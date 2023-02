Slovenski nogometaš se seli v Rusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec ljubljanskega prvoligaša Bravo Mitja Križan se seli v Rusijo. Tam bo oblekel dres drugoligaša Rodina iz Moskve. Za Križana bo to drugi poskus preboja v tujini, saj je leta 2019 že igral za belgijski Lommel.

Križan bo tretji tujec v moskovskem klubu, kjer trenutno igrata še Brazilec Wesley Nata in Nigerijec Raymond Adeola. Ruski klub je trenutno na 12. mestu druge lige.

"Zelenico ŽAK-a zapušča Mitja Križan. S klubom Rodina Moskva smo dogovorili še zadnje podrobnosti in višino odškodnine, ki jo bo za mladega slovenskega obrambnega igralca plačal ruski klub," so novico danes na družbenih omrežjih potrdili tudi v ljubljanskem klubu in Križana označili za odličnega obrambnega igralca.

