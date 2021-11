V živo: Maribor vrgel rokavico Kopru

Nogometaši Maribora so v sosedskem spopadu nadigrali Aluminij (3:0), se povzpeli na prvo mesto in vrgli rokavico Kopru, ki si lahko povrne vodilni položaj z domačo zmago nad Radomljami. Bravo je poglobil krizo Kosićevega Tabora in se povzpel na tretje mesto. Obe sobotni tekmi 17. kroga sta bili prestavljeni. Tista v Domžalah zaradi goste megle, derbi med Olimpijo in Muro pa zaradi karantenskih odločb zmajem, ki so bili v stiku z okuženimi osebami. Pri Olimpiji imajo kar 12 okužb z novim koronavirusom .

Začetek dvoboja v Kopru. Pomočnik stratega Kopra Denis Halilović (Zoran Zeljković manjka zaradi okužbe s Covid-19) je izbral naslednjo začetno postavo: Trener Radomelj Rok Hanžič je izbral naslednjo začetno postavo:

Že peta zaporedna zmaga Maribora brez prejetega gola

Ažbe Jug je znova ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Foto: Vid Ponikvar Maribor je pod vodstvom Radovana Karanovića nepremagljiv v slovenskem prvenstvu. Če so vijolice pod vodstvom 53-letnega stratega, rojenega v Drvarju, ki bo po zagotovilih športnega direktorja NK Maribor Marka Šulerja na trenerskem položaju vztrajal vsaj do konca jesenskega dela, če ne še dlje, sredi jeseni izpadle iz pokala, pa v prvenstvu nizajo odlične rezultate. V nedeljo so s 3:0 ugnale sosede iz Kidričevega, ki tako še naprej vztraja na zadnjem mestu. To je bila že peta zaporedna zmaga 15-kratnih prvakov v prvenstvu brez prejetega zadetka!

Mreža Ažbeta Juga se ni v 1. SNL zatresla že 543 minut, srbski napadalec Ognjen Mudrinski pa nadaljuje vročo strelsko formo. Proti Kidričanom je proslavljal svoj šesti zadetek v tej sezoni. Z zadetkom in asistenco se je v prvega junaka srečanja prelevil Rok Sirk, piko na i k preprečljivi zmagi pa je postavil njegov izkušeni soimenjak Rok Kronaveter, ki je v zadnji minuti zadel v polno z bele točke. Mariborčani so prevzeli vodstvo na lestvici in vrgli rokavico Kopru, ki se lahko zvečer z domačo zmago nad Radomljami vrne na prvo mesto.

Rezultatska kriza Kosićevega Tabora se nadaljuje

Ko se je Dušan Kosić prvič potegoval za točke s Taborom, je v Ljubljani 12. septembra premagal Bravo z 2:0. Dva meseca pozneje se sooča z veliko krizo, saj je brez zmage že osem tekem zapored. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se je začel že v času kosila. Tabor, ki na svojem stadionu v Sežani še vedno ne more računati na pomoč žarometov, je gostil Bravo že ob 13. uri in izgubil z 0:2. Gola za Ljubljančane, ki so zmagali prvič po petih krogih, sta dosegla Mitja Križan in Loren Maružin, zmaga pa bi lahko bila še višja, če ne bi Sandi Ogrinec v 50. minuti zastreljal enajstmetrovke.

Tabor je zdaj v 1. SNL nanizal že osem tekem brez zmage. Pod vodstvom Dušana Kosića je izgubil zadnjih pet srečanj, na katerih ni dosegel niti enega zadetka, mladi ljubljanski klub pa se je s tekmo več na lestvici prebil pred mestnega tekmeca Olimpijo. Po novem tik pod vrhom zaostaja le še za Koprom in Mariborom.

Koper odloča o tem, kdo bo vodilni

Če bodo Koprčani v nedeljo zvečer upravičili vlogo favorita proti Radomljam, bodo zadržali vodilni položaj. Foto: Nik Moder/Sportida Zadnje nedeljsko dejanje 17. kroga bo na Bonifiki. Koprčanom gre v tej sezoni imenitno. Med reprezentančnim premorom, ko je vodenje ekipe ob odsotnosti glavnega trenerja Zorana Zeljkovića (zaradi koronavirusa) prevzel njegov pomočnik Denis Halilović, je vodilna slovenska ekipa v Vidmu remizirala z italijanskim prvoligašem Udinesejem (2:2). Mrežo dolgoletnega člana serie A sta zadela Žan Žužek in Maks Barišić, sicer najboljši strelec prve lige, ki pa je svoj zadnji zadetek dosegel že pred več kot mesecem dni. Radomljanom je v tej sezoni že pokazal delček tega, kar zmore. Na tekmi osmega kroga je Kopru do prepričljive zmage s 4:1 pomagal z dvema zadetkoma, doseženima po protinapadih. Takrat so bili Radomljani zelo nevarni, večkrat zapretili Primorcem, ki pa so bili v drugem delu bolj učinkoviti in kaznovali skoraj vsako napako oziroma nepozornost gostiteljev.

