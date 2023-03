Iličiću se kaj takega še ni zgodilo

Nedeljski dvoboj na Fazaneriji je postregel z izvrstno navijaško kuliso in številnimi mejniki. Mura, ki jo je prvič vodil Dejan Grabić, je zadala boleč udarec branilcem naslova iz Maribora (2:1). Prekinili so se številni nizi, tudi tisti Josipa Iličića, ki je doživel prvi poraz v karieri v dresu Maribora.

Lani je bila Fazanerija srečen kraj za Maribor. Navijači vijolic so v Murski Soboti po tekmi zadnjega kroga preplavili zelenico in proslavljali prvi naslov Maribora po sušnih treh letih. Letos je povsem drugače. Letos Fazanerija v očeh privržencev Maribora simbolizira konec upanja o čudežnem preobratu in ubranitvi naslova. Maribor je enajst krogov pred koncem padel na –17, v to ga je pahnil Dejan Grabić, pred leti tudi nogometaš Olimpije.

Donedavni strateg Brava, ki ga je vodil neprekinjeno skoraj šest let, se lahko v tej sezoni pohvali s posebnim dosežkom. Je edini, ki je izdatneje napolnil mrežo vodilnim zmajem, jeseni je Šiškarje popeljal do neverjetne zmage s 6:1, še danes največjega poraza, kar ga je v Sloveniji okusil španski strateg Albert Riera. No, zdaj je postal Grabić še prvi trener, ki je v letu 2023 zadal poraz Mariboru. Tako je v tej sezoni pošteno prekrižal načrte obema največjima slovenskima kluboma.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Ko je Maribor v nedeljo ostal brez točk v Murski Soboti (1:2), se je prekinil njegov niz neporaženosti, ki je trajal kar deset tekem. Vijolice so izgubile prvič po 22. oktobru 2022, s tem pa je postalo bolj ali manj jasno, da je že odločen boj za naslov prvaka. Mura je bila tokrat boljša in zasluženo zmagala, to so priznali tudi v taboru vijolic, Dejan Grabić, ki je vskočil na vroči stolček črno-belih, pa je užival v izjemnem ozračju, ki so ga ustvarili navijači gorečih tekmecev s Prekmurja in Štajerske. Česa takšnega na stadionu ŽAK, kjer je igral Bravo domače tekme v gledališkem vzdušju, ni bil vajen.

Grabić: Najbolj nor teden v moji trenerski karieri

Dejan Grabić je na klopi Mure začel sanjsko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Igralci so pokazali izkušnje in kakovost, navijači pa srce. Bistvo tekme je bila energija, odrekanje za soigralca, za klub. Občinstvo to zahteva," je bil 42-letni Dolenjec navdušen nad predstavo izbrancev, pa tudi tega, da so bili dovolj pametni, da se niso poganjali v igro, ki jo želi pri Muri spremljati čez nekaj časa.

"To je bil najbolj nor teden v moji trenerski karieri. Imel sem na voljo tako malo časa, da se nisem uspel pogovoriti z vsemi igralci. Za to mi je žal. Bi se pa zahvalil NK Bravo, ta zmaga je tudi njihova," je po dvoboju v pogovoru za Šport TV poudaril Grabić in dodal, da se ne misli predajati evforiji, saj ga čaka še ogromno dela, na roko pa mu ne gredo niti številne težave s poškodbami igralcev. Mura je sicer zmagala prvič po sedmih tekmah, prvič po 13. novembru 2022, zato je bilo slavje navijačev še toliko slajše.

Vijolicam je prinašal srečo in uspeh, a ...

Josip Iličić je z Mariborom vknjižil prvi poraz. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pri Mariborčanih je od prve minute zaigral Josip Iličić. Velikan slovenskega nogometa, ki pri 35 letih še ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu, je padel v sivino moštva. Sodeloval je pri edinem zadetku Maribora, odigral 77 minut, nato pa zapustil igrišče in na koncu doživel prvi poraz, odkar v 1. SNL nastopa za Mariborčane.

Pred tem je vijolicam zagotavljal srečo in uspeh. Na enajstih nastopih, pet jih je zbral leta 2010, šest pa v tej sezoni, je bil učinek Maribora izvrsten. Deset zmag in remi. Nato pa je napočil trenutek za gostovanje v Murski Soboti, kjer so Mariborčani padli na izpitu (1:2), ostali brez točk, s tem pa ponudili priložnost Iličiću, da prvič v 1. SNL izkusi grenkobo poraza. Ko je pred davnimi leti Iličić nabiral prve prvoligaške korake pri Interblocku, si je slačilnico delil tudi z Dejanom Grabićem.

Daku zasenčil Vipotnika

Mirling Daku je znižal zaostanek za Žanom Vipotnikom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida S tem pa še ni bilo konec mariborskih nizov. Najbolj vroči napadalec prvenstva Žan Vipotnik ni zadel v polno tudi na osmi tekmi zapored, da pa je bilo nezadovoljstvo še večje, je poskrbel njegov najbližji zasledovalec na lestvici strelcev Mirlind Daku, ki je prekinil strelski post, zatresel mrežo Maribora kar dvakrat in se nevarno približal mlademu Bistričanu.

Napadalec iz Kosova je dal 13, Vipotnik, ki pri Mariboru nosi "Dončićevo" številko 77, pa 14 zadetkov. To je bil tudi prvi letošnji poraz Maribora. Zanimivo je, da je edini še neporaženi klub v letu 2023 Kosićev Tabor, kateremu so po jesenskem delu pripisovali najmanj možnosti za obstanek.

"Nismo si zaslužili nič boljšega. Sami smo si krivi za poraz. Muri smo ogromno podarili. Napravili smo toliko napak kot jih pred tem nismo na petih tekmah skupaj," je po prvem letošnjem porazu Maribora priznal strateg Damir Krznar. Da niso že dolgo odigrali tako slabe tekme, je prepričan tudi njegov varovanec Jan Repas.

Damir Krznar je tako pred dvobojem pozdravil Dejana Grabića. Po dvoboju mu ni bilo več do smeha. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor zdaj za vodilno Olimpijo zaostaja kar 17 točk, ogrožen je celo rekord iz sezone 2011/12, ko so vijolice takrat drugouvrščene zmaje prehitele za okroglih 20 točk. Do konca je še 11 krogov, Maribor v sredo čaka pokalna tekma, gostovanje v Velenju pri drugoligašu Rudarju, nato pa konec tedna v Ljudski vrt prihaja Kosićev Tabor. Še edini neporažen klub v letu 2023.

Mura bo imela na voljo daljši počitek, ki bo prišel zelo prav Grabiću, da še bolje spozna varovance. Črno-beli bodo nato v petek gostovali v Novi Gorici. To bo zelo zanimiva tekma, saj bo vrtnice prvič s klopi vodil Edy Reja, 77-letni zamejski Slovenec z izjemnimi izkušnjami, Grabić pa bo prvič vodil Muro na gostovanju. In na tribunah spremljal tudi glasne navijače, ki se bodo zaradi črno-belih odpravili tudi v mesto vrtnic. Ko je vodil Bravo, je lahko o čem podobnem le sanjal.