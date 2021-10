Neverjetno, kaj je v zadnjih sekundah zapravil mladi napadalec Olimpije

V 12. krogu 1. SNL so bile vse oči uprte v Ljudski vrt, kjer sta se Maribor in Olimpija razšla brez zadetkov. Krog se je sicer začel že v petek z derbijem začelja med Radomljami in Aluminijem, ki pa se je končal z delitvijo točk (2:2). Tudi Tabor in Domžale na prvem sobotnem srečanju nista postregla z zadetki. V nedeljo bo vroče v Ljubljani, kjer bo po evropskem porazu gostovala Mura, vodilni Koper pa bo pričakal Celjane.

Maribor pred srečanjem ni imel težav s kaznovanimi igralci, Olimpija pa je na derbiju pogrešala Almedina Ziljkića in Mustafo Nukića. V Ljudskem vrtu so že v uvodnih minutah zapretili domači. Prvi je zbranost Nejca Vidmarja preveril Gregor Sikošek, le minuto kasneje pa je tik pred Ognjenom Mudrinskim ponovno posredoval čuvaj mreže gostov in preprečil, da bi Maribor hitro povedel. Domači so se kot prvi vpisali tudi na listo rumenih kartonov. Tam se je po grobem prekršku nad Đorđejem Crnomarkovićem znašel kapetan vijoličastih Blaž Vrhovec. Prvo res veliko priložnost je v 17. minuti zapravil Marko Alvir, ko je po predložku Sikoška stresel okvir vrat Olimpije. Nekaj minut kasneje je dlani Vidmarja ogrel še Nino Žugelj, nato pa so zapretili tudi nogometaši Olimpije. Do strela z bližine je prišel Dino Špehar, a bil je v nedovoljenem položaju. Vratar Ažbe Jug je njegov strel sicer ubranil. Sikošek, ki je bil udeležen v kar nekaj nevarnih akcij domačih v prvem delu, je tik pred koncem polčasa prejel tudi rumeni karton. V 43. minuti je do strela z glavo prišel Lamine Tall, izkazal pa se je Jug in preprečil vodstvo gostov. Po minuti dodatka je sodnik David Šmajc obe moštvi poslal na odmor.

Fotogalerija s tekme, foto Grega Valančić/Sportida:

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Na začetku drugega dela igre je zapretil Žugelj, izkazal pa se je Vidmar. V 58. minuti je bil ponovno nevaren Špehar, domači čuvaj mreže Jug pa je z obrambo nakazal, da je to večer obeh vratarjev v Ljudskem vrtu. Tudi tretji rumeni karton so si "priborili" domači, dobil pa ga je Mudrinski. V 76. minuti so ponovno zapretili tokrat beli Ljubljančani. Tomislav Tomić je sproil v gneči v kazenskem prostoru, njegov poskus pa je bil blokiran. Srečanje je bilo pred zadnjimi desetimi minutami za nekaj trenutkov zaradi pirotehničnega šova navijačev tudi prekinjeno. V 86. minuti je po desni strani v kazenski prostor prodrl Mirko Mutavčić, njegovega predložka opa v gneči ni uspel izkoristiti rezervist Vid Koderman, ki je nastreljal svojega soigralca Roka Sirka in vratarja gostov Vidmarja. Četrti sodnik Matej Jug je malce kasneje pokazal, da bodo nogometaši imeli na voljo še pet minut dodatnega časa. Minuto pred koncem je do strela prišel Aldair, Jug je še enkrat izjemno posredoval, Tall pa ni uspel pospraviti odbitka v mrežo. Po udarcu, ki je zletel prek vrat se je lahko upravičeno le še prijel za glavo. Srečanje se je malce zatem končalo z najmanj priljubljenim rezultatom, to pa je bil tudi že peti zaporedni remi večnih tekmecev v Ljudskem vrtu.

Poročilo s tekme:

Ničla v Sežani za uvod v sobotno dogajanje

Na prvi sobotni tekmi se je Tabor meril z Domžalami, ki so med tednom na zaostali tekmi klonile pred Koprom. V Sežani so pred tekmo navdušili s čudovito gesto. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bodo namenili svojemu nogometašu Mihi Hladu, ki okreva po hujši poškodbi glave. Srečanje sicer v prvem polčasu ni ponudilo zadetkov in moštvi sta na odmor odšli z začetnim izidom. Tudi drugi del igre ni prinesel spremembe izida. Vse priložnosti so ostale neizkoriščene in ekipi sta si razdelili plen.

Poročilo s tekme:

V Radomljah za uvod v krog remi

Radomlje so za uvod v 12. krog v obračunu začelja gostile Aluminij. Novinec med elito je pred prihodom v Stožice utrpel kar sedem zaporednih ligaških porazov, nato pa v prejšnjem krogu šokiral Olimpijo in dosegel zgodovinsko zmago, tokratna tekma pa se je končala brez zmagovalca. Radomlje po remiju z 2:2 ostajajo dve točki za Aluminijem na dnu prvenstvene lestvice.

Poročilo s tekme:

Oskar Drobne in njegovi varovanci so v Domžalah prišli do točke proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar

Nedeljski začetek v Ljubljani

Uvodni nedeljski spopad se bo zgodil v Ljubljani, kjer bo drugouvrščeni Bravo pričakal prvaka, Muro. Bravo je v prejšnjem krogu strl odpor Aluminija (1:0), medtem ko je Mura, ki v prvenstvu ne najde prave forme, remizirala z vodilnim Koprom (0:0). Prekmurci so sicer v četrtek doživeli poseben trenutek, saj so v konferenčni ligi gostovali pri londonskem Tottenhamu, kjer so klonili z 1:5, z izjemnim zadetkom, ki kandidira za gol kroga, pa se je izkazal Žiga Kous.

Bravo je sicer trenutno z 22 točkami na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, Mura je s šestimi točkami manj peta, v primeru neuspeha pa bi se še bolj oddaljila od vodilnih mest v ligi.

Ivico Guberca skrbi veliko število prejetih zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Zaključek v Kopru

Na zadnjem obračunu 12. kroga se bosta v Kopru v nedeljo spopadla vodilni domači klub in Celje. Koper je med tednom odigral zaostalo tekmo 4. kroga proti Domžalam in se z zmago vrnil na prvo mesto lige. Na drugi strani so Celjani remizirali s Taborom (2:2) in so z enajstimi točkami le sedmi. Ta tekma bo tudi zadnja pred drugim reprezentančnim premorom.

"V Koper potujemo z namenom, da osvojimo tri točke. Vsekakor spoštujemo dejstvo, da gre za ekipo, ki trenutno vodi v 1. SNL, a hkrati nas to ne bo omejevalo pri naši drznosti in želji. Vsak posameznik v ekipi se zaveda pomembnosti te tekme, saj si želimo na dvotedenski odmor oditi s tremi točkami," je pred tekmo dejal krilni napadalec Celja Adam Jakobsen. "Nekoliko me skrbi to, da prepoceni prejemamo zadetke, ko bomo še to odpravili, bomo na najvišji ravni," pa je pred naslednjo oviro v domačem prvenstvu dejal kapetan Kopra Ivica Guberac.

1. SNL, 12. krog Petek, 1. oktober:

Radomlje : Aluminij 2:2 (0:1)

Varga 53., Guček 56.; Prša 41., Đerlek 47./11-m

Poročilo s tekme. Sobota, 2. oktober:

Tabor Sežana : Domžale 0:0

Poročilo s tekme. Maribor : Olimpija 0:0 (0:0)

Poročilo s tekme. Nedelja, 3. oktober:

15.00 Bravo - Mura

17.00 Koper - Celje