Dobre novice: proti Hrvaški tudi Gaber in Cehte

V drugem krogu olimpijskega turnirja v Parizu v ponedeljek ob 11. uri slovenske rokometaše čaka spopad s starimi znanci, sosedi Hrvati. Ti so se v prvem krogu namučili za zmago nad Japonsko (30:29), četa Uroša Zormana pa je olimpijske igre odprla s porazom proti Španiji (22:25). V kadru bosta tudi Matej Gaber in Nejc Cehte. Proti Španiji nista igrala zaradi poškodbe.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 2. krog

Ponedeljek, 29. julij:

Matej Gaber je zaradi načete mečne mišice mesto v ekipi za prvo tekmo prepustil Kristjanu Horženu, medtem ko je prav tako zaradi poškodbe mišice, sicer stegenske, Nejca Cehteta zamenjal Nik Henigman. Uroš Zorman bo imel tako znova na voljo standardno zasedbo na desnem zunanjem položaju. Tam bosta zdaj igrala Cehte in kapetan Jure Dolenec, medtem ko je na prvi tekmi na tem položaju pomagal sicer krilni igralec Blaž Janc. Obenem bo okrepljen tudi srednji blok v obrambi, kjer sta večino dela na prvi tekmi opravila Blaž Blagotinšek in Borut Mačkovšek. Gaber in Blagotinšek kot krožna napadalca igrata tako v obrambi kot v napadu, s čimer lahko olajšata tranzicijo iz obeh delov igre.

"Zgrešili smo preveč stoodstotnih priložnosti, storili smo preveč napak," je bil po uvodnem porazu proti Španiji neposreden slovenski reprezentant Miha Zarabec. "Še vedno mislim, da smo lahko zadovoljni, ker smo nadgradili svoje zadnje predstave, a je še veliko je rezerv," je še dodal in se ozrl proti naslednji oviri, Hrvaški.

"Hrvati nas bodo tepli, mi moramo njih še bolj"

Pričakuje trdo tekmo. "Med nami ni nobenih skrivnosti, Hrvate dobro poznamo, oni nas še bolj. Oni nas bodo tepli, mi moramo njih še bolj. To bo prava moška tekma, prepričan sem, da bo to hud derbi. Moramo narediti ta korak naprej, moramo zabiti, ko imamo priložnost. In ko nam bo steklo, sem prepričan, da se bomo vsi še dodatno sprostili, potem nas ponese tudi energija. Smo dobri prijatelji, a vsi vemo, da so na parketu tudi oni namazani z vsemi žavbami. Treba bo od prvega trenutka pokazati svoje, jim pokazati, kje je njihovo mesto. Veliko je še rezerv, še ogromno imamo za pokazati."

Hrvati so se namučili z Japonsko

Hrvati so se v prvem krogu namučili z Japonci. Luka Cindrič (na fotografiji) je zabil dva gola, najboljši strelec hrvaške vrste pa je bil s šestmi zadetki Mario Šoštarić. Foto: Reuters S Hrvati so se Slovenci nazadnje pomerili šestega januarja letos v Poreču, naši južni sosedje pa so tedaj zmagali z 32:26. Na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji je reprezentanca, ki jo je letos prevzel islandski trener Dagur Sigurdsson, v skupinskem delu zanesljivo premagala tudi izbrano vrsto Španije (39:29), s katero so Slovenci izgubili v soboto v Parizu.

A tudi Hrvati, olimpijski prvaki iz Atlante 1996 in Aten 2004, so se na uvodni tekmi letošnjih iger mučili. Proti Japonski, nekdanji ekipi selektorja Sigurdssona, so v 45. minuti zaostajali celo za šest golov, pa nato v napetem zaključku le prišli do zmage z golom razlike (30:29).

Švede čaka derbi s Španci

V skupini A se bodo v jutranji tekmi ob deveti uri Japonci pomerili z Nemci, ki so v prvem krogu s 30:27 premagali Švede. Te ob 16. uri čaka derbi s Španci.

V skupini B se bodo ob 14. uri pomerili Egipčani in Danci. Prvi so v prvem krogu premagali Madžare, drugi pa so s 37:29 razbili gostitelje Francoze. Galske peteline tokrat čaka še en zahteven tekmec, Norveška, ki je bila v soboto s 36:31 boljša od Argentine, ta pa bo prve točke lovila proti Madžarski.

V četrtfinale se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe iz vsake skupine. Slovence po Hrvaški čakajo še zahtevne tekme proti Švedom (31. 7.), Japoncem (2. 8.) in Nemcem (4. 8.).

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

11.00 Slovenija – Hrvaška 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

16.00 Slovenija – Švedska 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska – Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

Preberite še: