Aluminij vsaj začasno na vrh

Nogometaši Aluminija so v 26. krogu 2. slovenske lige gostovali pri Jadranu v Dekanih in ga premagali z 2:0. Za zmagovalce sta zadela Marko Brest in Jakov Katuša. S tem so Kidričani vsaj začasno prevzeli vodilni položaj na lestvici, kjer imajo točko prednosti pred Rogaško. To v nedeljo čaka gostovanje pri Dobu.