Golob je povedal, da je Slovenija izjemna dežela, ki nima samo izjemne narave, pač pa tudi izjemne športnice in športnike. Verjame, da bomo nanje v prihodnjih dneh zelo ponosni. Ob tem je izrazil čestitke Olimpijskemu komiteju Slovenije ter vsem partnerjem in sodelavcem, ki so sodelovali pri pripravi Slovenske hiše.

Dodal je, da je vlada soglasno podprla idejo o Slovenski hiši. "Soglasni smo bili, da moramo v Parizu to priložnost maksimalno izkoristiti, ne samo zato, da bi dobili čim več medalj, ampak da pustimo čim večji pečat," je pozval.

Športniki prehitro utonejo v pozabo

Po njegovih besedah smo velikokrat ponosni na športnike, ko ti osvajajo medalje, po mesecu ali dveh pa nanje pozabimo. "Osrednja tema pogovorov s predsednikom olimpijskega komiteja je bila, kako se s spremembo zakonodaje na davčnem in pokojninskem področju približati potrebam, ki jih imajo športniki po koncu kariere," je povedal. S predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Franjem Bobincem se bo vlada na to temo ponovno srečala septembra.

Popoldan se bo Golob srečal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in se mu med drugim zahvalil za podporo pri investiciji v proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. "Brez predsednika Macrona tega podpisa ne bi bilo in tudi zato sem tukaj v Parizu – da se mu osebno zahvalim za njegovo pomoč na tem področju," je ob obisku Slovenske hiše še povedal Golob.

Šport in prepoznavnost države

Slovensko hišo je obiskal tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki se je prav tako zahvalil slovenskim športnicam in športnikom ter olimpijskemu komiteju, da se lahko srečujejo na tako velikih in pomembnih tekmovanjih. Šport je Sloveniji odpiral vrata v svet in jo delal prepoznavno, je dejal ter ocenil, da je Slovenska hiša v Parizu fenomen, ker se jo zaradi prepoznavnih znakov in zelene barve hitro opazi.

Foto: Flickr profil vlade RS "Verjamem, da je poleg medalj, ki niso najpomembnejše, poleg dobrih rezultatov športnikov, pomembno, kako promoviramo Slovenijo. In če jo lahko promoviramo prek športa, ki združuje ljudi, smo ljudje najboljši," je povedal Han. Dodal je, da se bo trudil, da bo vlada dala športu veljavo, ki si jo zasluži.

V Slovenski hiši je zbrane nagovoril tudi Bobinac in dejal, da je hiša izjemna priložnost za proslavitev športa in predstavitev Slovenije. V njej bodo med olimpijskimi igrami med drugim organizirali dogodke o enakopravnosti žensk, drugi karieri športnikov, trajnosti in zelenem prehodu z različnimi gosti.

Prepričan je, da je šport vrhunski ambasador naše države in da so športniki tisti, od katerih se lahko odrasli veliko naučijo o vztrajnosti, odločnosti in ekipnem delu. Ob tem je pozval navijače iz Slovenije, naj jih čim več pride v Pariz.

Stota obletnica Štukljevih medalj

Bobinac je Golobu ob obisku hiše izročil protokolarno darilo Olimpijskega komiteja Slovenije – srebrnik s podobo Leona Štuklja, ikono slovenskega olimpizma, ki je v Parizu pred stotimi leti osvojil dve zlati olimpijski kolajni.

Slovenska hiša bo v času olimpijskih iger, med 27. julijem in 11. avgustom, informacijsko, predstavitveno in prireditveno središče Slovenije za francosko in svetovno javnost. V parku La Villette so tudi hiše nekaterih drugih nacionalnih olimpijskih komitejev, prav tako je tam največja uradna navijaška cona.