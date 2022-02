Večni derbi brez Viol, oči uprte v Matka in Ivanovića

Olimpija in Mura sta v sredo poskrbela za prvo spomladansko budnico, konec tedna pa bo prvoligaški nogometni ples zažarel v popolnosti, saj bo na delu vseh deset prvoligašev. Začelo se bo v Domžalah, kamor prihaja Tabor, nato lahko Koprčani že s točko v Celju poskočijo na vrh. Nedelja prinaša veliki derbi med Olimpijo in Mariborom v bolj ali manj praznih Stožicah, pred tem bo prvak Mura gostil Bravo. V ponedeljek bo zanimivo na derbiju začelja v Kidričevem.

Zimskega počitka je konec. Najboljši slovenski nogometni klubi vstopajo v spomladanski del Prve lige Telemach, v kateri najboljše kaže Mariboru, a bi se lahko marsikaj na vrhu lestvice spremenilo že kaj kmalu, saj prinaša nedelja težko pričakovani spektakel, večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Dvoboji 21. kroga bodo podali nekaj odgovorov na vprašanja, ki si jih zastavljajo navijači vseh članov 1. SNL. Najbolj zanimiva so tista, vezana na zimski prestopni rok in želje trenerjev, da prenovljene zasedbe čim prej uigrajo in pripravijo na zahteven ritem, ki čaka klube v drugem delu sezone.

Spomladanski uvod v Domžalah

Dejan Djuranović bo skušal v spomladanskem delu popeljati Domžale v zgornjo polovico razpredelnice. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Začelo se bo ob 15. uri v Domžalah. Rumena družina je kadrovala najmanj izmed vseh klubov 1. SNL. Trener Dejan Djuranović, ki bo lahko računal na usluge izkušenega kapetana Senijada Ibričića le še do konca sezone, vstopa v spomladanski del s ciljem, da rumene popelje v zgornjo polovico razpredelnice, priložnost za Evropo pa se mu nasmiha tudi v pokalu. "Leto želimo odpreti z zmago, se približati vodilnim in nato v istem ritmu nadaljevati vse do konca," sporoča mladi zvezni igralec Benjamin Markuš.

V goste prihaja Tabor, ki v jesenskem delu pod vodstvom trenerja Dušana Kosića ni prepričal. Po hudi rezultatski krizi se je nevarno približal dnu razpredelnice, a si je strateg iz Ljubljane, ki je leta 2020 popeljal Celjane do zgodovinskega naslova, le prislužil zaupnico vodstva. V zadnjih dneh so Kraševci potrdili še prihod dveh novincev, Moryja Keitaja in Altina Kryeziuja. Danes bi se lahko predstavil tudi gabonski reprezentant Fahd Ndzengue, edini član Prve lige Telemach, ki se je udeležil letošnjega afriškega prvenstva.

Rožman prvič po letu 2015, Koper lovi prvo mesto

Simon Rožman bo prvič vodil Celjane na prvenstveni tekmi po letu 2015. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.30 se bosta v knežjem mestu spopadla Celje in Koper. Prvič po skoraj sedmih letih bo Celjane v boju za prvoligaške točke vodil Simon Rožman. Povratnik v Celje ne skriva visokih ciljev. Vodstvo kluba, podprto z ruskim kapitalom, mu zaupa, mladi strateg iz Štor, ki je pred Celjem nazadnje deloval v Mariboru, kjer se mu ni izšlo vse po pričakovanjih, pa vstopa v spomladanski del s številnimi novinci, med katerimi imata na papirju najvišjo vrednost nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, prihodnost slovenskega nogometa, kar se tiče iskanja rešitev v zadnji vrsti, ter nekdanji hrvaški reprezentančni napadalec Duje Čop, ki bi lahko Celjanom pomagal tam, kjer je v jesenskem delu najbolj škripalo. Pred vrati tekmecev, kjer so zapravljali preveč zrelih priložnosti. Zaradi kartonov danes ne bo pri gositeljih Ivana Božića in Davida Zeca.

