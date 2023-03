1. SNL, 25. krog:

Sobota, 4. marec:

Nedelja, 5. marec:

Gorica v Celju brez Reje na stolčku

Edy Reja bogate izkušnje iz Italije, kjer je v serie A vodil tudi tako velike klube, kot so Lazio, Napoli in Atalanta. Foto: Getty Images Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v Celju. V knežjem mestu, kjer zanimanje za ogled tekem še zdaleč ni tako veliko, da bi lahko razpredali o nogometni evforiji, bo v soboto ob 15. uri gostovala zadnjeuvrščena Gorica. Klubsko vodstvo Celjanov ima visoke cilje, pozimi je okrepilo ekipo in izpostavilo resno kandidaturo za najvišja mesta. Državni naslov je ob prepričljivih predstavah Olimpije domala iluzoren, a bi Celjane zadovoljila tudi vozovnica za Evropo. Predstavljala bi dokaz, da so vložki v nove igralce, s katerimi so rumeno-modri v zadnjih letih izstopali v slovenskem okolju, vendarle naredili svoje. Celjane po porazu v Mariboru, s katerim so dali vedeti, da še vedno niso dovolj kakovostni oziroma pripravljeni na največje izzive, čaka domači spopad z Gorico.

Na stadion Z'dežele prihaja zadnjeuvrščena ekipa 1. SNL, po eni strani polna skrbi, po drugi pa tudi upanja v boljši jutri. S šok terapijo po menjavi trenerja, kruto ceno je plačal legendarni klubski delavec Miran Srebrnič, želijo pri Gorici predramiti ekipo in se z zadnjega mesta povzdigniti na lestvici. Vrtnice so nedavno sklenile dogovor s priznanim strategom Edyjem Rejo. Zamejski Slovenec, nazadnje selektor Albanije, se pri 77 letih že počasi spogleduje z zadnjimi leti trenerskega poklica, a je še kako motiviran, da Gorici pomaga do uresničitve zadanega cilja, obstanka med najboljšimi. Tokrat Reja še ne bo debitiral na vročem stolčku, bo pa temeljito spremljal dvoboj, na katerem bodo vrtnice lovile dragocene točke. Gorico bodo v Celju vodili Florijan Debenjak, Saša Ranić in Aleksandar Rodić. To bo že 104. celjsko-novogoriški spopad. Celjani so namreč edini poleg Mariborčanov, ki niso še nikoli izpadli iz prve lige. Novogoričani so to že doživeli, a bi se v tej sezoni radi izognili novemu razočaranju.

Oslabljeni Koprčani v Domžalah

Simon Rožman je po nepričakovano visokem porazu s Taborom na naslednjih treh tekmah osvojil kar sedem točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sobotni spored se bo nadaljeval v Domžalah, kjer bodo izbranci Simona Rožmana popoldan na zelo zahtevni preizkušnji. Prihaja Koper, ranjeni in nezadovoljni klub, ki je v zimskem prestopnem roku okrepil zasedbo, vrnil se je tudi Maks Barišić, a vseeno letos ni dosegel pravega rezultata. Koprčani sploh še niso zmagali, doma so izgubili vse tri tekme, po porazu z Olimpijo so se zapletli še v buren tretji polčas, v katerem je govora o nešportnem obnašanju članov strokovnega vodstva in funkcionarjev. Domžalčani so na drugi strani veliko uspešnejši. Na zadnjih treh tekmah so osvojili sedem točk. Domač poraz proti Taboru (0:4), s katerim so vstopili v pomlad in pustili klavrn vtis, je že pozabljen.

Dvakratni slovenski prvaki so se povzpeli na četrto mesto, pri tem pa se, če se jim bo ponudila priložnost še za kaj več, ne mislijo ustaviti. Tokrat bo njihova naloga še nekoliko lažja, saj bodo pri Koprčanih manjkali trije pomembni igralci. Zaradi kazni bodo dvoboj v Športnem parku ob Kamniški Bistrici izpustili Omar Correia, Bede Osuji in Luka Vešner Tičić. To bo velik udarec za Zorana Zeljkovića, ki po novem sodeluje s pomočnikom Džengisom Čavuševićem, in upa, da se rezultatska krivulja čimprej obrne v želeno smer.

Kaj zmore Olimpija brez Riere na klopi?

Oliver Bogatinov bo skušal pokvariti načrte klubu, ki mu je pred sedmimi leti pomagal do naslova prvaka. Foto: Žiga Zupan/Sportida V soboto zvečer se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Stožice. Čeprav je Olimpija z naskokom vodilna, obisk domačih tekem v Ljubljani še vedno ni takšen, kot bi si ga izbranci Alberta Riere zaslužili. Nasmiha se jih naslov prvaka, z današnjo zmago lahko največjemu rivalu Mariboru pobegnejo na kar 17 točk razlike. Olimpija v tej sezoni v Stožicah še ni izgubila. Na 12 tekmah je vknjižila deset zmag in dva poraza.

Tokrat na klopi zmajev ne bo Španca, ki je na zadnjem srečanju v Kopru prejel rumeni karton. Ker se to ni zgodilo prvič v tej sezoni, bo moral dvoboj z Radomljami spremljati s tribun, ekipo pa bo vodil njegov pomočnik Pablo Remon Arteta, sicer bratranec trenerja vodilnega angleškega premierligaša Arsenala Mikela Artete. Riera sicer še čaka na izrek morebitne kazni zaradi spornih dogodkov, ki so sledili po koncu burnega srečanja v Kopru. Opozarja na dobro vzdušje v ekipi Radomelj, ki bi lahko Olimpiji predstavljale veliko težav.