Da mlinarjev ne gre kar tako odpisati, so izbranci Roka Hanžiča dokazali v zadnjih tednih, ko so v 1. SNL nanizali dve zmagi in na lestvici zapustili zadnje mesto. Zdaj želijo prekrižati načrte še Koprčanom in jim vrniti za nezasluženo visok poraz na dvoboju v Domžalah, v napadu pa bi lahko največ preglavic domači obrambi povzročali Ivan Šarić, Marko Božić in strelec nepozabnega evrogola s škarjicami proti Celju Gedeon Guzina. Pravico bo delil Darjan Kovačič.

Megla odnesla tekmo v Domžalah, okužbe s Covid-19 pa v Stožicah

Kakšna sobota v 1. SNL! Napovedovali sta se dve zelo zanimivi tekmi, na koncu pa sta bili obe zaradi "višjih sil" prestavljeni. V uvodnem dejanju 17. kroga bi se morali v Športnem parku ob Kamniški Bistrici pomeriti nogometaši Domžal in Celja, a je izvedbo srečanja onemogočila narava. Sprva je bil začetek obračuna zaradi goste megle prestavljen za 15 minut, a se je vidljivost na igrišču pozneje še poslabšala, tako da sodnikom ni preostalo nič drugega, kot da so prestavili dvoboj. Dvoboj bo odigran v ponedeljek ob 17. uri.

Le dobro uro po tem, ko je bila v meglo ovitih Domžalah prestavljena tekma s Celjani, pa je nogometni klub Olimpija sporočil, da v soboto ne bo odigrana tudi druga predvidena tekma. V Stožicah bi se morala v derbiju kroga zvečer pomeriti Olimpija in Mura. Iz tabora zmajev so v poznih dopoldanskih urah šokirali z novico, da imajo kar 12 primerov okužb s covid-19, slabo pa se počutijo tudi nekateri soigralci.

Nogometna zveza Slovenije se je hitro odzvala in dala vedeti, da bo dvoboj z začetkom ob 20.15 vseeno odigran. Ko se je že zdelo, da bodo zmaji proti črno-belim nastopili z močno oslabljeno zasedbo, na tribunah pa bi se lahko zaradi vnovičnega brezplačnega vstopa, že tretjega zaporednega, odkar je na predsedniškem mestu zmajev Milana Mandarića nasledil Nemec Adam Delius, zbralo lepo število navijačev, pa je vendarle prišlo do odpovedi današnje tekme.

Tekma med Olimpijo in Muro je preložena.



"Nogometna zveza Slovenije je na podlagi izdanih karantenskih odločb igralcem Olimpije, ki so bili v stiku z okuženimi, spremenila svojo odločitev o izvedbi današnjega obračuna. Tekma med Olimpijo in Muro je prestavljena. V taboru Olimpije ni dovolj nogometašev, ki bi lahko odigrali srečanje, zato bo slednje odigrano v nadomestnem terminu," so sporočili iz ljubljanskega kluba in spravili v slabo voljo številne ljubitelje nogometa iz Prekmurja, ki so se odpravili v slovensko prestolnico, nato pa dobro uro pred predvidenim začetkom izvedeli za spremenjeno odločitev krovne zveze. "Od 35 igralcev Olimpije, prijavljenih na seznamu stalnih številk, imajo pri zeleno-belih 9 pozitivnih igralcev in v tem trenutku 13 izdanih karanten," sporočajo predstavniki Prve lige Telemach.

1. SNL, 17. krog: Sobota, 20. november:

Domžale - Celje /tekma je zaradi goste megle prestavljena na ponedeljek

Olimpija - Mura /tekma je prestavljena zaradi karantenskih odločb igralcem Olimpije, ki so bili v stiku z okuženimi osebami Nedelja, 21. november:

Tabor : Bravo 0:2 (0:1)

Križan 14., Maružin 90.+2

Maribor : Aluminij 3:0 (1:0)

Mudrinski 42., Sirk 78., Kronaveter 90./11-m

Poročilo s tekme.



20.15 Koper - Radomlje Ponedeljek, 22. november:

17.00 Domžale - Celje