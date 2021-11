Janžekovič reševal Aluminij, nato pa avtogol Elšnika v zadnji sekundi

Ljubljanska Olimpija je imela v Kidričevem številne strele v okvir vrat, a ni zadela niti enkrat. Nato pa šok v zadnji sekundi, ko se je po strelu Roka Prše žoga od Timija Maxa Elšnika odbila v gol in Aluminij je osvojil vse tri točke (1:0). Nogometaši Kopra so v primorskem obračunu ugnali Tabor (1:0) in se vrnili na vrh, ki ga je po gostujoči zmagi v Ljubljani za nekaj ur zavzel Maribor (0:2).

V Kidričevem na prvi nedeljski tekmi gostuje Olimpija, ki je v prvem polčasu prevladovala. Po uradni statistiki so zeleno-beli v okvir vrat Luke Janžekovića streljali kar osemkrat. A je bil vratar Aluminija vselej na pravem mestu, v četrti minuti pa ga je po strelu Mustafe Nukića rešila prečka. Rezultat prvega polčasa je bil tako 0:0.

V Stožicah je bila poleti Olimpija boljša s 3:1. Foto: Grega Valančič/Sportida Drugi polčas sprva ni ponudil toliko akcije. Do prve omembe vredne priložnosti smo čakali do 70. minute, ko je Almedin Ziljkić poskušal s predložkom v kazenski prostor, a podaja do Nukića ni bila najbolj natančna. Nato je sledila najlepša priložnost Aluminija, ko je Aljaž Krefl zadel prečko. Pritisk domačih se je nadaljeval, v 76. minuti je iz prve in iz neposredne bližine streljal Tin Martić, a neposredno v Nejca Vidmarja. Na semaforju v šumi je ostalo 0:0.

Premoči Olimpija ni kronala niti na krilih rezervistov. V 90. minuti je s strani pred gol podal Svit Sešlar, Marko Futacs je sicer dobro streljal, a je Janžeković z zadnjimi močmi z nogo žogo odbil stran od svojega gola. Vratar Aluminija je bil najboljši posameznik tekme. Olimpija je na štirih prvoligaških tekmah pod vodstvom Dina Skenderja dala le tri gole (brez gola tudi na pokalni tekmi).

In neučinkovitost se je Olimpiji na koncu maščevala. V zadnji akciji tekme je imel Aluminij kot, žogo je dobil Roko Prša, streljal iz obrata, sicer slabo, a se je žoga odbila od Timija Maxa Elšnika in se odbila v Vidmarjev gol. Končni izid je bil 1:0.

Veselo na Bonifiki

Zoran Zeljković Foto: Ana Kovač Nogometaši Kopra so se po večerni sobotni zmagi nad Taborom vrnili na vrh razpredelnice. Izbranci Zorana Zeljkovića so premagali Sežančane z 1:0, zmagoviti zadetek pa je na Bonifiki v 70. minuti dosegel Lamin Colley. Prvi polčas ni ponudil veliko priložnosti, obe ekipi nista niti enkrat streljali v okvir vrat, v drugem delu pa so bili nekoliko nevarnejši gostitelji in rahlo premoč kronali z zadetkom napadalca iz Gambije.

Domači strateg Zeljković, ki je lahko znova računal na najboljšega strelca prve lige Maksa Barišića, je tako premagal nekdanjega učitelja. Ko je začel trenersko kariero v 1. SNL, je namreč sprva pridobival izkušnje kot pomočnik Dušana Kosića v Celju. Koper je dočakal že deveto zmago v tej sezoni in se na lestvici spet zavihtel pred Maribor, Tabor pa je nanizal že četrti poraz z 0:1, tako da se vse bolj oddaljuje od mest, kjer se bodo delile evropske vstopnice.

Odkar igra Bravo v prvi ligi, Mariborčani v Spodnji Šiški niso izpustili niti ene točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmagoviti niz Maribora v Šiški

Vijolice pod vodstvom Radovana Karanovića v prvenstvu še niso doživele poraza (za razliko od pokala, kjer je izpadel proti Domžalam, Bravo pa je na drugi strani s prebojem v polfinale poskrbel za klubski rekord). V soboto so se v Spodnji Šiški v derbiju kroga udarili z Bravom, ki zna favoritom zagreniti življenje, a so Mariborčani tudi tokrat zmagali.

V polno sta za goste zadela Srb Ognjen Mudrinski, ki je s petimi zadetki najboljši strelec Maribora v tej sezoni, in Žan Vipotnik, ki je v sodnikovem podaljšku tako dočakal krstni zadetek v dresu Maribora v prvi ligi. Bravo je tako ostal brez točke še na petem domačem srečanju z Mariborom, odkar igra v 1. SNL.

Pestro v Domžalah, konec velikega niza Celjanov

Ivan Šarić je proti Celjanom dosegel dva zadetka. Foto: Nik Moder/Sportida Prvoligaška karavana se je v tem krogu najprej ustavila v Domžalah, kjer so Celjani v petek zapravili možnost, da bi se približali vrhu lestvice. Radomlje so namreč s 3:2 odpravile Celje in se tako še bolj oddaljile od zadnjega mesta, ki ga zaseda Aluminij. Za Radomlje je bila to prva "domača" zmaga v tej sezoni.

Radomlje je v vodstvo v 21. minuti z nadvse atraktivnim zadetkom (mojstrske škarjice) popeljal Gedeon Guzina, na začetku drugega polčasa pa je za 2:0 zadel še Ivan Šarić. A Celjani se niso predali, v 68. minuti je zadel Ester Sokler, le šest minut kasneje pa je izid na 2:2 z avtogolom nesrečno poravnal Jaka Ihbeisheh. Srečanje je s svojim drugim zadetkom na tekmi v 80. minuti odločil Hrvat Šarić. Posojen napadalec splitskega Hajduka je tako poskrbel za prvo domačo zmago Radomelj v tej sezoni. Radomljani so tudi v desetem medsebojnem srečanju v 1. SNL pozdravil prvo zmago nad Celjani, ki ostajajo pri osmih zmagah. S to zmago so tudi prekinili sanjski niz Simona Sešlarja, ki kot (začasni) trener NK Celje do te tekme sploh še ni izgubil.