Proti nekdanjim soigralcem se bo pomeril Uroš Korun, nekdanji slovenski reprezentant, ki je postal obrambni steber Radomelj. Te pod vodstvom Oliverja Bogatinova, stratega, ki je imel prste vmes tudi pri državnem naslovu zmajev v sezoni 2015/16, ko je v jesenskem delu pomagal Marijanu Pušniku, sploh še niso izgubile. Na štirih tekmah so osvojile šest točk. Na zadnji tekmi so remizirale s Taborom (0:0), po dvoboju pa so sledile nemile scene, ko so zamaskirani neznanci na parkirišču napadli in se brutalno znesli nad navijači Radomelj. Incident je šokiral slovensko javnost, ki živi v upanju, da se bodo takšna navijaška obračunavanja v prihodnosti izkoreninila. Bogatinov bo v Stožicah pogrešal dva kaznovana igralca. Manjkala bosta Francesco Tahiraj in Samsindin Ouro.

Bravo piše novo poglavje v 1. SNL

Novopečeni trener Brava Aleš Arnol je v preteklosti nabiral izkušnje tudi kot pomočnik Dušana Kosića. V nedeljo se bo pomeril proti njemu. Foto: Vid Ponikvar V času nedeljskega kosila se bosta v "matineji" pomerila Tabor in Bravo. Kraševcem gre v letu 2023 imenitno. Zapustili so zadnje mesto in si povzdignili možnosti za obstanek. V Sežani, kjer bodo na stadionu Rajko Štolfa kmalu aktivni žarometi, ogromna infrastrukturna pridobitev za razvoj nogometa v tem delu Slovenije, verjamejo, da lahko Dušan Kosić popelje varovance do zahtevanega cilja. Statistika ni na strani gostiteljev, ki na zadnjih štirih domačih srečanjih s Šiškarji niso dosegli niti enega zadetka, ampak trikrat izgubili, nazadnje lani poleti kar z 0:4. Bo tokrat drugače?

Tokrat prihaja Bravo prvič, odkar nastopa v 1. SNL, v goste brez Dejana Grabića. Dolgoletni strateg mladega ljubljanskega kluba se je preselil v Mursko Soboto, nasledil ga je nekdanji pomočnik Aleš Arnol, donedavni vodja mladinske akademije, ki odlično pozna najbolj obetavne igralce iz klubskega podmladka. To bo tudi prva tekma Brava brez Mitje Križana, ki se je odpravil v Rusijo. Pri ljubljanskem klubu torej ne manjka sprememb. Letos so najslabša ekipa v 1. SNL, osvojili so le eno točko, nov poraz pa bi jih pahnil v težave, saj bi se jim Tabor na lestvici približal na vsega dve točki razlike.

Obračun najboljših strelcev 1. SNL. Eden je v krizi, drugi v življenjski formi.

Bo Žan Vipotnik nadaljeval sanjski strelski niz tudi proti Muri? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vrhunec 25. kroga predstavlja spopad med Muro in Mariborom. Med zadnjima prvakoma Slovenije. Fazanerija bi bila lahko polna do zadnjega kotička. Ko so vijolice lani v zadnjem krogu gostovale v Prekmurju, so zmagale in proslavile 16. državni naslov. Tudi tokrat diši po uspehu Maribora, ki je v izjemni formi. Na zadnjih devetih tekmah je osvojil kar 25 točk, najboljši strelec Žan Vipotnik (14 zadetkov) pa je zadel v polno že sedemkrat zapored. Če bi bil uspešen tudi v nedeljo, bi izenačil podvig nekdanjih napadalcev prekmurskega nogometnega ponosa, Štefana Škaperja in Nusmirja Fajića, ki sta se vpisala na seznam strelcev na osmih zaporednih tekmah 1. SNL. Na Fazaneriji se obeta obračun najboljših strelcev sezone, saj je najbližji zasledovalec mladega Bistričana Mirlind Daku (11 zadetkov), ki pa letos še ni naravnal strelskih naprav, tako da še čaka na prvi zadetek.

Gostitelji so se zaradi skromnih rezultatov, Mura v spomladanskem delu sploh še ni zmagala, odločili za menjavo trenerja. Iz Brava so pripeljali Dejana Grabića, ki se veseli priložnosti, da bo vodil ekipo, ki je na tekmah deležna povsem drugačnega navijaškega impulza s strani občinstva kot mladi ljubljanski klub, pri katerem je na domačih tekmah vladalo gledališko ozračje. Nedeljski prekmursko-štajerski derbi bo vse prej kot drugega, obeta se bučno vzdušje, ki bi lahko očaralo 42-letnega Dolenjca. Donedavni trener Brava, ki ga je vodil slabih šest let, lahko postane prvi trener, ki bi letos premagal Maribor.

Dejan Grabić bo na vročem stolčku Mure debitiral pred polnimi tribunami Fazanerije proti Mariboru. Foto: Aleš Cipot/NŠ Mura

Svoje načrte ima tudi Damir Krznar. Če želi zadržati "simbolično" upanje na čudežni preobrat in ubranitev naslova, mora premagati Muro. Krznar na dvoboju ne bo mogel računati na kaznovanega Hrvata Marka Tolića, se pa v ekipo vrača velikan slovenskega nogometa Josipa Iličića, ki je odslužil kazen in komaj čaka na nova dokazovanja na zelenici.

V obeh taborih objokujejo hudi poškodbi pomembnih členov ekip. Klemen Pucko in Gregor Sikošek sta že končala sezono 2022/23, izpustila bosta tudi začetni del prihodnje sezone. Stratega se bosta morala znajti brez njune pomoči.