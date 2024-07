Slavnostno odprtje: po Seni v dežju pripluli tudi slovenski športniki #foto

Takšnega odprtja v zgodovini olimpijskih iger še ni bilo, ni bil namreč na stadionu, temveč na reki Seni. Slavnosti se je udeležilo 58 slovenskih športnikov. Zastavonoši slovenske olimpijske odprave sta bila kapetanka rokometne reprezentance Ana Gros in zlati kanuist iz Tokia Benjamin Savšek. Barka s slovensko odpravo je do trga Trocadero priplula malo pred 22. uro. Olimpijske igre bo tik pred koncem skoraj štiriurne slovesnosti uradno odprl francoski predsednik Emmanuel Macron.

Tudi dež ni vzel čara "mimohoda" športnikov v Parizu (foto: Reuters):

Po reki Seni. Foto: Reuters Prireditelji pariških iger so podrobnosti slavnostnega odprtja dobro skrivali, rdeča nit spektakla, ki si ga je zamislil gledališki režiser Thomas Jolly, ta je znan predvsem po svojem rock-opera muzikalu Starmania, je bila ljubezen in raznolikost. Odprtje si je namesto na osrednjem olimpijskem stadionu, kot je bila tradicija, režiser zamislil na in ob reki Seni, kar se sklada s sloganom dogodka Games Wide Open (Igre odprtih vrat). Ta ponazarja namen gostiteljev, da igre pripeljejo v osrčje francoske prestolnice.

Deževen večer v Parizu in sprevod olimpijcev na ladjicah po reki Seni. Foto: Reuters

Deževni petek v Parizu. Foto: Reuters Odprtje je bilo razdeljeno na 12 različnih delov ter je zajemalo okoli tri tisoč plesalcev, pevcev in drugih, ki je občinstvo zabavalo z obeh bregov reke, na mostovih in v bližini lokalnih znamenitosti. Del slovesnosti je bil tudi poklon notredamski katedrali, ki je bila močno poškodovana v požaru leta 2019, njena restavracija pa je trenutno v sklepni fazi.

Dolge vrste za vstop na tribune. Foto: Reuters Med šest in sedem tisoč športnikov, ki predstavljajo 206 nacionalnih olimpijskih komitejev, je z okoli 85 plovili preplulo šestkilometrski olimpijski pas na reki, ki se razteza od mostu Austerlitz do Eifflovega stolpa. Občinstvo si je dogodek lahko ogledalo s posebej za to priložnost zgrajenih tribun, kjer so cene vstopnic segle vse do 2.700 evrov, navdušenci pa bodo odprtje lahko spremljali tudi brezplačno z obrežij reke. Zaradi poostrenih varnostnih ukrepov so bile dolge vrste za vstop na tribune. Prireditev je nekoliko pokvarilo samo slabo vreme z dežjem.

Slovenski športniki so iz olimpijske vasi odšli ob 17.20, na ladjico, ki so si jo delili s Slovaško in Somalijo, so se vkrcali ob 19.30, začetek plovbe pa je bil ob 20. uri. Se je pa na barki zgodil veseli dogodek: jadralec Žan Luka Zelko je za roko zaprosil atletinjo Anito Horvat. Rekla je ja. Pred kamerami svetovnih televizij so se pokazali 15 minut do pred 22.uro. Malo pred deseto zvečer se je po več kot dveh urah - vmes so bili še glasbeni nastopi - sklenil "mimohod" športnikov oziroma držav udeleženk.

Na čelu parade je bila že po tradiciji grška olimpijska odprava, zadnje mesto je pripadlo gostiteljem Francozom. Preostale delegacije so se zvrstile po francoskem abecednem redu držav. Slovenski športniki so na ladjici prispeli skupaj s olimpijci Slovaške in Somalije.

Nekateri izmed športnikov, med njimi je tudi kanuist Benjamin Savšek, bodo z otvoritve proti olimpijski vasi odšli že pred koncem, takoj po 22. uri, medtem ko so imeli ostali odhod proti olimpijski vasi ob 23.45. Branilec zlatega odličja iz Tokia ima namreč že v soboto ob 15. uri prvo kvalifikacijsko vožnjo. Med manjkajočimi na otvoritvi pa so bili rokometaši in judoistka Maruša Štangar, ki jih v soboto že dopoldne čakajo prve olimpijske preizkušnje.

Na odprtju tudi voditelji držav

Na odprtju je bilo tudi okoli 120 voditeljev držav in članov kraljevih družin. Slovenijo je zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bo ob robu iger srečala še s slovaškim in portugalskim predsednikom, Petrom Pellegrinijem in Marcelom Rebelom de Souso. Tudi slovenski premier Robert Golob se je udeležil slovesnosti. Golob bo med bivanjem v Franciji obiskal tudi Slovensko hišo in se udeležil delovnega kosila s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Franjem Bobincem. Obisk bo sklenil v soboto z ogledom rokometne tekme med moškima reprezentancama Slovenije in Španije.