Danes se bosta pomerila bodoča tekmeca v polfinalu pokala, Koprčani pa bi lahko že z neodločenim rezultatom ponovno prevzeli vodstvo na lestvici. Vsaj do nedelje, ko čaka Maribor gostovanje pri Olimpiji. Primorci so zelo motivirani, na krilih razigranega "četverčka" v napadu, ki ga sestavljajo prvi strelec tekmovanja Maks Barišić (11 zadetkov) ter Bede Osuji, Lamin Colley in Kaheem Parris (vsi po pet zadetkov), želijo prek protinapadov spraviti v zagato tudi celjsko obrambo.

Koprčani se lahko z današnjim pozitivnim rezultatom v Celju spet zavihtijo na vrh lestvice. Foto: Nik Moder/Sportida

"Okrepitve nam dajejo neko drugo dimenzijo, z novinci, ki so se nam pridružili, imamo več kvalitete," je trener Zoran Zeljković prepričan, da so Celjani v prestopnem roku okrepili zasedbo, zlasti v zvezni vrsti, kjer bi se lahko danes v knežjem mestu, kjer je Zeljković pred leti že deloval, tudi lomila tekma.

Čontala lovi krstno zmago

Prvič, odkar Bravo nastopa v 1. SNL, se Dejan Grabić proti Muri v trenerskem obračunu ne bo pomeril z Antejem Šimundžo. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja ponuja marsikaj. Ob 15. uri se bosta v Fazaneriji predstavila Mura in Bravo. Črno-beli, branilci naslova, ki so po jesenskem delu izgubili dolgoletnega trenerja Anteja Šimundžo in najboljšega branilca lige Žana Karničnika, bodo prvič letos zaigrali na domači zelenici. V sredo so izgubili v Stožicah zaostalo tekmo 17. kroga proti Olimpiji. Na trenerskem položaju je debitiral Damir Čontala. Usoda je hotela, da ima na začetku poti opravka le z ljubljanskimi tekmeci.

Tokrat prihaja v Mursko Soboto Bravo, katerega vodi Dejan Grabić, po odhodu Šimundže "samotar" v slovenskem prvenstvu, kar se tiče trenerjev, ki že več sezon neprekinjeno vodijo isti klub. Šiškarji prihajajo v Prekmurje brez kaznovanega Matije Kavčiča, a s kar nekaj zanimivimi novinci, ki bodo skušali v ekipi nadomestiti izgubo Vanje Drkušića in Sandija Ogrinca. Krstne nastope v 1. SNL pa velja pričakovati tudi v enajsterici Mure, ki bi lahko za razliko od srede, ko je neuspešno lovila točke v Ljubljani, doživela nekaj sprememb.

Maribor ni premagal Olimpije že dve leti in pol

Olimpija je v sredo vknjižila prvo zmago v letu 2022. Doma je ugnala Muro z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Za večni derbi vedno vlada veliko zanimanje navijačev. Tudi tokrat bi bile tribune objektav Stožicah zagotovo lepo napolnjene, a je odlok države v času povečanega števila okužb z novim koronavirusom število gledalcev, ki si lahko v živo ogledajo spopad največjih slovenskih klubov, zmanjšal na 750. Tako bo največji spektakel 1. SNL zelo okrnjen, kar se tiče glasnosti podpore navijačev. Gostujočih iz Maribora, navijaške skupine Viole, sploh ne bo v Stožicah. Tekme v prvi ligi bodo namreč po odločitvi Nogometne zveze Slovenije (NZS) do nadaljnjega potekale brez prisotnosti gostujočih navijačev. Bo to lahko predstavljajo dodaten veter v hrbet gostiteljem, ki po zelo pomembni zmagi nad Muro vstopajo v derbi z načrtom, da prekrižajo načrte še jesenskemu prvaku?

