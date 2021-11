Učenec na Bonifiki premagal učitelja

Koper : CB24 Tabor Sežana 1:0 (0:0) Stadion Bonifika, sodniki: Obrenović, Kasapović, Kordež.

Strelec: 1:0 Colley (70.). Koper: Adam, Bručić, Žužek, Novoselec, Rajčević, Jelić Balta (od 46. Grudina), Vešner Tičić (od 72. Guberac), Oštrek (od 59. Osuji), Barišić, Parris (od 79. Krajinović), Colley.

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Salkić, Briški, Ristić, Guerrico, Grobry, Krivičić (od 84. Stanković), Mavretič, Mihaljević (od 74. Kljun), Stančič, Kosi (od 74. Gotter). Rumeni kartoni: Bručić, Novoselec, Guberac, Grudina; Ristić, Stanković.

Rdeči karton: /.

Koper, ki je pogrešal kaznovanega Maka Varešanovića, je po dveh zaporednih porazih le prišel do nove zmage, s katero se je nazaj povzpel na sam vrh lestvice. Na drugi strani so Sežanci, ki so pogrešali kar nekaj nosilcev igre, med njimi Denisa Kouaa, Fahda Ndzengueja, Klemna Nemaniča in Rodrigueja Bongonguija, še naprej v rezultatskem breznu. Zanje je bil to četrti zaporedni poraz in sedma tekma brez zmage.

Ekipi sta tekmo začeli precej previdno, tako da velikih priložnosti ni bilo, malenkost odločnejši so bili domači nogometaši, ki so nekajkrat poskusili s streli, a so bili ti nenatančni in nenevarni. Podobna igra brez vsakršnih razburjenj se je vlekla vse do konca polčasa - s to razliko, da so bili ob koncu na tekmečevi polovici aktivnejši Sežanci.

Koprčani so se po zmagi nad Sežančani vrnili na prvo mesto. Foto: Nik Moder/Sportida

Šele v 47. minuti so gledalci videli prvi strel v okvir vrat, sprožil ga je prvi strelec lige Maks Barišić, toda Jan Koprivec je žogo ukrotil. V 69. minuti je znova Barišić sprožil, toda gosti so strel blokirali, tako da je sledil le kot. Po njem ni prišlo do spremembe izida, je pa do tega prišlo v 70. minuti. Takrat je Žan Žužek podaljšal žogo na levo stran kazenskega prostora, tam pa jo je nato Lamin Colley poslal pod prečko.

Po golu so morali bolj proti tekmečevim vratom začeti gledati tudi Kraševci, Ignacio Guerrico in Tom Kljun sta v naslednjih minutah streljala malce previsoko s streloma zunaj kazenskega prostora, Nikola Krajinović pa bi lahko ob koncu unovčil enega protinapadov Kopra, a je zadel le zunanji del mreže.

Koper bo v 17. krogu 21. novembra gostil Radomlje, Tabor pa Bravo.