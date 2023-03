Bravo izbral novega trenerja. V Šiški se ponavlja zgodovina.

Po odhodu Dejana Grabića, ki je Bravo neprekinjeno vodil skoraj šest let, je vodstvo ljubljanskega nogometnega kluba hitro našlo njegovega naslednika. To je postal Aleš Arnol, dozdajšnji vodja mladinskega programa NK Bravo in dolga leta prvi pomočnik Grabića. Prvič bo vodil Šiškarje v novi vlogi v nedeljo v Sežani.

"Zgodovina se ponavlja. Podobno kot pred šestimi leti z Dejanom Grabićem smo danes to storili tudi z Alešem Arnolom, ki z nami sodeluje že zavidljivo število let in pooseblja nadaljevanje klubske filozofije. Ni skrivnost, da se je Aleš članski ekipi pred leti pridružil prav z razlogom, da ob primernem trenutku prevzame njeno vodenje. Alešu želim čim bolj uspešno delo, čim več uspehov na igrišču in da bi z nami ostal vsaj toliko časa kot Grabić," je ob imenovanju novega glavnega trenerja povedal športni direktor Brava Dejan Močnik.

S polno podporo kluba vodenje članske ekipe prevzema Aleš Arnol, dosedanji vodja mladinskega programa NK Bravo in dolga leta prvi pomočnik glavnega trenerja. 1. se bo v novi vlogi Arnol preizkusil na gostovanju v Sežani, na ŽAK-u pa ga 1. tekma čaka 15. aprila proti NK Maribor. pic.twitter.com/hqL00bXTNS — NK Bravo (@NKBravo) March 1, 2023

"Najprej čestitke Dejanu Grabiću za naslednji korak v njegovi karieri. V zadnjih osmih sezonah sva skupaj trenersko dozorevala v različnih vlogah, za nama pa je dolga in lepa pot. V nogometu so trenutki pomemben dejavnik. Tokratni sicer ni najbolj enostaven, saj se je vse skupaj zgodilo dokaj nepričakovano, predvsem pa v zahtevnem delu sezone. A tudi to je del nogometa, na naslednje izzive na naši poti pa smo po moji oceni dobro pripravljeni. Novega izziva se vsekakor veselim, saj trdno zaupam v našo ekipo. Prav tako mi bo v veselje nadaljevati delo s kolegi trenerji in preostalimi sodelavci, ki bodo – podobno kot v preteklosti – ključni za nadaljevanje naše uspešne zgodbe," je ob imenovanju povedal Aleš Arnol, novi glavni trener NK Bravo, in se ob tem zahvalil klubskemu vodstvu za izkazano zaupanje.

Aleš Arnol in Dejan Grabić sta sodelovala pri Bravu, zdaj bosta po novem tekmeca v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Aleš bo prevzel vodenje ekipe. Sodelovala sva že celo vrsto let v različnih vlogah. Tudi to je dokaz o kontinuiteti dela in čvrsti strukturi Brava. Izjemen človek in trener," pa je o svojem nasledniku povedal Dejan Grabić. Ta je prevzel vodenje Mure in po slabih šestih letih, v katerih je vodil Bravo in ga iz tretje lige popeljal med slovensko elito, v prejšnji sezoni pa tudi do finala pokalnega tekmovanja, zapustil Šiško.