Trener Dino Skender proti Mariboru še ni izkusil grenkobe poraza. Nasploh statistika ni zaveznica vijolic, saj so nazadnje premagali Ljubljančane septembra 2019, še v "normalnih" časih, ko ni bilo težav, povezanih s covid-19, nato pa zaman čakali na zmago kar na osmih tekmah. Trikrat so izgubili, petkrat pa remizirali. V prevetreni zasedbi zmajev ne manjka hrvaških zimskih novincev in povratnikov, največje pozornosti pa bi bil lahko deležen Aljoša Matko, zadnji vijol'čni bojevnik, ki je nepričakovano kot posojen krilni napadalec Hammarbyja do konca sezone okrepil Olimpijo, ne pa nekdanjega kluba iz Maribora, s čimer je poskrbel za ogromno jeze med privrženci 15-kratnih slovenskih prvakov.

Aljoša Matko je pred letom dni, 27. februarja 2021, zatresel mrežo Olimpije. Dvoboj v Ljudskem vrtu se je končal brez zmagovalca (1:1). Njegovi nekdanji soigralci iz Maribora čakajo na zmago nad zmaji že osem tekem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na drugi strani bi lahko dres Maribora v Stožicah, kjer je v jesenskem delu prejšnje sezone navduševal navijače Olimpije, oblekel Đorđe Ivanović. O tem, ali je Srb že pripravljen za nastop od prve minute, bo odločil trener Radovan Karanović. Mariborčani za razliko od Olimpije še niso zaigrali na prvenstveni tekmi v letu 2022, zaradi tega bodo tudi bolj spočiti, v obrambi pa bo na zahtevnem izpitu švedski novinec Max Watson, ki bo skušal zapolniti vrzel, nastalo ob donosnem odhodu Roberta Voloderja, za katerega je član lige MLS iz Kansas Cityja plačal skoraj dva milijona evrov. Derbi se bo začel ob 17.30.

Derbi začelja v Kidričevem

Aluminij lahko z zmago nad Radomljami, neposrednim tekmecem v boju za obstanek, pobegne mlinarjem na +3. Foto: Vid Ponikvar Ponedeljek prinaša derbi začelja, na katerem bi se lahko zaradi pomembnosti srečanja točke štele dvojno. Kidričani bodo brez Emirja Azemovića in Nika Marinška napadali zmago proti zadnjeuvrščenim Radomljanom, ki so v zimskem premoru poskrbeli za številne novosti. Začeli so tesno sodelovati s splitskih Hajdukom, izdatno spremenili igralski kader, trenersko paličico pa po novem vihti donedavni športni direktor Nermin Bašić. Za začetek bo skušal premagati Oskarja Drobneta, ki je pred prevzemom službe v Kidričevem dokaj uspešno v drugi ligi vodil prav Radomljane.

Če bo skušal Aluminij zapluti v bolj mirne vode, bo moral začeti dosegati več zadetkov. Obeta se bitka z ogromnim vložkom. Takšnih tekem bo do konca sezone še ogromno, kar je razlog več, da bodo ljubitelji nogometa v tako izenačeni in nepredvidljivi ligi, kot je 1. SNL, lahko prišli na svoj račun.

1. SNL, 21. krog: Sobota, 12. februar:

15.00 Domžale - Tabor Sežana

17.30 Celje - Koper Nedelja, 13. februar:

15.00 Mura - Bravo

17.30 Olimpija - Maribor Ponedeljek, 14. februar:

17.30 Aluminij - Radomlje

Najboljši strelci: 11 – Maks Barišić (Koper),

7 – Ognjen Mudrinski (Maribor), Mustafa Nukić (Olimpija),

6 – Amadej Maroša (Mura), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Bede Osuji (Koper), Kaheem Parris (Koper),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Arnel Jakupović (Domžale), Lovro Maružin (Bravo), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje) ...

