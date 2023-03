Veliko ime na klopi slovenskega prvoligaša

Kot so sporočili iz slovenskega prvoligaša Gorice, bo člansko ekipo po odhodu Mirana Srebrniča po novem vodil Edoardo Reja. Sedeminsedemdesetletni italijanski strokovnjak je v svoji dolgoletni trenerji karieri vodil številne italijanske klube in hrvaški Hajduk Split med letoma 2009 in 2010 kot edini neitalijanski klub.

V svoji dolgoletni trenerski karieri je vodil številne italijanske klube. Z Brescio in Vicenzo je osvojil naslov prvaka v Serie B, s Cagliarijem in Napolijem pa naslov podprvaka. Vodil je tudi Lazio, Atalanto in splitski ponos Hajduk. Nazadnje je bil selektor albanske izbrane vrste.

Reja je rojen v Ločniku slovenskemu očetu in furlanski materi. Na položaju vezista je igral za SPAL, Palermo in Alessandrio. Skupno je v italijanskih ligah med letoma 1963 in 1975 odigral 270 prvenstvenih tekem in dosegel štiri gole.

Kot so še sporočili iz Gorice, z njim v Novo Gorico prihajata tudi pomočnika Sergio Porrini in Luigi Febbrari.

Gorica je po 24 odigranih krogih s petnajstimi točkami na zadnjem mestu 1. SNL.

