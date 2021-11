Kakšna tekma na Bonifiki!

Koper : Kalcer Radomlje 3:2 (1:0) Stadion Bonifika, sodniki: Kovačič, Vukan, Kranjc.

Strelci: 1:0 Novoselec (40.), 1:1 Božić (52.), 2:1 Barišić (74.), 2:2 Guzina (79.), 3:2 Osuji (83.). Koper: Adam, Bručić, Žužek, Novoselec, Palčič (od 79. Ilieski), Jelić Balta (od 57. Grudina), Vešner Tičić, Varešanović (od 57. Bešir), Barišić, Parris (od 87. Krajinović), Colley (od 79. Osuji).

Radomlje: Velić, Primc, Mužek, Guček, Kolar (od 46. Cerar), Žulj, Bumbu (od 59. Zabukovnik), Nuhanović (od 79. Pogačar), Šarić (od 84. Jazbec), Božić, Guzina. Rumeni kartoni: Jelić Balta, Colley, Ilieski, Grudina; Žulj, Mužek, Jazbec.

Rdeča kartona: Žužek (67.), Žulj (82.).

Obračun na Bonifiki je postregel z veliko razburjenji, zmedo, kartoni in zadetki, na veselje domačih navijačev pa je bilo slednjih več v tekmečevi mreži. Koper je tako prišel do desete zmage in 33 točk ter je ohranil prvo mesto, na katerem ima toliko točk kot drugouvrščeni Maribor. Radomljani pa so po dveh zaporednih zmagah in nizu treh tekem brez poraza tokrat igrišče zapustili praznih rok.

Koprčani povedli v 40. minuti

Trener Kopran Zoran Zeljković je bil zaradi okužbe s Covid-19 odsoten, gostitelje je vodil njegov pomočnik Denis Halilović. Foto: Ana Kovač Koprčani so odločneje začeli tekmo in v sedmi minuti zagrozili prek Žana Žužka, ki je meril malce premalo natančno, pozneje pa gledalci niso videli posebej razburljive predstave, so pa domači v 30. minuti znova prišli do nevarnega strela, ko je Luka Vešner Tičić preizkusil sposobnosti Emila Velića v vratih Radomelj.

V 40. minuti pa je po kotu z leve strani in zmedi pred vrati do žoge prišel Ivan Novoselec in jo poslal pod prečko za koprsko vodstvo. Tik pred koncem so gosti sicer zadeli, toda Marko Žulj je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvo Primorcev.

Neverjetna drama v drugem polčasu

V 47. minuti je Lamin Colley poskusil z nizkim strelom, toda Velić je bil na mestu, kljub boljšemu začetku Kopra pa so v 52. minuti Radomljani izenačili, ko je po kotu ob Žužku zadel Marko Božić.

Malce pozneje je Ivan Borna Jelić Balta močno streljal na drugi strani, Velić pa je bil znova pripravljen. Veliko zmede je bilo v 67. minuti, ko je na golovi črti žoga v roko zadela Karla Bručića, rdeči karton pa je dobil Žužek (sprva celo Matej Palčič, a so sodniki spremenili odločitev).

Najboljši strelec 1. SNL Maks Barišić je dosegel 10. zadetek v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sledila je najstrožja kazen, ki jo je izvedel Luka Cerar, izkazal pa se je David Adam in ohranil izid 1:1. V 70. minuti je Vešner Tičić po protinapadu zadel prečko tekmečevega gola, kljub igralcu manj pa je v 74. minuti Koper povedel, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel Maks Barišić in dosegel deseti gol sezone, s katerim se je utrdil na vrhu lestvice strelcev.

Toda pet minut pozneje so tudi Radomlje znova izenačile, ko je z glavo natančno meril Gedeon Guzina po podaji z desne strani. Le malce pozneje pa si je drugi rumeni karton zaradi prekrška prislužil Žulj in moral tudi on predčasno iz igre.

Trener Radomelj Rok Hanžič je kljub številnim priložnostim svojih varovancem na Bonifiki ostal brez točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kazen je sledila v naslednjem protinapadu, Barišić je krenil proti vratom, žogo nesebično oddal v sredino do Bedeja Osujija, ki je brez težav zadel za 3:2 in deseto zmago sezone.

Koper bo v 18. krogu v nedeljo gostoval pri Bravu, Radomlje pa bodo dan prej gostile Domžale.