Udarec za Maribor, Iličića ne bo še nekaj časa

Mariborčani bodo Josipa Iličića pogrešali na dveh tekmah. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je podal sklepe o kaznovanju, ki se nanašajo na tekme 22. kroga. V pojasnilu je zapisal, da bo Iličić zaradi dveh rumenih kartonov, drugega je prejel po igri z roko, nešportnega in neprimernega obnašanja po izključitvi prisilno počival na dveh tekmah. Kazen bi bila lahko še večja, a je disciplinski sodnik upošteval olajševalno okoliščino, pisno izjavo igralca. Maribor bo moral plačati še tisoč evrov.

Josip Iličić je v spomladanskem delu prvič po 13 letih zaigral za Maribor na prvenstveni tekmi od prve minute. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tako bodo Mariborčani brez dolgoletnega slovenskega reprezentanta, ki se je jeseni vrnil v 1. SNL po 12 letih, odigrali dve tekmi. Najprej danes v Domžalah, kjer jih čaka tekmec, ki je branilce državnega naslova premagal že dvakrat (3:2 v Domžalah in 3:0 v Mariboru), nato pa še v nedeljo, ko bodo vijolice imele opravka s Celjani, ki trenutno zasedajo drugo mesto in ne skrivajo želje, da bi v tej sezoni zasedli najvišja mesta. Mariborski klub bo zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradnih oseb – igralci so prejeli štiri rumene in rdeč karton, dva opomina pa sta prejeli uradni osebi, med njimi tudi trener Damir Krznar – primoran plačati 420 evrov kazni.

Celjani na derbiju brez Pilipčuka

Celjane bo podobno kot proti Bravu v nedeljo na štajerskem derbiju vodil nekdanji slovenski reprezentant Darijan Matić. Foto: Nik Moder/Sportida Celjani so v sredo v 23. krogu premagali Bravo z 2:1, tesno, a dragoceno zmago pa so si priborili brez trenerja Romana Pilipčuka. Zaradi neprimernega vedenja po koncu tekme v Sežani (2:2) je prejel prijavo. Ker je eno tekmo prepovedi odslužil na tekmi proti Bravu, izbrancev ne bo smel voditi z roba igrišča še v nedeljo. Ravno na eni najbolj pomembnih tekem spomladanskega dela, ko se bosta v Ljudskem vrtu štajerska tekmeca potegovala za drugo mesto.

Aljaž Krefl (Olimpija) je kazen prepovedi nastopa na eni tekmi, ki jo je prejel po rdečem kartonu na derbiju v Mariboru, že odslužil v sredo, ko so njegovi soigralci premagali Gorico s 4:3. Podobno velja za Luko Kambiča (Koper), ki je bil po izključitvi na tekmi v Novi Gorici (2:2) kaznovan z eno tekmo prepovedi in odslužil kazen v torek proti Radomljam (0:1).