljevanje sezone,'' je dejal osmoljenec v vrstah Maribora, ki ga čaka dolgotrajno okrevanje. Na zelenice bi se lahko predvidoma vrnil v začetku septembra.