Kekova četa le v Ljubljani, Maribor ostal praznih rok

Slovenski nogometaši so zadnjič na velikem tekmovanju nastopili leta 2010. Takrat jih je na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike vodil Matjaž Kek. V skupinskem delu so proti Alžiriji, ZDA in Angliji osvojili štiri tekme in bili do zadnje minute v boju za napredovanje, nato pa nesrečno izpadli. Slovenske sanje o osmini finala je razblinil zadetek Američana Landona Donovana proti Alžiriji v sodnikovem podaljšku.

Slovenska reprezentanca je leta 2010 nastopila na zadnjem velikem tekmovanju. Takrat je v domovini Matjaža Keka, Samirja Handanovića, Valterja Birse, Roberta Korena in preostalih udeležencev SP 2010 vladala velika nogometna evforija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po SP 2010 je slovenska reprezentanca, ki je takrat na lestvici Fife spadala med 20 najboljših, vstopila v manj uspešno obdobje, ko so se nizali neuspehi v kvalifikacijah za velika tekmovanja. Slovenija je ostala pred vrati kar šestih zaporednih velikih tekmovanj (EP 2012, SP 2014, EP 2016, SP 2018, EP 2020 in SP 2022), letos pa, opogumljena z vedno boljšimi rezultati v lanski izvedbi lige narodov, vstopa v kvalifikacije za Euro 2024 z jasno določenim ciljem, da si izbori nastop na spektaklu v Nemčiji.

Jan Oblak in Benjamin Šeško bosta domače točke v letu 2023 lovila v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar Kapetan Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in druščina bodo dragocene točke v kvalifikacijah na domačih tekmah lovili zgolj v Stožicah. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je namreč potrdil odločitev, da bo Kekova četa vseh pet letošnjih kvalifikacijskih srečanj na domačih tleh odigrala v Ljubljani. "Pri odločitvi je prevladala bližina Nacionalnega nogometnega centra Brdo in letališča, kar reprezentanci ponuja optimalne pogoje za pripravo na tekme in tudi krajše poti za odhode na gostovanja,'' pojasnjuje krovna zveza.

Člansko izbrano vrsto prva domača tekma čaka že čez mesec dni, ko bo 26. marca v Stožicah pričakala eno najslabših nogometnih izbranih vrst na svetu, San Marino. Z evropskim nogometnim palčkom v zgodovini ni imela težav, doma je nizala prepričljive zmage. Nazadnje ga je leta 2021 v prijateljski tekmi prav v Stožicah premagala s 4:0. Kekovo četo veliko zahtevnejši izpit čaka tri dni pred tem, ko bo v oddaljenem Kazahstanu odprla kvalifikacije in poskušala nadaljevati pozitiven trend reprezentance, ki ni izgubila že šest tekem zapored, na zadnjih štirih tekmah pa je kar trikrat zmagala (Črna gora, Romunija in Norveška).

Slovenija je na zadnji domači tekmi v Mariboru izgubila proti Rusiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski nogometaši bodo torej letos nastopili na domačih tekmah le v Stožicah. Ljudski vrt in preostali večji stadioni na sončni strani Alp bodo tako prikrajšani za reprezentančne spektakle. Mariborski objekt je predlani dobil novo, modernejšo podobo. Zahodna tribuna je zaživela v novi podobi, ki gledalcem ponuja več udobja.

Reprezentanco je nazadnje gostila leta 2021, ko je v kvalifikacijah za SP 2022 pred na pol polnimi tribunami, zbralo se je 6.524 gledalcev, izgubila proti Rusiji (1:2) in dokončno izpadla iz boja za nastop v Katarju. Pred tem se je slovenska izbrana vrsta v Ljudskem vrtu nazadnje mudila leta 2015. Na zadnji tekmi dodatnih kvalifikacij, v katere se je še uvrstila Slovenija in takrat pod vodstvom Srečka Katanca remizirala z Ukrajino (1:1), kar po porazu v Lvovu ni zadoščalo za nastop na Euru 2016.

Slovenska reprezentanca je tako v zadnjih osmih letih v Mariboru, kjer je v obdobju znamenite Kekove "južnoafriške" generacije dosegala največje uspehe in predstavljala skoraj nepremagljivo trdnjavo, nastopila le dvakrat. Pri tem bo ostalo tudi v letu 2023.

Spodbudni rezultati reprezentanc

Na Brdu pri Kranju so se na 31. seji sestali člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Potem ko so prisluhnili poročilom selektorjev in selektoric reprezentanc za leto 2022 ter pregledali izvršitev sklepov organov NZS v letu 2022, so sprejeli še nekaj pomembnih sklepov.

Generalni tajnik NZS Martin Koželj, selektor članske reprezentance Matjaž Kek in direktor reprezentant Miran Pavlin ne skrivajo cilja, da bi Slovenija nastopila na Euru 2024. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V uvodu seje so besedo dobili direktor reprezentanc in selektorji. Miran Pavlin (direktor reprezentanc NZS), Matjaž Kek (selektor članske reprezentance), Borut Jarc (selektor članske ženske reprezentance), Milenko Ačimović (selektor mlade reprezentance do 21 let), Tomi Horvat (selektor futsal članske reprezentance) in preostali so predstavili zaključke svojih analiz v poročilu po letu 2022, člani izvršnega odbora so jih sprejeli in sklenili, da je delo v reprezentančnih selekcijah organizirano na zelo visoki ravni, tudi rezultati v zadnjem obdobju so bili spodbudni, ponekod celo zelo dobri.

Članska reprezentanca je ostala v drugem kakovostnem razredu lige narodov, ženska članska reprezentanca je bila blizu uvrstitve na svetovno prvenstvo, futsal reprezentanca je nastopila na zaključnem tekmovanju, reprezentanci U17 in U19 pa sta se uvrstili v letošnji elitni del kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Uspešni sta bili tudi dekliški reprezentanci do 17 in do 19 let, ki sta ohranili svoj status v ligi A.